Thần đồng Endrick, nghịch lý và nỗi đau

TPO - Rất khó lý giải tại sao Endrick lại không được ra sân thường xuyên tại Real dù các thống kê cho thấy anh hoàn toàn đủ tốt. Tất cả khiến thần đồng bóng đá Brazil phải tới Lyon, với chiếc vali cùng khát khao thể hiện bản thân.

Gia nhập Lyon từ Real theo dạng cho mượn, giấc mơ được ra sân của Endrick đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi chưa thể ra mắt Ligue 1 như dự kiến vì rắc rối trong vấn đề thủ tục hành chính.

Quá trình đăng ký của cầu thủ người Brazil dự kiến ​​chỉ hoàn tất vào ngày 2/1, nghĩa là khả năng ra sân vào thứ Bảy, ngày 3/1, khi Lyon làm khách trên sân của Monaco, là rất thấp. Nhiều khả năng Endrick chỉ có thể chơi trận đầu tiên vào ngày 11/1 trong trận đấu với Lille tại Cúp Quốc gia Pháp.

Nhìn lại quãng thời gian từ khi Endrick chuyển đến châu Âu, việc ra sân của anh vẫn luôn diễn ra theo cách không dễ dàng.

Trong một mùa rưỡi qua, Endrick chỉ chơi 946 phút, chiếm 11% trong tổng số 8.490 phút thi đấu của Real, đội đã tham gia 10 giải đấu, gồm 7 giải ở mùa trước và 3 giải mùa này.

Điều ngạc nhiên là màn trình diễn của anh lại không tệ, với trung bình một bàn thắng sau mỗi 135 phút thi đấu. Nếu tính cả kiến ​​tạo, bình quân cứ 118 phút anh lại tham gia vào một tình huống làm bàn. Thống kê này nhấn mạnh, Endrick luôn cống hiến hết mình trong những phút ít ỏi được ra sân.

Khi Endrick được giới thiệu tại sân Bernabeu trước 45.000 khán giả, tất cả đều hiểu tầm quan trọng của thương vụ 60 triệu euro. Real tin tưởng cầu thủ 18 tuổi không chỉ là tương lai, mà cả hiện tại của đội bóng Hoàng gia.

Trong mùa giải đầu tiên, Endrick chỉ chơi 13% tổng số phút thi đấu (847/6.240 phút). Có khoảng thời gian anh trải qua 196 ngày mà không chơi quá 20 phút một trận (không tính các trận đấu ở Cúp Quốc gia). Việc Endrick ghi được 5 bàn thắng trong 37 trận thời gian đó. Khi mùa giải 2024/25 khép lại, anh ghi được 7 bàn thắng, trung bình cứ 106 phút lại tham gia vào một bàn thắng.

Mùa giải này dưới thời Xavi Alonso, mọi thứ còn tệ hơn. Anh chỉ chơi 4,5% tổng số phút thi đấu (99/2.250 phút). Trừ 5 trận vắng mặt vì tái phát chấn thương gân kheo, Thần đồng người Brazil đã có mặt trong 20 trận còn lại. 15 trận trong số đó anh ngồi ngoài cả trận, 2 trận bị treo giò và chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi ở 3 trận còn lại.

Đó là lý do Endrick phải chuyển đến Lyon theo dạng cho mượn, và hy vọng đội bóng nước Pháp sẽ tuân thủ điều khoản hợp đồng về việc phải được ra sân ít nhất 25 trận. Không có các khoản thưởng, ngôi sao 19 tuổi đến miền đông nam nước Pháp với một chiếc vali và khát khao được ra sân thường xuyên, yếu tố giúp anh có thể tới World Cup 2026, chứng minh bản thân là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới.