Nhận định Man City vs Galatasaray, 03h00 ngày 29/1: Lách qua khe cửa hẹp

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Galatasaray, vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 29/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Man City và Galatasaray. Man City tự đẩy mình vào thế khó và buộc phải thắng Galatasaray để lọt vào vòng knock-out.

Nhận định Man City vs Galatasaray

Manchester City lẽ ra đã gần như chắc chắn giành vé vào vòng 16 đội Cúp C1 châu Âu nếu thắng Bodo/Glimt trên sân khách tuần trước, nhưng màn trình diễn tệ hại ở Na Uy đồng nghĩa với việc tấm vé trực tiếp vào vòng tiếp theo giờ đây gần như nằm ngoài tầm với của họ.

Đội bóng của Pep Guardiola đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng, sẽ tiếp đón Galatasaray tại sân vận động Etihad vào rạng sáng mai. Họ vừa phải đánh bại gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ để kết thúc trong top 8, vừa cần một vài sự giúp đỡ từ các đội bóng khác.

Thật trùng hợp, Paris Saint-Germain và Newcastle, hai đội đang lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy, sẽ đối đầu nhau tại Paris, và Man City sẽ hy vọng vào một trận hòa. Chelsea, hiện đứng thứ tám, sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân khách gặp nhà đương kim vô địch Serie A, Napoli.

Ngay trên Man City là Barcelona ở vị trí thứ 9 và Sporting CP ở vị trí thứ 10; Barca sẽ có trận đấu trên sân nhà gặp FC Kobenhavn, trong khi Sporting sẽ phải làm khách tại San Mamés khi đối đầu với Athletic Club.

Với tất cả những cặp đấu trên, siêu máy tính Opta đánh giá Man City có 61,2% cơ hội kết thúc vòng phân hạng trong top 8, con số này có thể cao hơn nhiều so với dự đoán của một số người sau trận thua sốc tuần trước. Dù vậy, họ phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình trước: vượt qua Galatasaray.

Vấn đề nằm ở chỗ Galatasaray không phải là đối thủ dễ chơi; họ đã vô địch giải Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) ba mùa giải liên tiếp và đang trên đường làm nên lịch sử một lần nữa trong năm nay.

Họ sở hữu rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đội hình, nhưng nổi bật nhất là Ilkay Gundogan và Leroy Sane, những người đã có tổng cộng 493 lần ra sân cho Man City. Chưa hết, mối đe dọa lớn nhất của Galatasaray có lẽ đến từ Victor Osimhen. Cầu thủ người Nigeria đã ghi bàn thắng thứ 50 cho CLB vào thứ Bảy, trong lần ra sân thứ 59 của anh. Anh đã ghi được 6 bàn thắng sau 5 trận đấu tại Champions League mùa này, chỉ đứng thứ 3 sau Kylian Mbappe (11) và Harry Kane (7).

Cựu tiền đạo Napoli được kỳ vọng sẽ là mối nguy hiểm rất lớn trong các pha phản công ở trận đấu này, và đây là điểm yếu rõ ràng của Man City; cả 3 bàn thua mà họ phải nhận trước Bodo/Glimt tuần trước đều đến từ những pha phản công nhanh, trong khi kể từ đầu mùa giải trước, họ là đội phải đối mặt với nhiều cú sút sau những pha phản công nhanh nhất tại Cúp C1 châu Âu (25).

Guehi và Semenyo không được đăng ký ở vòng phân hạng

HLV của Galatasaray Okan Buruk cũng có thành tích ấn tượng trước các đối thủ đến từ Anh. Ông đã thắng ba trong năm trận đấu trước đó tại Cúp C1 châu Âu gặp các đội bóng Anh, bao gồm cả chiến thắng trên sân khách trước Manchester United vào tháng 10 năm 2023; ông cũng dẫn dắt Istanbul Basaksehir giành chiến thắng trước Quỷ đỏ vào tháng 11 năm 2020, và Galatasaray thắng Liverpool 1-0 ở vòng bảng mùa giải này.

Mọi chuyện càng khó lường hơn cho Man City khi hai tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi không thể ra sân ở trận này. Bộ đôi này có màn trình diễn xuất sắc giúp The Citizens tìm lại mạch thắng trong trận đấu với Wolves vừa qua. Đây có lẽ là lý do chính khiến HLV Pep Guardiola quyết định cho cả Phil Foden và Haaland nghỉ ngơi, dưỡng sức để tiếp đón Galatasaray.

Nếu không thắng Galatasaray, Man City sẽ phải đá thêm 2 trận play-off để tiến vào vòng knock-out cúp C1 châu Âu mùa này. Trong bối cảnh phải bám đuổi Arsenal ở Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola rõ ràng không muốn điều này xảy ra.

Chính vì vậy, rất có thể HLV người Tây Ban Nha sẽ chấp nhận dùng chiến thuật “thực dụng” một lần nữa để đảm bảo chiến thắng trước Galatasaray sẽ xảy ra.

Thành tích đối đầu Man City vs Galatasaray

Đây sẽ là lần đầu tiên Man City và Galatasaray gặp nhau, cũng như là trận đấu đầu tiên của Pep Guardiola với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội bóng Anh gần nhất đánh bại Galatasaray tại Cúp C1 châu Âu là Arsenal vào tháng 12 năm 2014 - kể từ đó, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bất bại trong ba lần đối đầu với các đối thủ Anh tại giải đấu này, bao gồm cả chiến thắng trước Liverpool hồi đầu mùa giải trong lần gặp nhau gần nhất.

Phong độ Man City vs Galatasaray