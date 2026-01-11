Nhận định Portsmouth vs Arsenal, 21h00 ngày 11/1: Thử thách cực đại cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Portsmouth vs Arsenal, vòng 3 Cúp FA 2025/26, lúc 21h00 ngày 11/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù HLV Mikel Arteta có kế hoạch nghỉ ngơi cho một số trụ cột, sức mạnh và chiều sâu đội hình của The Gunners vẫn giúp họ được dự đoán giành chiến thắng áp đảo trước đội bóng đang chơi tại hạng Hai.

Nhận định trước trận đấu

Portsmouth đang đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn tại giải hạng 2 Championship, khi chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm sau 24 vòng đấu, với 6 chiến thắng, 7 trận hòa và 11 thất bại.

Đội bóng miền Nam nước Anh dưới sự dẫn dắt của HLV John Mousinho từng có những dấu hiệu khởi sắc với chuỗi 4 trận bất bại cuối năm 2025, nhưng thất bại 0-5 trên sân Bristol City trong ngày đầu năm mới đã kéo “Pompey” trở lại thực tại khắc nghiệt.

Trận đấu với Ipswich Town cuối tuần trước bị hoãn do mặt sân Fratton Park đóng băng, và đây là cơ hội để các cầu thủ chấn thương của Portsmouth có thêm thời gian hồi phục trước thử thách cực đại: tiếp đón Arsenal, đội đầu bảng Premier League.

Portsmouth sẽ trông cậy vào lợi thế sân nhà, nơi họ chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất (thắng 3, hòa 2), nhưng con số thống kê lịch sử đối đầu lại không ủng hộ. “Pompey” đã thua cả 5 trận FA Cup gần đây gặp các đội Premier League, và chưa thắng bất kỳ trận đấu chính thức nào trong 22 lần gặp Arsenal kể từ chiến thắng 5-4 vào tháng 3/1958.

Khó khăn càng chồng chất khi Portsmouth đang là đội ghi bàn ít thứ hai Championship, trong khi Arsenal sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League với chỉ 14 bàn thua sau 21 trận. Điều này khiến cơ hội gây khó dễ cho đội bóng London trở nên rất hẹp.

Trong khi đó, Arsenal bước vào FA Cup với tâm lý mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu Premier League với 15 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ 2 thất bại, vừa duy trì chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước khi cầm hòa Liverpool 0-0 tại Emirates vào giữa tuần.

“Pháo thủ” đang hướng tới danh hiệu FA Cup lần đầu kể từ mùa 2019/20, khi họ từng đánh bại Chelsea 2-1 ở trận chung kết. Trong hành trình đó, Arsenal cũng từng thắng Portsmouth 2-0 trên sân khách tại vòng 5, và duy trì thành tích bất bại trước đội bóng miền nam nước Anh trong lịch sử FA Cup (1932, 1971, 2004).

Mặc dù vậy, Arsenal cũng không thể chủ quan: họ đều bị loại ở vòng 3 trong hai mùa gần đây, trước Liverpool và Manchester United. Với Portsmouth đang tìm kiếm phép màu tại Fratton Park, trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn thử thách không khoan nhượng cho đội đầu bảng Premier League.

Thông tin lực lượng

Portsmouth sẽ ra sân với nhiều tổn thất lực lượng nghiêm trọng. HLV John Mousinho xác nhận tiền vệ Mark Kosznovszky sẽ nghỉ từ 9–12 tháng sau khi bị rách dây chằng. Hậu vệ Hayden Matthews cũng phải ngồi ngoài ít nhất 2 tháng vì chấn thương mắt cá gặp phải khi đối đầu Bristol City.

Đội bóng miền Nam nước Anh vẫn thiếu vắng những cái tên quan trọng như Josh Murphy, cùng Callum Lang, Josh Knight, Connor Ogilvie, Thomas Waddingham và Florian Bianchini. Tuy nhiên, tin tích cực đến từ việc đội trưởng Marlon Pack và tiền đạo chủ lực Colby Bishop có khả năng ra sân nếu kịp bình phục.

Phía Arsenal, HLV Mikel Arteta sẽ phải cân nhắc nhân sự. Bộ đôi hậu vệ Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera đang hồi phục nhưng chưa thể góp mặt. Max Dowman vẫn nghỉ dài hạn do chấn thương mắt cá, trong khi Piero Hincapie còn bỏ ngỏ khả năng sau khi rời sân giữa trận gặp Liverpool.

Dự kiến, HLV Arteta sẽ thực hiện nhiều điều chỉnh nhằm giữ sức cho các trụ cột. Ben White, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus có thể được trao cơ hội xuất phát. Trong khi đó, Kai Havertz, vừa bình phục chấn thương đầu gối, có khả năng vào sân từ băng ghế dự bị.