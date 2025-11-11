Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đặt chỉ tiêu HCV vượt trội Việt Nam ở SEA Games 33, Indonesia đang ảo tưởng?

Hương Ly
TPO - Erick Thohir, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia đã lên tiếng "nắn gân" cấp dưới khi đặt chỉ tiêu giành tổng 120 huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 33.

image.jpg

Theo Bola Sport, đoàn thể thao Indonesia đặt chỉ tiêu giành tới 120 HCV tại SEA Games 3. Nghĩa là chỉ tiêu của Indonesia vượt trội so với Việt Nam (80 đến 100 HCV), chỉ thấp hơn chủ nhà Thái Lan. Theo Bangkok Post, chỉ tiêu HCV của Thái Lan ở kỳ Thế vận hội trên sân nhà sẽ lên tới 234.

Ông Thohir đề nghị cấp dưới công khai toàn bộ thông tin trong quá trình đặt chỉ tiêu giành HCV ở SEA Games 33. Người đứng đầu Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia muốn người hâm mộ được biết cơ hội thực tế để đoàn thể thao Indonesia "săn" HCV cho từng bộ môn ở Thế vận hội sắp tới là gì.

"Chúng ta cần thúc đẩy sự cởi mở trong thể thao và không nên có sự dối trá ở đây. Tốt hơn hết là hãy trung thực, đừng nên đặt kỳ vọng quá cao. Hãy biết mình ở đâu và đừng nên hứa những điều không thể chạm tới", ông Thohir chia sẻ trong buổi họp báo của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia.

Ông Thohir tiết lộ theo tính toán thực tế của Bộ Thanh niên và Thể thao, tiềm năng thực tế của Indonesia tại SEA Games 33 sẽ là giành khoảng 82 HCV. Ông nhấn mạnh mục tiêu thiết thực của đoàn thể thao Indonesia ở Thế vận hội tới là đứng thứ 3, với thành tích dao động từ 82 đến 90 HCV.

Truyền thông Indonesia đưa tin đoàn thể thao của họ cử khoảng 1.500 VĐV dự SEA Games 33, cùng hơn 400 HLV và các bộ phận hỗ trợ khác. Trên đất Thái Lan, Indonesia đặt trọng tâm vào các môn cầu lông (chỉ tiêu 6-8 HCV) và Pencak Silat (chỉ tiêu 10-15 HCV).

Sự chú ý lớn nhất từ người hâm mộ Indonesia đổ dồn vào SEA Games 33 vẫn là môn bóng đá nam. Ông Thohir đã đặt chỉ tiêu giành HCV cho đội U23 Indonesia sau nhiều lần lỡ hẹn. Kết quả của U23 Indonesia tại SEA Games 33 sẽ quyết định nhiều đến thành công của toàn đoàn thể thao xứ vạn đảo.

Hương Ly
#SEA Games 33 #Indonesia #HCV #Thể thao Indonesia #Thành tích thể thao #Thái Lan #Việt Nam #tin sea game 33 #việt nam sea game 33

