Để thỏa giấc mơ đăng quang cùng Miami, Lionel Messi đang chiến đấu với tinh thần World Cup

TPO - Lionel Messi đang tái hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc giống như đã làm trong chiến dịch đưa Argentina tới chức vô địch World Cup 2022. Tại Inter Miami, anh cũng sẵn sàng làm mọi thứ để vươn tới đỉnh cao MLS Cup 2025.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Sân vận động Chase ở Nam Florida tối thứ Bảy, Lionel Messi và các đồng đội tại Inter Miami đã cùng nhau chụp một bức ảnh lưu niệm. Họ có lý do để ghi nhớ khoảnh khắc này, khi vượt qua Nashville SC sau 3 trận, với các tỷ số 3-1, 1-2 và 4-0, sau đó tiến vào bán kết khu vực miền Đông của hành trình tới MLS Cup 2025.

Đây là lần đầu tiên Miami tiến tới vòng này, sau trải nghiệm cay đắng bị loại ngay vòng đầu tiên của vòng play-off MLS năm ngoái. Như đã biết, MLS diễn ra theo thể thức rất khác với phần còn lại của bóng đá thế giới. Mùa trước Messi cùng đồng đội đứng đầu Bảng xếp hạng mùa giải thường niên và giành Supporters' Shield, nhưng đó chỉ là một phần của mùa giải. Họ cần chiến thắng ở vòng play-off mới đoạt MLS Cup, danh hiệu xác tín đội bóng vô địch Giải Nhà nghề Mỹ trong một mùa giải. Vì bị loại quá sớm, viễn cảnh đó đã không xảy ra với Messi và Miami.

Messi đã tới Mỹ với tư cách cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, người đã giành được 41 chiếc Cúp lớn nhỏ trong sự nghiệp, từ vô địch các giải quốc gia đến châu lục và cả thế giới. Có thể nói, siêu sao người Argentina được định nghĩa với các danh hiệu và luôn chịu sức ép phải đưa đội bóng tới đỉnh vinh quang.

Messi cùng đồng đội đang tiến gần hơn tới chức vô địch MLS Cup 2025.

Đó là lý do, nếu như nhiều ngôi sao tới MLS để nghỉ hưu và không nhất thiết phải cống hiến 100% khả năng, nhất là khi hầu hết đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Messi vẫn không được phép nghỉ ngơi. Người hâm mộ Mỹ (và thế giới) vẫn muốn nhìn thấy những màn trình diễn đỉnh cao và mong đợi anh nâng cao danh hiệu.

Thêm nữa, được cho là siêu sao định hình lại Giải Nhà nghề Mỹ và mở ra kỷ nguyên mới, Messi không chỉ chứng tỏ ảnh hưởng ở những khán đài chật kín, số lượng áo bán ra hay lượng xem truyền hình tăng vọt. Anh phải để lại di sản là những chiếc Cúp.

League Cup 2023 và Supporters' Shield 2024, hai danh hiệu trong 30 tháng khoác áo Miami đương nhiên là chưa đủ. Vì Messi ở đẳng cấp siêu sao và bị áp đặt bởi các tiêu chuẩn của siêu sao, người ta nhớ đến nhiều hơn các thất bại tại Concacaf Champions Cup và vòng play-off MLS năm ngoái.

Messi ăn mừng cùng đội sau chiến thắng trước Nashville.

Messi hiểu điều này hơn ai khác, sau đó tiếp tục khiến tất cả ngả mũ với phong độ xuất sắc ở tuổi 38. Tính đến nay, anh đã ghi 29 bàn thắng và sở hữu 19 kiến tạo, đứng đầu giải đấu ở cả hai hạng mục.

Tại vòng play-off, trận đấu thứ ba với Nashville, Messi ghi hai bàn đầu tiên, sau đó kiến tạo hai bàn còn lại. Tính cả ba trận trước đối thủ này, anh tham gia vào cả 8 bàn thắng (5 pha lập công, 3 kiến tạo). Không dừng lại ở đó, siêu sao người Argentina còn khiến tất cả ngưỡng mộ khi tích cực hỗ trợ phòng ngự, điều không phải lúc nào cũng thấy.

"Tôi muốn chúc mừng Leo vì những gì cậu ấy đã thể hiện", HLV Javier Mascherano nói sau chiến thắng, "Được chứng kiến ​​Leo pressing như hôm nay, ở tuổi 38, là một điều kỳ diệu. Chúng ta đều biết cậu ấy xuất sắc như thế nào khi có bóng. Và hôm nay, cậu ấy cũng quá xuất sắc khi không bóng".

Nỗ lực không mệt mỏi của Messi trong hành trình săn đuổi vinh quang cùng Miami khiến người hâm mộ nhớ lại nỗ lực của anh khi đưa Argentina tới chức vô địch World Cup 2022. Thời điểm ấy Messi cũng đối mặt áp lực khủng khiếp phải trở thành nhà vô địch thế giới, và anh sẵn sàng làm mọi thứ, chấp nhận hy sinh bản thân để biến giấc mơ thành hiện thực.

Để đội bóng chiến thắng, Messi không chỉ ghi bàn mà còn tích cực hỗ trợ phòng ngự.

MLS Cup 2025 với Miami cũng tương tự World Cup với Argentina. Là đội chi tiêu nhiều nhất, chi trả quỹ lương lớn nhất, đồng thời sở hữu siêu sao vĩ đại nhất, họ buộc phải thành công. Hơn nữa, đây cũng là mùa giải cuối cùng trước khi Sergio Busquets và Jordi Alba giải nghệ. Với mối quan hệ thân thiết, Messi chắc chắn muốn đảm bảo sự nghiệp của hai người bạn sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, với danh hiệu lớn nhất nước Mỹ.

Ở vòng kế tiếp, Miami sẽ gặp FC Cincinnati trên sân khách. Hai đội bóng bằng nhau về điểm số (65), nhưng Cincy là đội giành nhiều trận thắng nhất nên được đá sân nhà, tại Ohio thay vì Florida. Ở vòng loại trực tiếp này, hai đội cũng chỉ chơi một trận duy nhất.

Tại mùa giải thường niên, Miami đã không thể đánh bại Cincinnati trong cả hai trận đấu, trong đó có thất bại 0-3 hồi tháng 7. Messi, Suarez, Busquets, Alba và các cầu thủ chủ chốt khác đều ra sân trong trận đấu đó. Vì vậy, giấc mơ vô địch của Messi cùng đồng đội đang đứng trước thử thách thực sự.

Nhưng biết làm sao được. Để đăng quang họ phải giành chiến thắng trước những đối thủ khó nhất. Và với một Messi đang tràn đầy khao khát, họ luôn có lý do để nghĩ về cái kết có hậu.