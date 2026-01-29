Xuân Son lập cú đúp, Thép Xanh Nam Định tiến vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

TPO - Trên sân nhà trong trận đấu áp chót Cúp Cúp C1 Đông Nam Á, Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Lion City. Như thường lệ, Xuân Son đóng góp vào chiến thắng của đại diện Việt Nam. Anh có cú đúp trong trận đấu này...

Trong trận đấu áp chót vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, Nam Định đã chịu áp lực không hề nhỏ do trước đó, Johor DT đã thắng Shan United 3-0 và leo lên ngôi đầu. Thắng lợi của Johor DT đặt áp lực thắng lên vai Nam Định. Họ phải lấy trọn 3 điểm trước Lion City thì mới có thể bảo vệ vị trí số 1, đồng thời tiến vào bán kết.

Thời gian đầu trận, Nam Định kiểm soát thế trận nhưng các cầu thủ không thật sự áp đảo, sức ép họ tạo ra là chưa đủ lớn. Nhưng càng về sau, Nam Định càng chơi ăn ý và cộng với sự toả sáng của các cá nhân, cuối cùng họ cũng tìm được bàn mở điểm ở phút 35. Trong tình huống này, Caio Cesar đặt lòng đưa bóng về góc cao. Đường bóng đi rất hiểm khiến thủ môn của Lion City không thể cản phá.

Lion City còn hy vọng đi tiếp nên họ hiểu rằng mình phải dồn đội hình lên tấn công. Vào hiệp 2, cách tiếp cận cởi mở hơn của Lion City giúp Nam Định có thêm nhiều khoảng không để triển khai các pha phối hợp. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu ăn ý, uyển chuyển hơn.

Và phút 60, Xuân Son đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Xuất phát từ pha gây áp lực của Tuấn Anh, Xuân Son có bóng, anh dứt điểm về góc xa nhân đôi cách biệt.

Lợi thế an toàn 2-0 giúp Nam Định đảm bảo được chiến thắng. Trong thời gian còn lại, họ duy trì tốc độ trận đấu ở mức vừa phải, chơi chắc chắn. Nam Định khiến đối thủ gần như không thể tiếp cận 1 phần 3 cuối sân. Thậm chí trước khi trọng tài nổi hồi còi trận đấu kết thúc, Xuân Son đã lập cú đúp. Hoàng Anh đi bóng mở ra cơ hội cho Nam Định, Lâm Ti Phông kiến tạo và Xuân Son thoải mái dứt điểm tung lưới Lion City.

Đây là pha ghi bàn thứ 5 của tiền đạo tuyển Việt Nam tại Shopee Cup năm nay. Anh duy trì hy vọng đua Vua phá lưới và Nam Định cũng tiến vào bán kết nhờ kết quả này.