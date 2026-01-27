Vì sao Arsenal bế tắc trước Man United? Khi 'tam giác vàng' White - Saka - Odegaard gãy vụn

TPO - Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League, nhưng đằng sau ánh hào quang đó là một thống kê đáng báo động: Khả năng ghi bàn từ bóng sống của 'Pháo thủ' thậm chí còn kém cả Bournemouth hay Brentford. Khi những hạt nhân như Saka hay Odegaard sa sút, liệu thầy trò Mikel Arteta có thể lên ngôi vô địch mà không cần một 'siêu tiền đạo' thực thụ? Đã đến lúc Arsenal cần một cú hích từ những khoảnh khắc cá nhân thiên tài, như cái cách Thierry Henry hay Freddie Ljungberg từng làm trong quá khứ.

HLV Mikel Arteta.

Nếu loại bỏ các quả phạt đền, các tình huống cố định và bàn phản lưới nhà, Arsenal chỉ ghi được 22 bàn thắng sau 23 trận đấu mùa này tại Premeir League. Trong khi đó, Man City (36), Liverpool (28), Man United (26), Aston Villa (24), Bournemouth (24) và Brentford (24) đều ghi được nhiều hơn, và Chelsea cũng ghi được số bàn thắng tương tự. Điều này xảy ra bất chấp việc thầy trò HLV Mikel Arteta sở hữu nhiều lựa chọn nhất trên hàng tấn công tại Premier League.

Đây là thời kỳ bóng đá mà chiều sâu đội hình được đề cao hơn bao giờ hết. Và Arsenal đang thiếu một tiền đạo xuất sắc trong mùa giải này. Mặc dù không nhất thiết phải có một tiền đạo thống trị về khả năng ghi bàn, nhưng rất hiếm khi một đội bóng giành chức vô địch mà không có một tiền đạo có mùa giải cá nhân xuất sắc.

Có những thống kê đáng buồn dành cho các cầu thủ tấn công của Arsenal trong vài tháng vừa qua. Chẳng hạn như việc Saka đã không ghi bàn trong 13 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Gyokeres không ghi được bàn thắng nào từ bóng sống trong 11 lần ra sân gần nhất tại Premier League... Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của "Pháo thủ" tại Premier League là hai cái tên Trossard và Gyokeres, những người mới chỉ có vỏn vẹn 5 pha lập công sau lần lượt 19 và 21 lần ra sân.

Theo một quy tắc chung được củng cố bởi một bài báo học thuật của cố giáo sư Garry Gelade, một người tốt nghiệp Đại học Cambridge và có vai trò quan trọng trong sự phát triển của phân tích bóng đá: Chất lượng hàng phòng ngự của một đội bóng được quyết định nhiều hơn bởi cầu thủ phòng ngự yếu nhất, nhưng chất lượng hàng tấn công lại được quyết định nhiều hơn bởi cầu thủ tấn công giỏi nhất.

Điều đó về cơ bản là hợp lý. Phòng ngự chủ yếu mang tính phản ứng, và đối thủ có thể nhắm vào một cầu thủ hoặc một khu vực cụ thể. Tấn công mang tính chủ động, và bạn có thể cố gắng đưa bóng đến cho tiền đạo giỏi nhất của mình. Nhưng ai là tiền đạo giỏi nhất của Arsenal ở thời điểm hiện tại?

Trossard đang là cầu thủ tấn công hay nhất của Arsenal nếu xét về những con số thống kê.

Xét về mặt thống kê thuần túy, đó là Leandro Trossard với 9 lần đóng góp vào bàn thắng, trong đó có 5 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo. Trossard là một cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc và đã ghi một số bàn thắng quan trọng trong mùa giải này. Nhưng có lẽ một cầu thủ như Trossard nên là lựa chọn dự bị chiến lược cho một đội bóng cạnh tranh chức vô địch, hơn là người gánh vác hàng tấn công.

Thực tế, cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal trong vài mùa giải gần đây phải kể đến một trong hai người: Bukayo Saka hoặc Martin Odegaard. Saka đã có 25 lần đóng góp vào bàn thắng trong cả hai mùa giải 2022/23 và 2023/24, chủ yếu nhờ các quả phạt đền. Mùa giải trước, do chấn thương, con số này giảm xuống còn 16. Mùa này, anh cũng gặp vấn đề về thể lực và chỉ có 7 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Odegaard cũng có sự sa sút tương tự: 22 lần đóng góp bàn thắng, sau đó là 18, rồi chỉ còn 11 ở mùa trước và chỉ 4 ở mùa này.

Điểm mấu chốt là họ có mối liên kết mạnh mẽ với nhau. Ở thời kỳ đỉnh cao, Saka và Odegaard là một trong những bộ đôi tấn công xuất sắc nhất giải đấu. Hai mùa giải trước, Saka và Odegaard dẫn đầu về thống kê chuyền bóng cho nhau nhiều nhất theo kiểu đưa bóng từ ngoài vòng cấm vào trong vòng cấm ở Premier League. Vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, Martin Odegaard là "chất keo kết dính" các cầu thủ tấn công của Arsenal. Gabriel Martinelli thường chơi tốt nếu có sự hiện diện của Odegaard ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch phải.

Có ý kiến ​​cho rằng lối huấn luyện của Arteta đôi khi kìm hãm các cầu thủ của ông, đặc biệt là các cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn để Saka và Odegaard thi đấu ở những vị trí sở trường như khi họ đạt phong độ cao nhất. Đặc biệt, Odegaard có sự tự do về vị trí, có thể lùi sâu và di chuyển ra biên để nhận bóng.

Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, Odegaard có tầm ảnh hưởng lớn lên các đồng đội và lối chơi của Arsenal.

Mặc dù Arsenal rõ ràng không thiếu chiều sâu đội hình, thậm chí họ đang có chiều sâu ấn tượng hơn những đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch như Man City hay Aston Villa. Nhưng điều họ đang thiếu vào lúc này là khả năng kết nối hàng tiền vệ và tiền đạo, và người có thể làm điều đó là Kai Havertz. Cầu thủ người Đức gặp nhiều chấn thương vào mùa giải này, chưa thi đấu ở Premier League kể từ trận gặp Man United trong ngày khai mạc. Dù không phải là một cầu thủ ghi bàn xuất sắc, Havertz lại có khả năng liên kết lối chơi tốt hơn ba lựa chọn còn lại trên hàng công là Gabriel Jesus, Viktor Gyokeres và Mikel Merino.

Nhưng một cầu thủ chủ chốt khác có thể là Ben White. Mặc dù Jurrien Timber đang có một mùa giải ấn tượng và mang lại khả năng gây đột biến bằng các pha xâm nhập vòng cấm, mặc dù anh chỉ là hậu vệ phải. Nhưng hướng tấn công bên phải của "Pháo thủ" sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi White hoàn toàn khỏe mạnh. Cầu thủ người Anh thường xuyên thực hiện những pha chồng biên để tạo điều kiện cho Saka xâm nhập và dứt điểm ở những vị trí nguy hiểm. Đồng thời, White - Saka - Odegaard hình thành tam giác phối hợp rất ăn ý ở bên phải. Điều thú vị là trong sự thay đổi người thứ tư của Arteta trong trận đấu với Man United, ông đã đưa White vào thay Piero Hincapie, còn Timber chuyển sang chơi ở vị trí hậu vệ trái.

Arsenal đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng đó là vị thế của một gã khổng lồ đang bước đi trên dây. Những con số thống kê về bàn thắng từ bóng sống là một lời cảnh báo đanh thép: Sự ổn định từ các tình huống cố định có thể đưa bạn đi xa, nhưng chỉ có những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân mới có thể đưa bạn đến ngôi vương. Mikel Arteta đã xây dựng được một cỗ máy vận hành trơn tru, nhưng cỗ máy đó đang thiếu đi một "ngòi nổ" đủ sức định đoạt trận đấu trong những giây phút nghẹt thở. Nếu không có một ai đứng lên để sắm vai "người hùng" như Henry hay Ljungberg năm xưa, giấc mơ vô địch của các CĐV Pháo thủ rất có thể sẽ lại kết thúc trong sự tiếc nuối.

