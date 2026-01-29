Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Xuân Son lập cú đúp, Thép Xanh Nam Định tiến vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên sân nhà trong trận đấu áp chót Cúp Cúp C1 Đông Nam Á, Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước Lion City. Như thường lệ, Xuân Son đóng góp vào chiến thắng của đại diện Việt Nam. Anh có cú đúp trong trận đấu này...

img-7991.jpg

Trong trận đấu áp chót vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, Nam Định đã chịu áp lực không hề nhỏ do trước đó, Johor DT đã thắng Shan United 3-0 và leo lên ngôi đầu. Thắng lợi của Johor DT đặt áp lực thắng lên vai Nam Định. Họ phải lấy trọn 3 điểm trước Lion City thì mới có thể bảo vệ vị trí số 1, đồng thời tiến vào bán kết.

Thời gian đầu trận, Nam Định kiểm soát thế trận nhưng các cầu thủ không thật sự áp đảo, sức ép họ tạo ra là chưa đủ lớn. Nhưng càng về sau, Nam Định càng chơi ăn ý và cộng với sự toả sáng của các cá nhân, cuối cùng họ cũng tìm được bàn mở điểm ở phút 35. Trong tình huống này, Caio Cesar đặt lòng đưa bóng về góc cao. Đường bóng đi rất hiểm khiến thủ môn của Lion City không thể cản phá.

img-7990.jpg

Lion City còn hy vọng đi tiếp nên họ hiểu rằng mình phải dồn đội hình lên tấn công. Vào hiệp 2, cách tiếp cận cởi mở hơn của Lion City giúp Nam Định có thêm nhiều khoảng không để triển khai các pha phối hợp. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu ăn ý, uyển chuyển hơn.

Và phút 60, Xuân Son đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Xuất phát từ pha gây áp lực của Tuấn Anh, Xuân Son có bóng, anh dứt điểm về góc xa nhân đôi cách biệt.

Lợi thế an toàn 2-0 giúp Nam Định đảm bảo được chiến thắng. Trong thời gian còn lại, họ duy trì tốc độ trận đấu ở mức vừa phải, chơi chắc chắn. Nam Định khiến đối thủ gần như không thể tiếp cận 1 phần 3 cuối sân. Thậm chí trước khi trọng tài nổi hồi còi trận đấu kết thúc, Xuân Son đã lập cú đúp. Hoàng Anh đi bóng mở ra cơ hội cho Nam Định, Lâm Ti Phông kiến tạo và Xuân Son thoải mái dứt điểm tung lưới Lion City.

Đây là pha ghi bàn thứ 5 của tiền đạo tuyển Việt Nam tại Shopee Cup năm nay. Anh duy trì hy vọng đua Vua phá lưới và Nam Định cũng tiến vào bán kết nhờ kết quả này.

Đặng Lai
#Nam Định vs Lion City #Cúp C1 Đông Nam Á #Nam Định #Xuân Son #Lion City #bóng đá Việt Nam #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục