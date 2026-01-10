Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam đang rất tự tin, và mọi đối thủ đều phải dè chừng chúng tôi'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam đang ở trạng thái tinh thần rất cao, quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ để tự tin gặp bất cứ đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á 2026.

z7414995780476-309036e79abd8b809513ecb6c5b5bb5d.jpg

Mặc dù gặp chút khó khăn khi để U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 sau một tình huống sai lầm, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam cũng có được chiến thắng cần thiết để giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trong hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

"Kết quả vẫn chưa đảm bảo 100% tấm vé vào tứ kết, nhưng mang lại lợi thế lớn cho chúng tôi trong cuộc cạnh tranh ở bảng A. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ và cám ơn họ vì đã nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng để có được chiến thắng. Tôi cũng hy vọng chủ nhà U23 Saudi Arabia giành chiến thắng ở trận đấu với U23 Jordan, bởi điều này giúp U23 Việt Nam có cơ hội hồi phục thể lực cho tứ kết (thay vì đua sức ở trận cuối vòng bảng)", HLV Kim Sang-sik nói sau trận đấu.

Nhìn lại những gì đã diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét "đây là trận đấu rất khó khăn dù chúng tôi mở tỷ số trước". "Tôi chưa hài lòng lắm về màn trình diễn này", ông nói, khi các cầu thủ có nhiều đường chuyền hỏng trong hiệp một và một trong số đó dẫn đến bàn thua phút 44.

Mặc dù vậy, ông cũng vui khi các mục tiêu đề ra đều hoàn thành. Trước trận, ông mong muốn trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ ít cơ hội thi đấu (chẳng hạn như Công Phương), đồng thời cũng là một cách điều chỉnh thể lực chung. Đồng thời các diễn biến cũng đi theo tính toán từ trước của ban huấn luyện.

"Những điều chỉnh nhân sự đều nằm trong kế hoạch. Chúng tôi biết Văn Thuận thường chơi tốt khi vào sân ở hiệp hai. Và trên thực tế, cậu ấy cùng với Đình Bắc gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ và cũng hỗ trợ phòng ngự tích cực. Màn thể hiện của họ cũng ảnh hưởng tích cực đến toàn đội", chiến lược gia 49 tuổi bình luận.

Cũng theo HLV Kim Sang-sik, hiện các cầu thủ đang ở trạng thái tinh thần rất cao, quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Vì vậy dù gặp đội nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng hết sức tự tin. "Nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, mọi đối thủ đều phải dè chừng chúng tôi", ông tuyên bố.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #kết quả U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

Xem thêm

Cùng chuyên mục