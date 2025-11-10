Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 10/11: Những kẻ khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC, vòng 11 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 10/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thép Xanh Nam Định cũng như Hà Nội FC đều đang khát thắng để trở lại lộ trình đúng. Điều này có thể dẫn đến một trận đấu hấp dẫn và nhiều bàn thắng, nhưng 3 điểm thì không chắc.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC

Dù đã điều chỉnh vị trí HLV, với ông Nguyễn Trung Kiên cùng trợ lí HLV Andre Lima thay thế ông Vũ Hồng Việt, nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa khởi sắc. Tại LPBank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam tiếp tục đánh rơi 4 điểm sau 2 trận hòa HAGL và Đà Nẵng, sau đó tới AFC Champions League Two và thua Gamba Osaka trong một trận đấu có nhiều tiếc nuối.

Khi chuỗi không thắng ngày càng kéo dài thêm, Thép Xanh Nam Định hy vọng có một cú hích trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC chiều nay. Đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, họ cần tối đa điểm số để quay trở lại phía trên, tái khởi động hành trình bảo vệ ngôi vương. Có điều Hà Nội FC cũng khát điểm không kém. Dưới triều đại HLV Harry Kewell, những đổi thay tích cực về mặt tinh thần và lối chơi đã xuất hiện. Thế nhưng đội bóng thủ đô chưa thể gây dựng thói quen chiến thắng. Thay vào đó là nhịp điệu thắng-thua-thắng-thua.

Trận đấu chiều nay trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định sở hữu lợi thế sân nhà cùng quyết tâm phải làm điều gì đó đặc biệt. Ngược lại, Hà Nội FC ổn định hơn về mặt lối chơi, cũng như có phong độ tích cực hơn. Tất cả những điều này hứa hẹn làm nên 90 phút rực lửa và nhiều bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC

Thép Xanh Nam Định đang có chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường (thua 3 hòa 2), bằng với chuỗi tệ hại đầu tháng 12/2024 đến cuối tháng 1/2025. Tại mặt trận V.League, phong độ của họ còn ảm đạm hơn. Đội bóng thành Nam đã không biết đến chiến thắng kể từ tháng 9, với 6 trận chỉ hòa (3) và thua (3). Cùng kỳ mùa trước, họ có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và thua 2, tích lũy 19 điểm sau 9 trận để đứng thứ 2. Hiện tại, cũng với 9 trận, họ thắng 2 hòa 3 thua 4, thu về 9 điểm ít ỏi và xếp thứ 10.

Trong bối cảnh sa sút, sân nhà Thiên Trường cũng không còn là điểm tựa. Đội bóng thành Nam không thắng 4 trận trở lại đây (thua 3 hòa 1) ở mọi mặt trận. Còn Hà Nội FC, đã thắng hơn nửa số trận trong 7 trận gần nhất (thắng 4 hòa 1 thua 2). Họ cũng thắng 2 trận sân khách trước khi thua Hà Tĩnh ở vòng 9.

Về đối đầu, Thép Xanh Nam Định đã đánh bại Hà Nội FC cả 4 lần chạm trán đã qua, kết thúc chuỗi 4 trận không thắng trước đó (thua 3 hòa 1). Điểm đáng lưu ý, cả 4 trận gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với ít nhất 3 bàn mỗi trận.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC

Trong chuyến hành quân tới Thiên Trường, Hà Nội FC không có sự phục vụ của trung vệ Adriel do nhận đủ 3 thẻ vàng. Vì vậy, HLV Harry Kewell sẽ đặt niềm tin vào Duy Mạnh và Thành Chung ở trung tâm hàng thủ, đồng thời hy vọng Văn Quyết tiếp tục tỏa sáng bên cạnh Hoàng Hên, Luiz Fernando và Daniel Passira.

Bên phía Thép Xanh Nam Định, một số cầu thủ đang điều trị chấn thương nhưng Lucas Alves tiếp tục chỉ huy hàng thủ, trong khi Romulo tạo động lực ở hàng tiền vệ còn Brenner tiếp tục gánh vác hàng công.

Đội hình dự kiến Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội FC Nam Định: Nguyên Mạnh; Lucas Alves, Văn Tới, Đình Sơn, Văn Kiên, Văn Vĩ, Văn Đạt, Văn Vũ, Brenner, Lâm Ti Phông, Romulo. Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Văn Toàn, Thành Chung, Công Nhật, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Hoàng Hên, Văn Quyết, Daniel Passira.

Dự đoán tỷ số Thép Xanh Nam Định 2-2 Hà Nội FC

