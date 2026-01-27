Nhận định futsal Việt Nam vs futsal Kuwait, 17h00 ngày 27/1: Đầu xuôi đuôi lọt

TPO - Nhận định bóng đá futsal Việt Nam vs futsal Kuwait, Giải vô địch châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn ra quân gặp Kuwait. Chắc chắn Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới chiến thắng để làm bàn đạp cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Thái Lan.

Việt Nam từng thắng Kuwait 3-2 hồi tháng 9 năm ngoái

Nhận định trước trận đấu futsal Việt Nam vs futsal Kuwait

Guồng quay của bóng đá Việt Nam lại tiếp tục hối hả với vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Giải đấu này diễn ra ngay sau khi U23 châu Á 2026 kết thúc 3 ngày. Đây cũng là một sự kiện quan trọng vì nó là dịp để đội thử nghiệm lực lượng mới trong bối cảnh dàn trụ cột Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Trần Văn Vũ vắng mặt.

Và nó càng trở nên có ý nghĩa với bóng đá trong nhà Việt Nam khi ở SEA Games 33 vừa qua, đội đã không thể đạt được mục tiêu giành huy chương. Do vậy, chắc chắn thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ phải nỗ lực gấp bội để tìm kiếm một kết quả tốt, bắt đầu từ trận gặp đội tuyển futsal Kuwait vào chiều nay.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu không quá nặng. Các đối thủ của đội là Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Trong tương quan giữa các đội, chỉ có Thái Lan là ngang trình Việt Nam. Trong khi đó Kuwait và Lebanon thực sự bị đánh giá yếu hơn.

Ở vòng loại, chính Lebanon đã nhận thất bại nặng nề trước Việt Nam trong một thế trận mà đại diện Đông Nam áp đảo hoàn toàn với lối chơi tấn công biến ảo, khả năng dứt điểm đa dạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu futsal Việt Nam vs futsal Kuwait

Với Kuwait, họ từng là thế lực của bóng đá trong nhà châu Á. Họ đã tham dự vòng chung kết châu Á tới 13 lần, thành tích tốt nhất là 2 lần đứng thứ 4. Đội tuyển này cũng từng 1 lần tham dự vòng chung kết World Cup (2012). Ở Tây Á, futsal Kuwait là thế lực đáng gờm với chức vô địch cách đây 4 năm.

Kuwait chắc chắn là cái tên không hề dễ xem thường. Nhưng có lẽ hiện tại, họ không được đánh giá cao như Việt Nam. Án phạt cấm thi đấu quốc tế 4 năm đã ảnh hưởng khá lớn tới nền bóng đá này nói chung và bóng đá trong nhà nói riêng. Trên bảng xếp hạng FIFA, nếu như thứ tự của đội tuyển futsal Việt Nam là 20 thế giới thì tuyển futsal Kuwait chỉ đứng ở vị trí thứ 40.

Họ đã chứng kiến những bước tiến khá tốt trong thời gian qua khi nhảy 3 bậc nhưng khó có thể khẳng định rằng Kuwait đứng ngang hàng với Việt Nam.

Tuy nhiên, chắc chắn Việt Nam không thể xem thường. Đội đã nhận nhiều bài học ở SEA Games 33, như việc thua Malaysia hay chật vật thắng Myanmar vốn là 2 đội tuyển đứng thấp trên BXH FIFA. Trong quá khứ, Việt Nam và Kuwait cũng từng nhiều lần đối đầu ở cả các giải chính thức lẫn giao hữu, với kết quả khá cân bằng. Chắc chắn thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn phải nỗ lực gấp bội để tìm kiếm một kết quả tốt, làm bàn đạp cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B với Thái Lan.