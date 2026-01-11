Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq (21h00 ngày 11/1): Cơ hội nào cho Voi chiến?

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thái Lan sẽ bước vào thử thách lớn nhất ở vòng bảng khi họ gặp Iraq, đối thủ được xem là mạnh nhất bảng D.

thai-lan-australia-7.jpg

Ở trận ra quân, Thái Lan đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không thể giành điểm trước Australia. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi Thái Lan phải chơi thiếu người trong gần như cả trận. Thực lực của họ cũng yếu hơn nên một thất bại nằm trong dự tính.

Điều quan trọng là Thái Lan rút ra được gì sau thất bại này. Hôm nay, đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải cải thiện tình hình để giành một kết quả khả quan trước Iraq, qua đó duy trì quyền tự quyết số phận của mình. Từ đầu chiến dịch, đã từng có đội thua ở trận ra quân nhưng vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh. Đó là Jordan. Vì vậy, có thể khẳng định mọi thứ chưa kết thúc với người Thái.

Vấn đề là họ có thể vùng lên được như Jordan hay không? Với bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên xét về tương quan giữa Thái Lan và Iraq, đại diện Đông Nam Á đang lép vế hoàn toàn.

thai-lan-australia-2.jpg

Thứ nhất, kinh nghiệm và thành tích của họ ở giải U23 châu lục là không lớn. Cột mốc tốt nhất của Thái Lan chỉ là vượt qua vòng bảng trong khi Iraq đã 1 lần vô địch và 2 lần vào tới bán kết.

Thứ 2, lực lượng của Thái Lan là rất khiêm tốn. Họ mất đi khoảng 10 cái tên so với đội hình tối ưu. Trong khi đó Iraq triệu tập được khá nhiều tên tuổi ở giải vô địch quốc gia. Ngay cả, Adam Rasheed, hậu vệ tài năng đang thi đấu cho Maribor (đội mạnh ở giải VĐQG Slovenia), cũng được dự giải.

Iraq cũng rất cần chiến thắng sau trận hòa gây thất vọng trước Trung Quốc. Và có thể họ sẽ dốc hết sức mình để đánh bại Thái Lan, qua đó mở cửa vào tứ kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #SEA Games 33 #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #Jordan #U23 Thái Lan vs U23 Iraq #Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Iraq

Xem thêm

Cùng chuyên mục