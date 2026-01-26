Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiền vệ trụ cột U23 Trung Quốc trên đường gia nhập CLB Ngoại hạng Anh

Đặng Lai

TPO - Sau khi thể hiện tốt ở giải vô địch U23 châu Á 2026, Xu Bin sẽ gia nhập Wolverhampton (Wolves). Tiền vệ của U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được cho mượn trước để phát triển kỹ năng trước khi trở về phục vụ đội bóng chủ quản.

gg.jpg

Xu Bin vừa đăng tải trên mạng xã hội: "Đã đạt được mục tiêu với gia đình lớn. Giờ là lúc đến lúc theo đuổi giấc mơ 'gia đình nhỏ' của chúng ta", đồng thời gắn thẻ bạn gái trên bài đăng của mình.

Theo các báo Trung Quốc, Xu Bin đã “check in” địa điểm là Anh. Tuy nhiên tiền vệ 21 tuổi này không sang Anh du lịch cùng bạn gái. Thay vào đó, anh đến Wolves để chuẩn bị kiểm tra y tế trước khi chính thức chốt hợp đồng với CLB Ngoại hạng Anh.

Trước khi bắt đầu giải U23 châu Á 2026, đã có tin Qingdao West Coast đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ 21 tuổi này cho Wolves. Thương vụ là hoàn toàn dễ hiểu khi CLB Wolves thuộc sở hữu của Fosun - một tập đoàn đến từ Trung Quốc.

69758ce478ac0.jpg
Xu Bin ra sân tất cả 6 trận của U23 Trung Quốc ở VCK vừa qua

Tập đoàn này được thành lập năm 1992, có trụ sở tại Thượng Hải. Năm 2016, họ đã đã mua lại Wolves với giá 45 triệu bảng. 10 năm qua dưới sự điều hành của Fosun, Wolves đã đi qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Đội bóng nhìn chung đã thi đấu tốt trước khi sa sút ở chiến dịch 2025/26, nơi họ chỉ giành vẻn vẹn 8 điểm và ở rất gần cánh cửa xuống hạng.

Trong bối cảnh hiện tại, Wolves gần như chắc chắn sẽ không thể sử dụng những cầu thủ chưa thể chứng tỏ năng lực ở Ngoại hạng Anh như Xu Bin. Phương án khả dĩ nhất là cho mượn tuyển thủ U23 Trung Quốc này để anh phát triển kỹ năng trước khi trở về phục vụ đội bóng chủ quản.

Ngay khi tin tức về Xu Bin được lan truyền, các đồng đội của anh trong đội tuyển U23 quốc gia đã để lại những lời nhắn động viên. Tất cả đều bày tỏ niềm vui và sự ủng hộ anh thể hiện tốt ở Ngoại hạng Anh.

Nếu thương vụ được ký kết, Xu Bin sẽ là cầu thủ thứ 2 của U23 Trung Quốc sau Wang Bohao, thi đấu tại châu Âu. Cái tên thứ 3 nhiều khả năng sẽ là Li Hao, thủ môn của U23 Trung Quốc. Li Hao cũng thuộc biên chế Qingdao West Coast giống như Xu Bin.

Đặng Lai
