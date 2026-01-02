Thể thao Thái Lan rung chuyển vì bê bối tiêu cực ngày đầu năm 2026

TPO - Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2026, làng thể thao Thái Lan đã rúng động bởi một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến vấn nạn dàn xếp tỷ số trong boxing chuyên nghiệp, môn thể thao vốn được xem là niềm tự hào quốc gia của xứ sở Chùa Vàng.

Cáo buộc chấn động từ nhân vật có uy tín

Ngày 1/1, ông Achariya Ruangratanapong, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tội phạm Thái Lan, đã công khai vụ việc trên mạng xã hội. Theo ông Achariya, một cá nhân có thế lực, từng giữ chức vụ trong Chính phủ, đã đứng sau thao túng kết quả nhiều trận đấu boxing chuyên nghiệp, trục lợi hơn 10 triệu baht (khoảng 8,3 - 8,4 tỷ đồng) chỉ trong vòng hai tháng.

“Người này đã nhiều lần bị bắt quả tang nhưng luôn chối bỏ trách nhiệm, tuyên bố không biết gì. Gần đây, ông ta còn đề nghị Petchyindee Promotions tổ chức bốn trận đấu tại sân Rangsit và sẵn sàng chi trả toàn bộ phí cho võ sĩ, song đã bị từ chối”, ông Achariya tố cáo.

Với vị thế là một nhân vật có ảnh hưởng lớn và mối quan hệ sâu rộng trong giới võ thuật, những phát ngôn của ông Achariya nhanh chóng được truyền thông và công chúng đặc biệt chú ý.

Liên quan đến vụ việc, tờ Thairath và giật tít gây sốc: "Ông ta là ai? Một nguồn tin nội bộ tiết lộ một cựu quan chức Chính phủ Thái Lan liên quan đến việc dàn xếp các trận quyền anh trong 2 tháng qua, thu lợi hơn 10 triệu baht”.

Võ sĩ Mongkutpetch Petchprawfar (phải) lên tiếng tố cáo tiêu cực tại SEA Games 33.

Những võ đài danh tiếng bị gọi tên

Đáng lo ngại hơn, các cáo buộc cho thấy hoạt động dàn xếp tỷ số không diễn ra ở những giải đấu nhỏ lẻ, mà bị nghi ngờ xuất hiện tại hàng loạt võ đài danh tiếng bậc nhất Thái Lan như Rajadamnern, Channel 7, Tawanna và Om Noi, những biểu tượng gắn liền với lịch sử boxing và Muay Thái chuyên nghiệp.

Nếu các cáo buộc này được xác thực, đây sẽ là cú đòn mạnh giáng vào uy tín của nền võ thuật Thái Lan, trong bối cảnh quốc gia này đang sở hữu hệ sinh thái võ đài chuyên nghiệp hàng đầu châu Á, bao gồm cả ONE Championship, một trong những hệ thống MMA lớn nhất thế giới.

Vụ việc mới nhất khiến dư luận nhớ lại chuỗi tranh cãi chưa lắng xuống kể từ SEA Games 33, khi làng võ thuật Thái Lan liên tục đối mặt với nghi vấn dàn xếp kết quả.

Tâm điểm là trường hợp của Mongkutpetch Petchprawfar, nữ võ sĩ Muay hạng 45kg, người đã chính thức nộp đơn lên Ủy ban Olympic Thái Lan tố cáo hành vi “dàn xếp huy chương” tại SEA Games 33. Động thái này được xem như phát súng mở màn cho nỗ lực làm trong sạch một nền võ thuật từng là biểu tượng tự hào của thể thao Thái Lan.

Theo tờ Thairath, trong bối cảnh đó, những cáo buộc mới liên quan đến boxing chuyên nghiệp càng khiến làng thể thao xứ Chùa Vàng thêm rúng động, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về điều tra minh bạch và cải tổ hệ thống quản lý các môn võ đối kháng.