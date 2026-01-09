Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

AFC báo tin 'nóng' trước thềm trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với lợi thế dẫn đầu bảng A, U23 Việt Nam vẫn không được phép chủ quan khi lực lượng bị sứt mẻ do chấn thương, trong lúc U23 Kyrgyzstan thiếu vắng cầu thủ quan trọng do án treo giò.

screen-shot-2026-01-09-at-100815.png

U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng 2-0 ấn tượng trước Jordan. Nhưng trước thềm trận đấu với U23 Kyrgyzstan, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi AFC bất ngờ tiết lộ đội bóng của HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với vấn đề lực lượng.

Theo AFC, các trụ cột Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ở trận ra quân, Đình Bắc và Văn Khang phải rời sân trong hiệp hai vì không đảm bảo thể lực, trong khi Xuân Bắc dính chấn thương vai ở những phút cuối, không thể ở lại ăn mừng cùng đồng đội.

HLV Kim Sang-sik tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan. Sau đó mới tính đến việc chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia". Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành trọn 3 điểm để sớm chạm tay vào tấm vé tứ kết, nhất là khi U23 Saudi Arabia cũng được dự đoán thắng U23 Jordan ở cùng lượt trận.

Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan quyết tâm phục hồi sau thất bại 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia. Dù vắng Arshen Sharshenbekov do án treo giò, HLV Edmar Lacerda vẫn tự tin: “Tôi tự hào về cách các học trò thi đấu kiên cường dù thiếu người. Chúng tôi cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung để thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như U23 Việt Nam".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan vào 21h00 tối nay hứa hẹn căng thẳng, khi cả hai đội đều quyết tâm giành điểm. Với lợi thế dẫn đầu và lối chơi ổn định, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#U23 Việt Nam #Kyrgyzstan #U23 châu Á #bóng đá #thể thao #tứ kết #lực lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục