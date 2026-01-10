HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam đang rất tự tin, và mọi đối thủ đều phải dè chừng chúng tôi'

TPO - Sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam đang ở trạng thái tinh thần rất cao, quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ để tự tin gặp bất cứ đối thủ nào ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Mặc dù gặp chút khó khăn khi để U23 Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1 sau một tình huống sai lầm, nhưng cuối cùng U23 Việt Nam cũng có được chiến thắng cần thiết để giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trong hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

"Kết quả vẫn chưa đảm bảo 100% tấm vé vào tứ kết, nhưng mang lại lợi thế lớn cho chúng tôi trong cuộc cạnh tranh ở bảng A. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ và cám ơn họ vì đã nỗ lực hết mình đến phút cuối cùng để có được chiến thắng. Tôi cũng hy vọng chủ nhà U23 Saudi Arabia giành chiến thắng ở trận đấu với U23 Jordan, bởi điều này giúp U23 Việt Nam có cơ hội hồi phục thể lực cho tứ kết (thay vì đua sức ở trận cuối vòng bảng)", HLV Kim Sang-sik nói sau trận đấu.

Nhìn lại những gì đã diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét "đây là trận đấu rất khó khăn dù chúng tôi mở tỷ số trước". "Tôi chưa hài lòng lắm về màn trình diễn này", ông nói, khi các cầu thủ có nhiều đường chuyền hỏng trong hiệp một và một trong số đó dẫn đến bàn thua phút 44.

Mặc dù vậy, ông cũng vui khi các mục tiêu đề ra đều hoàn thành. Trước trận, ông mong muốn trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ ít cơ hội thi đấu (chẳng hạn như Công Phương), đồng thời cũng là một cách điều chỉnh thể lực chung. Đồng thời các diễn biến cũng đi theo tính toán từ trước của ban huấn luyện.

"Những điều chỉnh nhân sự đều nằm trong kế hoạch. Chúng tôi biết Văn Thuận thường chơi tốt khi vào sân ở hiệp hai. Và trên thực tế, cậu ấy cùng với Đình Bắc gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ và cũng hỗ trợ phòng ngự tích cực. Màn thể hiện của họ cũng ảnh hưởng tích cực đến toàn đội", chiến lược gia 49 tuổi bình luận.

Cũng theo HLV Kim Sang-sik, hiện các cầu thủ đang ở trạng thái tinh thần rất cao, quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Vì vậy dù gặp đội nào ở tứ kết, U23 Việt Nam cũng hết sức tự tin. "Nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, mọi đối thủ đều phải dè chừng chúng tôi", ông tuyên bố.

