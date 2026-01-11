Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq (21h00 ngày 11/1): Cơ hội nào cho Voi chiến?

TPO - Thái Lan sẽ bước vào thử thách lớn nhất ở vòng bảng khi họ gặp Iraq, đối thủ được xem là mạnh nhất bảng D.

Ở trận ra quân, Thái Lan đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không thể giành điểm trước Australia. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi Thái Lan phải chơi thiếu người trong gần như cả trận. Thực lực của họ cũng yếu hơn nên một thất bại nằm trong dự tính.

Điều quan trọng là Thái Lan rút ra được gì sau thất bại này. Hôm nay, đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải cải thiện tình hình để giành một kết quả khả quan trước Iraq, qua đó duy trì quyền tự quyết số phận của mình. Từ đầu chiến dịch, đã từng có đội thua ở trận ra quân nhưng vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh. Đó là Jordan. Vì vậy, có thể khẳng định mọi thứ chưa kết thúc với người Thái.

Vấn đề là họ có thể vùng lên được như Jordan hay không? Với bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên xét về tương quan giữa Thái Lan và Iraq, đại diện Đông Nam Á đang lép vế hoàn toàn.

Thứ nhất, kinh nghiệm và thành tích của họ ở giải U23 châu lục là không lớn. Cột mốc tốt nhất của Thái Lan chỉ là vượt qua vòng bảng trong khi Iraq đã 1 lần vô địch và 2 lần vào tới bán kết.

Thứ 2, lực lượng của Thái Lan là rất khiêm tốn. Họ mất đi khoảng 10 cái tên so với đội hình tối ưu. Trong khi đó Iraq triệu tập được khá nhiều tên tuổi ở giải vô địch quốc gia. Ngay cả, Adam Rasheed, hậu vệ tài năng đang thi đấu cho Maribor (đội mạnh ở giải VĐQG Slovenia), cũng được dự giải.

Iraq cũng rất cần chiến thắng sau trận hòa gây thất vọng trước Trung Quốc. Và có thể họ sẽ dốc hết sức mình để đánh bại Thái Lan, qua đó mở cửa vào tứ kết.