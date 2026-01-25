AFC có thể mở rộng cúp châu lục, các CLB Việt Nam thêm cơ hội ?

TPO - Tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nghiên cứu mở rộng quy mô AFC Champions League Elite từ 24 lên 32 đội. Nếu phương án này thông qua, các CLB bóng đá Việt Nam sẽ thêm cơ hội ở sân chơi châu lục.

Các CLB Việt Nam sẽ thêm cơ hội cọ xát ở đấu trường châu lục nếu AFC mở rộng quy mô số đội dự AFC Champions League Elite

Ngày 24/1, Ủy ban Tổ chức Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận và thông qua nhiều nội dung liên quan đến hệ thống các giải đấu cấp CLB và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Tại cuộc họp, Ủy ban Tổ chức Thi đấu AFC đã phê chuẩn Điều lệ các giải đấu cấp CLB gồm AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) và AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á) cho mùa giải 2026/27. Đáng chú ý, AFC Champions League Elite đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng quy mô từ 24 lên 32 đội. Nếu phương án này được thông qua, các quốc gia trong đó có Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tham dự sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp Uỷ ban Tổ chức thi đấu AFC (ảnh Đoàn Anh)

Đối với các giải trẻ, Ủy ban Thi đấu AFC ghi nhận việc FIFA quyết định tổ chức Giải vô địch U17 thế giới hằng năm, qua đó dẫn tới sự điều chỉnh trong công tác tổ chức vòng loại U17 châu Á. Theo định hướng mới, bắt đầu từ vòng loại giải U17 châu Á năm 2028 (diễn ra trong năm 2027), AFC sẽ phân bổ suất tham dự VCK theo kết quả thi đấu của các giải khu vực, trong đó khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ được trao 4 suất dự Vòng chung kết U17 châu Á. Cách phân bổ này được đánh giá không chỉ bảo đảm tính cân bằng giữa các khu vực mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức, điều hành và trọng tài tại các giải đấu trẻ.

Bên cạnh đó, vòng loại U20 châu Á cũng được nghiên cứu điều chỉnh theo mô hình chia thành hai “level” dựa trên thứ hạng của các đội tuyển. Cách phân tầng này được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các đội trong cùng bảng đấu, đồng thời giảm chi phí di chuyển và nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc AFC đang xem xét khả năng tổ chức một giải đấu mới cấp đội tuyển quốc gia mang tên AFC Nations League. Giải đấu này được định hướng nhằm tạo thêm các cơ hội cọ xát quốc tế có chất lượng cho các đội tuyển trong các dịp FIFA Days, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á trong giai đoạn tới.