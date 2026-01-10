Trọng tài khởi nghiệp từ năm... 13 tuổi sẽ bắt chính trận U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia

TPO - Theo phân công của AFC, tổ trọng tài người Australia, với trọng tài chính Alexander George King sẽ cầm cân nảy mực ở trận cuối cùng của bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Ông Alexander George King được biết đến trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia, dù mới 33 tuổi nhưng có kinh nghiệm vô cùng dày dạn. Ông từng cầm còi chính thức tại giải đấu hàng đầu xứ kangaroo A-League trong một trận đấu năm 2015 khi thay thế một trọng tài khác bị chấn thương, trước khi lọt vào danh sách trọng tài chính từ năm 2017.

Ông từng chia sẻ, đã khởi nghiệp trọng tài ở giải bóng đá Sunny Coast, khu vực ngoại ô ở phía Đông Nam Queensland (Australia) khi mới 13 tuổi. Ông gắn bó với giải đấu này khoảng 8 năm, sau đó chuyển đến Brisbane và dần dần thăng tiến. Ông trở thành trọng tài FIFA vào năm 2020 và cũng nhận giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2017/18 của A-League.

Trước khi cầm còi ở VCK U23 châu Á 2026, trọng tài Alexander George King đã hai lần tham dự giải đấu này vào các kỳ 2022 và 2024. Theo thống kê từ transfermarkt, trong 196 trận bắt chính, ông George King đã rút ra đến 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ, tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận. Ông cũng rất quyết đoán trong các tình huống cần đưa ra quyết định nhanh, khi thổi đến 63 quả phạt đền trong suốt sự nghiệp cầm còi, tương đương 0,32 lần/trận.

Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia, các trợ lý của ông sẽ là hai trọng tài đồng hương, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài chính ở phòng VAR sẽ là bà Katherine Margaret Jacewicz cùng mang quốc tịch Australia, người rất kinh nghiệm khi phụ trách phòng VAR trong các giải đấu thuộc hệ thống AFC.

