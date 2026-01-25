Nguyễn Tuấn Anh trở lại cuộc đua vô địch giải Trang An - AJGA International Pathway Series 2026

TPO - Golfer 17 tuổi Nguyễn Tuấn Anh đã có màn trở lại ấn tượng tại vòng 2 Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 khi đạt thành tích 69 gậy (-3), kết quả tốt nhất trong số các VĐV nam trong ngày thi đấu trên sân Trang An Golf & Resort.

Nguyễn Tuấn Anh bứt phá ấn tượng

Ngày thi đấu thứ hai diễn ra trong điều kiện thời tiết đặc biệt khó khăn. Sương mù dày và mây tầng thấp bao phủ sân từ sáng sớm, khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Ban trọng tài buộc phải lùi giờ phát bóng 1 tiếng nhằm đảm bảo an toàn và tính công bằng cho các VĐV.

Dù vậy, mặt sân Trang An Golf & Resort vẫn được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt, minh chứng rõ nhất là chỉ có đúng 3 golfer toàn giải đạt điểm âm sau vòng 2.

Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tuấn Anh, golfer nam số 2 Việt Nam, đã thể hiện bản lĩnh đáng khen. Sau vòng mở màn không như ý với 77 gậy (+5), golfer sinh năm 2009 nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu. Dù mắc 1 double bogey và 1 bogey, Tuấn Anh vẫn ghi tới 6 birdie, khép lại vòng đấu với 69 gậy (-3), qua đó vươn lên đồng hạng 4 với tổng điểm +2.

Golfer người Trung Quốc Yuke Zhang dẫn đầu bảng nam

Kết quả này giúp Tuấn Anh đứng cùng vị trí với Nguyễn Trọng Hoàng (73) và chỉ kém golfer dẫn đầu người Trung Quốc Yuke Zhang đúng 3 gậy. Hiện tại, Yuke Zhang là golfer nam duy nhất tại giải duy trì được tổng điểm âm sau hai vòng đấu.

Một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Quốc Bảo Huy cũng có bước tiến khi đánh 74 gậy ở vòng 2, qua đó tăng 1 bậc lên vị trí T2 với tổng điểm +1.

Lê Chúc An đứng thứ 2 bảng nữ

Ở bảng nữ, Lê Chúc An sau ngày ra quân bùng nổ đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, vòng đấu 72 gậy (even par) vẫn đủ để golfer 18 tuổi duy trì tổng điểm -5, kém ngôi đầu của đối thủ người Hàn Quốc Yoon Gyu Ri đúng 3 gậy.

Yoon Gyu Ri tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Cô thi đấu ổn định trong suốt 17 hố đầu mà không mắc sai lầm nào. Đáng tiếc, ở hố 18, cú đánh tiếp cận cờ bị kéo trái khiến bóng rơi vào bunker, dẫn tới double bogey. Dẫu vậy, golfer Hàn Quốc vẫn hoàn tất vòng đấu với 68 gậy (-4), nâng tổng điểm lên -8 và độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng nữ.

Với khoảng cách điểm số rất sít sao ở cả hai bảng nam và nữ, cuộc đua vô địch tại vòng chung kết của Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính.