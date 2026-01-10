Sao Real Madrid toả sáng, Maroc loại Cameroon khỏi cúp châu Phi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Brahim Diaz tiếp tục toả sáng, đưa Maroc đánh bại Cameroon trong cuộc đối đầu ở tứ kết cúp châu Phi 2025.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-082134.png
Maroc vào bán kết cúp châu Phi sau chiến thắng 2-0 trước Cameroon

Phút 26, từ một quả phạt góc, cú đánh đầu dội đất của El Kaabi vô tình chạm hông tiền đạo của Real Madrid - Brahim Diaz đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho Maroc.

Trước và đặc biệt sau tình huống này, trận đấu giữa đôi bên diễn ra vô cùng căng thẳng, thậm chí có lúc quyết liệt. Là "kỳ phùng địch thủ" của nhau, các cuộc đối đầu giữa Maroc và Cameroon vốn dĩ chưa khi nào không giàu cảm xúc.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-083021.png

Thực tế cho thấy bất chấp phải chơi trên sân khách, Cameroon vẫn thể hiện đẳng cấp của đội bóng từng 5 lần vô địch châu Phi. Dưới sự dẫn dắt của cầu thủ đang khoác áo MU, Bryan Mbeumo, Cameroon đã khiến khung thành Maroc chịu không ít sóng gió.

Tuy nhiên sau khi có bàn thắng dẫn sớm, Maroc dần làm chủ thế trận và kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn, đẩy Cameroon vào thế khó. Chiến thắng chung cuộc được ấn định cho Maroc ở phút 73, khi Ezzalzouli thực hiện quả đá phạt tinh tế để Saibari băng xuống dứt điểm, nhân đôi cách biệt.

Kết quả đưa Maroc giành tấm vé vào bán kết cúp châu Phi 2025, mở ra cơ hội vô địch.

Tiểu Phùng
#Cúp châu Phi #Maroc #Brahim Diaz #Cameroon #MU

