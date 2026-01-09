AFC báo tin 'nóng' trước thềm trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan

TPO - Với lợi thế dẫn đầu bảng A, U23 Việt Nam vẫn không được phép chủ quan khi lực lượng bị sứt mẻ do chấn thương, trong lúc U23 Kyrgyzstan thiếu vắng cầu thủ quan trọng do án treo giò.

U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng 2-0 ấn tượng trước Jordan. Nhưng trước thềm trận đấu với U23 Kyrgyzstan, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi AFC bất ngờ tiết lộ đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với vấn đề lực lượng.

Theo AFC, các trụ cột Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ở trận ra quân, Đình Bắc và Văn Khang phải rời sân trong hiệp hai vì không đảm bảo thể lực, trong khi Xuân Bắc dính chấn thương vai ở những phút cuối, không thể ở lại ăn mừng cùng đồng đội.

HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan. Sau đó mới tính đến việc chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia". Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành trọn 3 điểm để sớm chạm tay vào tấm vé tứ kết, nhất là khi U23 Saudi Arabia cũng được dự đoán thắng U23 Jordan ở cùng lượt trận.

Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan quyết tâm phục hồi sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia. Dù vắng Arshen Sharshenbekov do án treo giò, HLV Edmar Lacerda vẫn tự tin: “Tôi tự hào về cách các học trò thi đấu kiên cường dù thiếu người. Chúng tôi cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung để thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như U23 Việt Nam".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan vào 21h00 tối nay hứa hẹn căng thẳng, khi cả hai đội đều quyết tâm giành điểm. Với lợi thế dẫn đầu và lối chơi ổn định, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng.

