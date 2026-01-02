Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Malaysia được bày cách 'câu giờ' nếu kháng cáo thất bại

Thanh Hải
TPO - Một luật sư thể thao Malaysia chỉ ra rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không phải là con đường pháp lý cuối cùng mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể lựa chọn. Họ còn một giải pháp khác.

Như đã biết, Malaysia đã kháng cáo lên CAS vụ gian lận cầu thủ nhập tịch. CAS đóng vai trò là cơ quan tư pháp độc lập cao nhất trong thể thao toàn cầu và chuyên thụ lý các tranh chấp với tư cách là tòa án sơ thẩm, đồng thời đóng vai trò cơ quan phúc thẩm đối với các quyết định do các liên đoàn thể thao quốc tế như FIFA đưa ra.

Cho đến nay, CAS vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về phiên điều trần hoặc thông tin cập nhật về vụ việc của Malaysia, và Liên đoàn bóng đá AFC vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng trước khi đưa ra án phạt chính thức. AFC đã đưa ra hạn chót là ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc và lễ bốc thăm chuẩn bị tiến hành.

Mới đây, một luật sư thể thao người Malaysia đã mách nước cho FAM, trong trường hợp kháng cáo thất bại, họ có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ. Lý do là trụ sở của CAS đặt tại Lausanne (Thụy Sĩ), nên các quyết định của họ thuộc phạm vi Luật Tư pháp Quốc tế Thụy Sĩ, cho phép Tòa án Liên bang Thụy Sĩ xem xét lại tư pháp trong những trường hợp đặc biệt.

Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để FAM cứu vãn vụ kiện và hy vọng vào một phán quyết có lợi. Tuy nhiên, họ cũng cần hiểu, bất kỳ kháng cáo nào lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ cũng không bao gồm việc xét xử lại vụ án hoặc đánh giá lại bằng chứng. Thay vào đó, phạm vi xem xét chỉ giới hạn ở những sai phạm nghiêm trọng về thủ tục, như việc thành lập hội đồng trọng tài hoặc nếu phía Malaysia không có cơ hội để trình bày bằng chứng.

Hiện không chỉ Malaysia hay Việt Nam quan tâm tới vụ việc, mà cả các đối tác của FAM cũng đang theo dõi sát sao. Theo tiết lộ mới đây, nhiều đối tác của FAM, bao gồm Bank Islam, nhà tài trợ suốt 12 năm qua, cũng chờ đợi phán quyết trước khi quyết định có tiếp tục hợp tác hay không. Dù mới gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược với FAM vào tháng 7, nhưng logo của Bank Islam đã không còn hiển thị trên trang web chính thức của FAM cũng như trận vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Nepal hồi tháng 11.

Thanh Hải
