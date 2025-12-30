'Cậu út' U23 Việt Nam ghi bàn trong trận thua U23 Syria

TPO - Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có cuộc thử lửa quan trọng trước U23 Syria trong chuyến tập huấn tại Qatar. Kết quả, đội quân của HLV Kim Sang-sik thua 1-2, nhưng thu lại nhiều bài học đáng giá.

Trong trận đấu đầu tiên kể từ sau tấm huy chương Vàng SEA Games 33 giành được trên đất Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đã tung ra sân đội hình chính với các trụ cột gồm thủ môn Trần Trung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, phía trên là cặp tiền vệ Thái Sơn, Xuân Bắc, trong khi Đình Bắc, Văn Khang, Vỹ Hào đá cao nhất với sự hỗ trợ của cặp cánh Phi Hoàng, Minh Phúc.

Hiệp một trận đấu diễn ra khá cân bằng và U23 Việt Nam đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm bên phần sân U23 Syria. Khá ngạc nhiên khi Đình Bắc được rút ra từ rất sớm, vào phút 27, và được thay thế bởi Văn Thuận. Nhiều khả năng đây là một thử nghiệm mang tính chiến thuật.

Trước thời gian nghỉ giữa hai hiệp, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua. Nhưng chỉ vài phút sau, Văn Khang cùng đồng đội suýt có bàn gỡ. Tiếc rằng ở khoảng cách rất gần, Văn Thuận lại đệm bóng thiếu chính xác.

Nguyễn Lê Phát trong màu áo U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, tỷ số được nâng lên 0-2 khi Osman của U23 Syria dứt điểm thành công phút 57 sau tình huống phối hợp ăn ý. Vì trận đấu mang tính thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một loạt quyết định thay người, bao gồm việc trao cơ hội cho Nguyễn Lê Phát. Phút 87, cầu thủ mới 18 tuổi, trẻ nhất đội hình U23 Việt Nam đã mang về bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam với một pha dứt điểm chuẩn mực.

Tuy trận đấu khép lại với thất bại 1-2, nhưng rõ ràng U23 Việt Nam được nhiều hơn mất. Trong khi chiến lược gia người Hàn Quốc có cái nhìn tổng quan về đội hình và những điểm cần khắc phục, các cầu thủ cũng nhận thức rõ các đối thủ sắp tới sẽ rất khác so với trải nghiệm ở SEA Games 33, qua đó nỗ lực và tập trung hơn.

Riêng Lê Phát, bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam sẽ khiến anh tự tin hơn và trút bỏ một số áp lực. Trong bối cảnh cầu thủ của Ninh Bình FC bị cho là nhiều khả năng phải nói lời chia tay vì non kinh nghiệm, khoảnh khắc tỏa sáng trước U23 Syria có thể mang tới nhiều hy vọng.