Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bốc thăm play-off Cúp C1 châu Âu: Hành trình gian nan chờ PSG và Real Madrid

Đặng Lai

TPO - Ngày mai, UEFA sẽ bốc thăm vòng play-off dành cho các đội đứng thứ 9 đến 24 ở vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu. Trong nhóm này có Inter, PSG và Real Madrid.

Real Madrid 23.jpg

Rạng sáng nay, loạt trận cuối cùng vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu đã khép lại mang tới những tấm vé cuối cùng dành cho những đội xứng đáng nhất. Các CLB bị đánh giá thấp như Qarabag, Olympiakos hay Bodo Glimt tiến vào vòng play-off nhờ thành tích tốt.

Đặc biệt, Benfica đã lách qua khe cửa siêu hẹp để đi tiếp. Đội bóng của Jose Mourinho thắng Real Madrid 4-2 để bằng điểm đội xếp thứ 25. Nhưng Benfica hơn vị trí phía sau đúng 1 bàn thắng, vừa đủ để họ cán đích ở Top 24 và lách vào vòng play-off.

Trong khi đó, những thế lực PSG, Real Madrid và Inter đã không thể chen chân vào vòng 8 đội mạnh nhất (vào thẳng vòng 1/8) sau khi hụt hơi ở giai đoạn cuối. Với việc phải đá các trận play-off, PSG, Real Madrid và Inter sẽ chấp nhận hao tổn thể lực và đi kèm với đó là nguy cơ rời cuộc chơi sớm.

Vào lúc 18h00 ngày mai, 30/1, họ sẽ biết đối thủ của mình ở buổi bốc thăm vòng play-off dành cho các đội đứng từ 9 đến 24 vòng phân hạng (8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, không phải đá play-off).

Real Madrid (1).jpg
PSG và Real Madrid đã không thể cán đích ở Top 8

Theo cách thức bốc thăm, UEFA sẽ chia 16 đội cán đích từ 9 đến 24 thành 2 nhóm riêng biệt. Nhóm thứ nhất là hạt giống, gồm các CLB xếp hạng từ 9 đến 16. Những đội này sẽ được hưởng lợi khi đá trận lượt về trên sân nhà. Nhóm còn lại từ vị trí 17 đến 24, được xem là không hạt giống.

Tại vòng play-off, đội hạng 9 hoặc 10 sẽ gặp đội hạng 23 hoặc 24; đội hạng 11 hoặc 12 gặp đội hạng 21 hoặc 22; đội hạng 13 hoặc 14 gặp đội hạng 19 hoặc 20; đội hạng 15 hoặc 16 gặp đội hạng 17 hoặc 18. UEFA cũng cho phép các đội cùng quốc gia vẫn có thể đối đầu nhau ở vòng play-off, và các CLB từng gặp gỡ ở vòng phân hạng trước đó cũng có thể tái đấu.

Ví dụ, Real Madrid/Inter có thể gặp Bodo Glimt/Benfica. Nếu Real Madrid đấu Benfica thì 2 cái tên còn lại là Inter và Bodo Glimt sẽ đá play-off với nhau. PSG/Newcastle sẽ đối đầu Monaco/Qarabag…

Chiều tối mai, UEFA sẽ ấn định 8 cặp đấu vòng play-off dựa trên cách bố trí này. Kết thúc vòng play-off, 8 đội giành chiến thắng sẽ chính thức góp mặt ở vòng 1/8 để đối đầu với 8 cái tên đang chờ sẵn gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon và Man City.

Lễ bốc thăm cho vòng 1/8, đồng thời xác định nhánh đấu tứ kết và bán kết, sẽ diễn ra vào ngày 27/2/2026. Do phải đá play-off nên những PSG, Real Madrid và Inter một khi tiến tới vòng 1/8 hoàn toàn có thể sẽ phải gặp những ứng viên vô địch, khiến hành trình tiến sâu của mình đối diện nhiều bất lợi.

khi-nao-boc-tham-vong-play-off-cup-c1-chau-au-2025-26-102794.jpg
BXH chung cuộc vòng phân hạng
Đặng Lai
#Champions League #Cúp C1 châu Âu #Qarabag #Olympiakos #PSG #Real Madrid #Arsenal #Bayern Munich #Liverpool #Tottenham #Barcelona #Chelsea #Sporting Lisbon

Xem thêm

Cùng chuyên mục