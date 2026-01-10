Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trọng tài khởi nghiệp từ năm... 13 tuổi sẽ bắt chính trận U23 Việt Nam gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo phân công của AFC, tổ trọng tài người Australia, với trọng tài chính Alexander George King sẽ cầm cân nảy mực ở trận cuối cùng của bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

alex-king.jpg

Ông Alexander George King được biết đến trọng tài hàng đầu của bóng đá Australia, dù mới 33 tuổi nhưng có kinh nghiệm vô cùng dày dạn. Ông từng cầm còi chính thức tại giải đấu hàng đầu xứ kangaroo A-League trong một trận đấu năm 2015 khi thay thế một trọng tài khác bị chấn thương, trước khi lọt vào danh sách trọng tài chính từ năm 2017.

Ông từng chia sẻ, đã khởi nghiệp trọng tài ở giải bóng đá Sunny Coast, khu vực ngoại ô ở phía Đông Nam Queensland (Australia) khi mới 13 tuổi. Ông gắn bó với giải đấu này khoảng 8 năm, sau đó chuyển đến Brisbane và dần dần thăng tiến. Ông trở thành trọng tài FIFA vào năm 2020 và cũng nhận giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2017/18 của A-League.

Trước khi cầm còi ở VCK U23 châu Á 2026, trọng tài Alexander George King đã hai lần tham dự giải đấu này vào các kỳ 2022 và 2024. Theo thống kê từ transfermarkt, trong 196 trận bắt chính, ông George King đã rút ra đến 739 thẻ vàng và 33 thẻ đỏ, tương đương 3,77 thẻ vàng và 0,16 thẻ đỏ mỗi trận. Ông cũng rất quyết đoán trong các tình huống cần đưa ra quyết định nhanh, khi thổi đến 63 quả phạt đền trong suốt sự nghiệp cầm còi, tương đương 0,32 lần/trận.

Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia, các trợ lý của ông sẽ là hai trọng tài đồng hương, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài chính ở phòng VAR sẽ là bà Katherine Margaret Jacewicz cùng mang quốc tịch Australia, người rất kinh nghiệm khi phụ trách phòng VAR trong các giải đấu thuộc hệ thống AFC.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kết quả U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #bàn thắng U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

Xem thêm

Cùng chuyên mục