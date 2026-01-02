Những mũi tên bắn tới Asiad 2026

TP - Asiad là sân chơi đầy khó khăn với Việt Nam, nhưng với thực tế diễn ra tại SEA Games 33, cuộc đua ở đấu trường Asiad 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục gay cấn và đầy thách thức. Đâu sẽ là những mũi nhọn thể thao Việt Nam có thể trông đợi tại Á vận hội?

Kết thúc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đoạt 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ 3 sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia. Trên thực tế, chiến thắng ngoạn mục và giàu cảm xúc của đội tuyển U22 Việt Nam trên sân vận động Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan đã khoả lấp phần nào các dữ liệu chuyên môn của đoàn thể thao Việt Nam, vốn có thể đánh giá là tụt lùi.

Dĩ nhiên, ngành thể thao có thể đưa ra nhiều lý do khách quan như việc chủ nhà Thái Lan đã cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận đây là lần đầu tiên sau nhiều kỳ SEA Games, Việt Nam mới tụt xuống vị trí thứ 3. Hai kỳ gần nhất, Việt Nam đều giành vị trí nhất toàn đoàn còn trước đó thường xuyên chiếm vị trí số 2.

Đi sâu vào chi tiết, điền kinh đã 2 kỳ mất ngôi số 1 vào tay Thái Lan dù Nguyễn Thị Oanh vẫn thống trị các cự ly sở trường, bên cạnh đó là sự nổi lên của những gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Bùi Thị Kim Anh hay Trần Thị Loan… Các thông số chuyên môn cho thấy điền kinh sẽ rất khó khăn để có thể sớm cạnh tranh được huy chương ngay ở Asiad 2026 sắp tới.

Cử tạ, môn từng là mũi nhọn tấn công vào đấu trường Asiad và Olympic của Việt Nam, có dấu hiệu sa sút, không còn là “điểm nóng” thu hút sự chú ý ở đại hội. Phải đến ngày thi đấu cuối cùng, Trần Đình Thắng mới đem về tấm HCV duy nhất cho cử tạ ở hạng cân 94kg. Những gương mặt được chờ đợi như Nguyễn Quốc Toàn (88kg), Quàng Thị Tâm (58kg) hay Minh Trí (65kg) đều không đạt thành tích như chờ đợi.

Có thể thấy rõ ở những nội dung Olympic và Asiad, Việt Nam đều đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong khu vực. Đơn cử như bóng bàn, Đinh Anh Hoàng và Anh Tú gần như chưa thể vượt qua được Quek Izaac của Singapore. Ở các cự ly ngắn, điền kinh Việt Nam cũng chưa tìm được VĐV nào ngang tầm “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương trước đây. Tại Asiad 19, điền kinh Việt Nam đã cho thấy sự hụt hơi trước các đối thủ trên tầm. Thành tích chuyên môn của Kim Anh, Quách Thị Lan hay Trần Thị Loan… đều chưa đạt ngưỡng để tranh đoạt huy chương Á vận hội.

Asiad 2026 trông vào đâu?

Tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu đặt ra với 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Thành tích ngoạn mục nhất đến từ xạ thủ Phạm Quang Huy, nội dụng 10m súng ngắn hơi nam. Bắn súng cũng là một trong những môn được chờ đợi có thể giúp Việt Nam đoạt huy chương Asiad 2026 với 2 mũi nhọn Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh.

Có chút lấn cấn khi ở SEA Games 33, Phạm Quang Huy không giành HCV nội dung sở trường của mình. Anh dừng bước ở lượt chung kết và chỉ giành HCB đồng đội nội dung này. Tuy nhiên, Trịnh Thu Vinh lại cho thấy nỗ lực và sức bứt phá lớn với 4 HCV, phá 3 kỷ lục.

Xuyên suốt 3 giải đấu lớn gồm Asiad 19, Olympic Paris 2024 và SEA Games 33, dễ nhận ra Trịnh Thu Vinh đang ngày càng rèn được bản lĩnh dày dạn hơn. Cô ngày càng “lì” hơn khi bước vào các trận đánh có áp lực lớn. HLV Trần Quốc Cường đánh giá Thu Vinh có sự thay đổi đáng kể về tâm lý thi đấu, một yếu tố có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của viên đạn.

Nguyễn Thị Oanh vô đối ở đấu trường Đông Nam Á nhưng khó cạnh tranh huy chương Asiad và Olympic ảnh: M.D

Bắn súng cũng là nội dung được ngành thể thao xác định là một trong những trọng tâm đầu tư hướng đến tranh đoạt huy chương tại Asiad 2026 sắp tới. Ngay sau khi kết thúc SEA Games 33, BHL đội tuyển bắn súng Việt Nam đã được yêu cầu sớm triển khai kế hoạch tập huấn, thi đấu nhằm chuẩn bị cho cuộc đua ở Asiad 2026.

Bơi lội là môn thứ 2 được nhiều kỳ vọng với Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên hay Nguyễn Quang Thuấn vừa thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33. Điểm nhấn lớn nhất chính là Nguyễn Huy Hoàng, vốn đang duy trì phong độ ổn định trong thời gian qua. Tại Asiad 19, Huy Hoàng đã giành 2 tấm HCĐ các cự ly 400m tự do và 800m tự do. Trên thực tế thành tích này không thoả mãn mục tiêu cá nhân kình ngư Quảng Bình đặt ra.

Điểm đặc biệt ở Huy Hoàng là khả năng duy trì sự tập trung và nỗ lực cao ở mọi nội dung thi đấu. Hồi tháng 8, Huy Hoàng từng đoạt HCV cự ly 1.500m tự do giải Vô địch châu Á 2025 với thời gian 15 phút 15,01. Anh đồng thời giành HCV cự ly 800m tự do và HCB cự ly 400m tự do cũng ở giải đấu này. Đến SEA Games 33, kình ngư Quảng Bình tiếp tục vô địch cự ly 1.500m tự do với thời gian 15 phút 19 giây 58. Ở 2 cự ly sở trường 800m tự do và 400m tự do SEA Games 33, Huy Hoàng cũng không có đối thủ.

Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh nhiều cơ hội để giành huy chương ở đấu trường Asiad và Olympic ảnh: M.D

Phía trước, thể thao Việt Nam sẽ còn một năm để dốc lực cho các nội dung mũi nhọn hướng đến Asiad 2026. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngành thể thao cần thiết phải tăng mức đầu tư để có thể tạo nên những kết quả đột phá, qua đó thu hút nhiều nguồn lực xã hội hơn cho những môn giàu tiềm năng.

Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thuỷ đánh giá, phẩm chất đem lại thành công cho Huy Hoàng là nỗ lực không ngừng nghỉ, tập trung cao độ được duy trì một cách bền bỉ. Đây là yếu tố cần thiết với 1 VĐV để tạo nên sự bứt phá, vượt ngưỡng cản bản thân. “Đấu trường Asiad và Olympic luôn hội tụ các VĐV hàng đầu thế giới, mỗi người đều đã rất đặc biệt. Chính vì vậy để tạo nên sự khác biệt, VĐV của Việt Nam cũng cần có những phẩm chất đặc biệt. Thể thao đỉnh cao khắc nghiệt nên đòi hỏi sự bền bỉ và tập trung cao độ để VĐV có thể vượt ngưỡng bản thân” - ông Dương Đức Thuỷ đánh giá.

Kim Anh giàu tiềm năng nhưng cần thời gian để tích luỹ kinh nghiệm cho đấu trường Asiad ảnh: M.D

Cuộc đua ở Asiad 2026 dự báo sẽ vẫn đầy khó khăn và thách thức với thể thao Việt Nam khi các nội dung cá nhân khác ở điền kinh, cử tạ, vật…đều phải cạnh tranh với những đối thủ tầm vóc thế giới. Hy vọng huy chương của Việt Nam có thể đặt vào những nội dung của Wushu, cầu mây nữ, hay Taekwondo, canoeing hay thể thao điện tử, TDDC. Tuyển cầu mây nữ từng giành HCV ở Asiad 19 và đánh bại Thái Lan tại giải thế giới. Nhưng ấn tượng hơn cả là sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển cầu mây nam với tấm HCV SEA Games 33, vượt qua chủ nhà Thái Lan.