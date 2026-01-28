Nhận định Barcelona vs Copenhagen, 03h00 ngày 29/1: Vùi dập không thương tiếc

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Copenhagen, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona sở hữu chất lượng đội hình vượt trội và kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu dày dạn hơn so với Copenhagen. Đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng giành thắng lợi dễ dàng để nuôi hy vọng tiến vào vòng 16 đội.

Barcelona được đánh giá cao hơn hẳn Copenhagen.

Nhận định Barcelona vs Copenhagen

Sau bảy trận, đội bóng xứ Catalan sở hữu 13 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Barcelona vẫn chưa nắm chắc suất vào thẳng vòng 16 đội và có khả năng phải thi đấu vòng play-off. Đáng chú ý, họ đang bằng điểm với hàng loạt đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea, Newcastle và PSG. Trong bối cảnh đó, mục tiêu của thầy trò HLV Hansi Flick rất rõ ràng: giành chiến thắng thật đậm ở lượt trận cuối, sau đó chờ đợi các kết quả khác có lợi để hy vọng chen chân vào top 8.

Barcelona vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể trên hàng công khi đã ghi 18 bàn sau bảy trận. Tuy nhiên, đi kèm với khả năng tấn công bùng nổ là những vấn đề lớn nơi hàng thủ. Việc để lọt lưới tới 13 bàn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho đội bóng xứ Catalan. Barcelona bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn cực sau chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo tại La Liga, kết quả giúp họ giành lại ngôi đầu bảng từ đại kình địch Real Madrid. Đó được xem là cú hích quan trọng về mặt tâm lý trước màn so tài quan trọng ở Champions League.

Ở chiều ngược lại, Copenhagen đang nuôi hy vọng đi tiếp. Đại diện Đan Mạch có 8 điểm sau 7 trận, chỉ kém nhóm dự play-off ở chỉ số phụ. Để có cơ hội lọt vào vòng play-off, Copenhagen buộc phải đánh bại Barcelona, đồng thời chờ đợi ít nhất hai trong số các đội đang có 8, 9 hoặc 10 điểm không đạt kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối.

Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, song phong độ gần đây của đội bóng Bắc Âu ở Champions League mang đến đôi chút lạc quan. Copenhagen đã giành 7 điểm trong ba trận gần nhất tại Champions League, với các chiến thắng trước Kairat và Villarreal, cùng trận hòa 1-1 trước ĐKVĐ Serie A Napoli ở lượt trận trước.

Mặc dù vậy, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ Đan Mạch nếu xét đến phong độ, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu. Vì thế, đội chủ sân Camp Nou nhiều khả năng giành 3 điểm để tiến đến mục tiêu lọt thẳng vào vòng 16 đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Copenhagen

Copenhagen chưa thi đấu trận đấu chính thức trong năm 2026.

Barcelona mới nhận 1 thất bại trong năm nay và giành tới 6 chiến thắng.

Trong quá khứ, Copenhagen mới hai lần chạm trán Barcelona tại Champions League, đều diễn ra ở vòng bảng mùa giải 2010-2011. Khi đó, Barcelona giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà, còn trận đấu tại Đan Mạch kết thúc với tỷ số 1-1.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Copenhagen

Barcelona không có sự phục vụ của Ferran Torres, Gavi, Pedri và Christensen do chấn thương, trong khi Frenkie de Jong bị treo giò.

Về phía Copenhagen, Delaney bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở lượt trận trước. Huescas và Mattsson dính chấn thương.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Copenhagen

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Copenhagen: Kotarski; Meling, Gabriel; Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen; Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason.

Dự đoán tỷ số Barcelona 4-1 Copenhagen