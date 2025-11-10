Sôi nổi giải Pickleball đồng đội tại Hà Nội

Giải Pickleball CEO 2025 tranh cup Hermod lần thứ I diễn ra ngày 9/11 quy tụ 160 VĐV là các doanh nhân, nghệ sĩ, KOL cùng tranh tài.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt huyết, giải Pickleball CEO Việt Nam 2025 – Tranh Cup Hermod lần 1 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc và những màn thi đấu ấn tượng. Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về Team Sức Mạnh; giải nhì Team Đồng Tâm; đồng giải ba là Team Tốc Độ và Team Tỏa sáng. Giải Tái sinh được trao cho Team Sao Băng.

Ông Trần Quang Kế - Tổng giám đốc công ty TNHH thể thao và thương mại miền Bắc - Chủ tịch nhãn hàng trang phục và dụng cụ thể thao Hermod cho biết, đây là sân chơi thể thao ý nghĩa và kết nối giữa các doanh nhân, các CEO, founder và những người yêu thích pickleball trên toàn quốc.

Đặc biệt, giải cũng phát động VĐV quyên góp ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lụt nặng vừa qua.