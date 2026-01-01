Chào 2026 với những đỉnh cao mới chờ đón bóng đá Việt Nam

TPO - Sau một năm 2025 giàu cảm xúc và nhiều chiến tích, bóng đá Việt Nam tự tin bước vào năm 2026 bận rộn, với những mặt trận thỏa ước mơ vươn tầm.

Bóng đá Việt Nam đã tạo nên một năm 2025 không thể tuyệt vời hơn với 3 danh hiệu, bao gồm ASEAN Cup 2025, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương Vàng SEA Games 33. Còn hơn thế nữa, cách chúng ta đánh bại các đối thủ và những con người làm nên chiến thắng đã mang lại niềm tin mãnh liệt về một tương lai xán lạn, một năm 2026 hứa hẹn còn rực rỡ hơn.

Vào thời điểm này, khi cả đất nước hân hoan đón chào năm mới, ở cách chúng ta hơn 6.000km, các chàng trai U23 Việt Nam đang miệt mài tập luyện để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia.

Sau các chiến tích giành được, các học trò của HLV Kim Sang-sik đang tràn đầy hưng phấn để bước vào giải đấu tầm cỡ châu lục. Họ đương nhiên hiểu rằng Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia ở bảng A, cũng như các đối thủ tại VCK U23 châu Á không hề dễ dàng. Nhưng không vì thế mà những trái tim sục sôi nhiệt huyết chùn bước.

U22 Việt Nam đã làm nên hành trình săn vàng đầy cảm xúc tại SEA Games 33.

Từng vượt qua nghịch cảnh và áp lực kinh người ở Rajamangala, Khuất Văn Khang, Đình Bắc cùng các đồng đội có niềm tin mạnh mẽ, rằng với sự đoàn kết, khát khao chiến thắng và niềm tự hào dân tộc, những điều không thể sẽ thành có thể.

8 năm trước tại Thường Châu, thế hệ Quang Hải, Duy Mạnh khiến cả châu Á kinh ngạc khi vào tới chung kết và tạo nên hành trình cổ tích tại VCK U23 châu Á 2018. Bây giờ lứa Đình Bắc, Thái Sơn, Vĩ Hào, Trung Kiên đủ khả năng để bước lên, viết ra câu chuyện của riêng mình.

Sau đó, vào tháng Ba, đến lượt đội tuyển Việt Nam hoàn tất câu chuyện dài kỳ tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều khả năng án phạt chính thức dành cho Malaysia vì gian lận nhập tịch sẽ được AFC đưa ra trước khi hai đội đá trận cuối bảng F vào cuối tháng.

ĐT Việt Nam chuẩn bị tái đấu Malaysia vào tháng Ba.

Dù bất cứ điều gì xảy ra, trận đấu đó cũng rất được mong đợi. Ngoài việc khẳng định sức mạnh thực sự, đây còn là dịp để ĐT Việt Nam có một đánh giá tổng thể trước ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, giải đấu mà chúng ta đến với tư cách đương kim vô địch.

Trong kỳ thứ 16 tổ chức, ASEAN Cup 2026 được điều chuyển sang mùa hè. Sự thay đổi này chắc chắn mang lại nhiều thách thức cho đội quân của HLV Kim Sang-sik, bởi các đối thủ sẽ tập hợp đội hình mạnh nhất, bao gồm những cầu thủ nhập tịch chơi bóng tại châu Âu. Sẽ rất thú vị để xem cách HLV Kim Sang-sik, một bậc thầy xây dựng chiến lược chiến thắng, đối phó với tình hình và tìm cách bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Về phía ĐT nữ, năm 2026 cũng rất bận rộn với VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 1/3 đến 21/3. Ngoài việc cạnh tranh chiếc cúp danh giá nhất châu lục dành cho bóng đá nữ, giải còn là vòng loại cuối cùng của World Cup nữ 2027 khu vực châu Á, với 6 suất trực tiếp cùng các vé play-off liên khu vực, đồng thời là vòng loại áp chót cho Olympic Los Angeles 2028.

Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng ở chung kết SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam quyết tâm ghi dấu ấn ở đấu trường châu Á.

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Cách đây 4 năm cũng ở giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã vào tứ kết, qua đó có suất chơi play-off tranh vé tới World Cup nữ 2023.

Các cô gái kim cương đang nỗ lực để tái lập lịch sử, qua đó đưa quốc kỳ Việt Nam tung bay một lần nữa trên đấu trường thế giới. Những cựu binh như Huỳnh Như, Kim Thanh, Bích Thùy và thế hệ đang lên gồm Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân chắc chắn sẽ làm tất cả để điều đó xảy ra.

Bên cạnh giấc mơ của bóng đá 11 người, bóng đá futsal cũng theo đuổi ước muốn vươn tầm. Ngay trong tháng 1 này, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tranh tài ở VCK futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 tại Jakarta, Indonesia.

ĐT futsal Việt Nam sẵn sàng cho VCK futsal châu Á 2026.

Mất Phạm Đức Hòa và Nguyễn Minh Trí vì chấn thương, nhưng ĐT futsal Việt Nam chào đón sự trở lại của bộ ba Trần Thái Huy, Ngô Ngọc Sơn và Quả bóng Vàng futsal 2025 Châu Đoàn Phát. Sau ba kỳ liên tiếp dừng bước ở tứ kết, sẽ thật tuyệt vời nếu đội quân của HLV Diego Giustozzi tiến xa hơn thế, khẳng định vị thế của futsal Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Vươn tầm là khát vọng, cũng là mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2026, với bệ phóng hoàn hảo có được từ năm 2025. Không phải khẩu hiệu suông hay giấc mơ xa vời, chúng ta đang từng bước hiện thực hóa với chiến lược dài hạn, hệ thống đào tạo trẻ không ngừng phát triển và chuyên nghiệp hóa, ngày càng nâng cao chất lượng các giải quốc nội, đồng thời mở rộng mạng lưới tìm kiếm tài năng, sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ Việt kiều hoặc ngoại binh khát khao cống hiến.

Tất cả hình thành những thế hệ tài năng dám dấn thân, dám chiến đấu, đủ khả năng để giành chiến thắng và tiếp tục vươn xa.