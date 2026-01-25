Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thua đậm trong trận chung kết, HLV U23 Trung Quốc thừa nhận 'vẫn có khoảng cách với bóng đá Nhật Bản'

Đặng Lai

TPO - HLV Antonio Puche cùng các học trò đều thừa nhận có khoảng cách trình độ giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản. Do vậy, họ không tỏ ra quá nuối tiếc vì thất bại.

w020260125373432862763.jpg

Tối qua, đội tuyển U23 Trung Quốc đã nhận thất bại nặng nề 0-4 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết. Đây chính là trận chung kết chênh lệch nhất trong lịch sử các giải U23 châu Á từng được tổ chức.

Nó cũng cho thấy rằng giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc đang tồn tại một khoảng cách lớn. Chính các thành viên của Trung Quốc đã gián tiếp thừa nhận điều này. Sau trận, HLV Antonio Puche nói: “Tôi cho rằng kết quả của trận đấu này không tốt đối với chúng tôi, nhưng đó chính là bóng đá. Nhật Bản sở hữu những cầu thủ rất xuất sắc và là một tập thể mạnh. Họ đã gây ra vô vàn khó khăn cho chúng tôi.

Tôi cho rằng tỷ số này là quá đậm đối với chúng tôi. Trong những trận đấu trước đó, đối phương sút trúng người cầu thủ Trung Quốc đều không thành bàn. Hôm nay chúng lại đi vào lưới (U23 Nhật Bản ghi 2 bàn thắng lại đến từ những tình huống sút bóng đổi hướng). Ngoài ra, chúng tôi còn phải chịu quả phạt đền.

616811670-1439098247573694-8327448722433811311-n.jpg
Li Hao nhận tới 4 bàn thua ở chung kết

Tôi biết mọi người đều mong muốn được ăn mừng chức vô địch nhưng mọi người vẫn phải hiểu rằng có sự khác biệt giữa bóng đá Nhật Bản và bóng đá Trung Quốc. Dù thế nào, chúng tôi đã cố gắng hết sức và chiến đấu tới những phút cuối cùng”.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, hậu vệ Hu Hetao cũng chung nỗi niềm như ông thầy. Anh nói: "Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không thể hiện được phong độ như mong muốn trong một trận đấu quan trọng như vậy và không giành chiến thắng. Chúng tôi cũng cần nhận ra điểm mạnh của chính mình và của đối thủ. Chúng tôi cần thể hiện trình độ và thái độ tốt hơn trong tập luyện và các trận đấu để đền đáp người hâm mộ."

“Chúng tôi không còn là đội bóng hạng tư như trước nữa!”, Wumitijiang, một trong những hậu vệ chủ chốt, bày tỏ quan điểm. “Mặc dù có những điều đáng tiếc, nhưng đây cũng là một hành trình mới. Chúng tôi đã cống hiến hết mình và thấy rõ khoảng cách cần phải vượt qua. Chúng tôi đã trưởng thành nhờ sự nỗ lực. Kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và chiến đấu hết mình”.

Đặng Lai
