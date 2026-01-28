Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Barcelona vs Copenhagen, 03h00 ngày 29/1: Vùi dập không thương tiếc

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Copenhagen, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona sở hữu chất lượng đội hình vượt trội và kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu dày dạn hơn so với Copenhagen. Đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng giành thắng lợi dễ dàng để nuôi hy vọng tiến vào vòng 16 đội.

g-qi9rxxkaadyng.jpg
Barcelona được đánh giá cao hơn hẳn Copenhagen.

Nhận định Barcelona vs Copenhagen

Sau bảy trận, đội bóng xứ Catalan sở hữu 13 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Barcelona vẫn chưa nắm chắc suất vào thẳng vòng 16 đội và có khả năng phải thi đấu vòng play-off. Đáng chú ý, họ đang bằng điểm với hàng loạt đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea, Newcastle và PSG. Trong bối cảnh đó, mục tiêu của thầy trò HLV Hansi Flick rất rõ ràng: giành chiến thắng thật đậm ở lượt trận cuối, sau đó chờ đợi các kết quả khác có lợi để hy vọng chen chân vào top 8.

Barcelona vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể trên hàng công khi đã ghi 18 bàn sau bảy trận. Tuy nhiên, đi kèm với khả năng tấn công bùng nổ là những vấn đề lớn nơi hàng thủ. Việc để lọt lưới tới 13 bàn đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho đội bóng xứ Catalan. Barcelona bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn cực sau chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo tại La Liga, kết quả giúp họ giành lại ngôi đầu bảng từ đại kình địch Real Madrid. Đó được xem là cú hích quan trọng về mặt tâm lý trước màn so tài quan trọng ở Champions League.

Ở chiều ngược lại, Copenhagen đang nuôi hy vọng đi tiếp. Đại diện Đan Mạch có 8 điểm sau 7 trận, chỉ kém nhóm dự play-off ở chỉ số phụ. Để có cơ hội lọt vào vòng play-off, Copenhagen buộc phải đánh bại Barcelona, đồng thời chờ đợi ít nhất hai trong số các đội đang có 8, 9 hoặc 10 điểm không đạt kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối.

Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, song phong độ gần đây của đội bóng Bắc Âu ở Champions League mang đến đôi chút lạc quan. Copenhagen đã giành 7 điểm trong ba trận gần nhất tại Champions League, với các chiến thắng trước Kairat và Villarreal, cùng trận hòa 1-1 trước ĐKVĐ Serie A Napoli ở lượt trận trước.

Mặc dù vậy, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ Đan Mạch nếu xét đến phong độ, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu. Vì thế, đội chủ sân Camp Nou nhiều khả năng giành 3 điểm để tiến đến mục tiêu lọt thẳng vào vòng 16 đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Copenhagen

Copenhagen chưa thi đấu trận đấu chính thức trong năm 2026.

Barcelona mới nhận 1 thất bại trong năm nay và giành tới 6 chiến thắng.

Trong quá khứ, Copenhagen mới hai lần chạm trán Barcelona tại Champions League, đều diễn ra ở vòng bảng mùa giải 2010-2011. Khi đó, Barcelona giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà, còn trận đấu tại Đan Mạch kết thúc với tỷ số 1-1.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Copenhagen

Barcelona không có sự phục vụ của Ferran Torres, Gavi, Pedri và Christensen do chấn thương, trong khi Frenkie de Jong bị treo giò.

Về phía Copenhagen, Delaney bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở lượt trận trước. Huescas và Mattsson dính chấn thương.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Copenhagen

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

Copenhagen: Kotarski; Meling, Gabriel; Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen; Claesson, Larsson; Cornelius, Dadason.

Dự đoán tỷ số Barcelona 4-1 Copenhagen

Khanh Kiều
#Nhận định Barcelona vs Copenhagen #Cúp C1 Châu Âu #Barcelona vs Copenhagen #Dự đoán Barcelona vs Copenhagen #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả #Phong độ Barcelona vs Copenhagen #Đội hình Barcelona vs Copenhagen

Xem thêm

Cùng chuyên mục