Nhận định Mozambique vs Cameroon, 02h00 ngày 1/1: Dập tắt ước mơ

TPO - Nhận định bóng đá Mozambique vs Cameroon, bảng F CAN Cup 2025 lúc 02h00 ngày 1/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mozambique đang mơ mộng làm nên lịch sử khi theo đuổi tấm vé vào vòng knock-out, nhưng Cameroon với sức mạnh, kinh nghiệm và đẳng cấp đủ sức để dập tắt giấc mơ.

Nhận định trước trận đấu Mozambique vs Cameroon

Sau trận thua 0-1 trước nhà đương kim vô địch Bờ Biển Ngà ở trận mở màn, Mozambique đã làm nên lịch sử khi đánh bại Gabon 3-2 trong lượt trận thứ hai. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ sau 6 kỳ tham dự CAN Cup và 17 trận đã chơi. Giờ đây với 3 điểm có được, Mozambique đẩy giấc mơ đi xa hơn nữa khi hướng đến tấm vé vào vòng knock-out sau 5 kỳ trước bị loại ngay sau vòng bảng.

Tuy nhiên đối thủ Cameroon chắc chắn rất khác so với Gabon. Sau giai đoạn chuẩn bị đầy biến động, Cameroon đã khẳng định vị thế với trận thắng Gabon 1-0 và hòa 1-1 trước Bờ Biển Ngà sau 90 phút đầy căng thẳng. Đội bóng từng 5 lần vô địch châu Phi đang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào vòng trong với ngôi đầu bảng. Đây không phải nhiệm vụ quá khó, nhất là khi Cameroon vẫn luôn áp đảo Mozambique ở các trận đối đầu.

Trong trường hợp thất bại, Mozambique vẫn có thể hy vọng đi tiếp với suất dành cho một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Hiện họ đang đứng đầu khi có hiệu số 0, đồng thời 4 bảng khác đã hoàn tất 3 trận vòng bảng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mozambique vs Cameroon

Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại vòng chung kết CAN Cup, nhưng là cuộc chạm trán thứ 9 trong lịch sử ở mọi đấu trường. Cameroon chiếm ưu thế với 7 chiến thắng còn Mozambique chỉ duy nhất 1 lần có được thắng lợi.

Cũng trong 8 trận đối đầu này có tổng cộng 27 bàn thắng được ghi, trung bình 3,4 bàn mỗi trận, với 21 bàn thuộc về Cameroon còn Mozambique chỉ ghi được 6 bàn. Ngoài ra, Mozambique chỉ giữ sạch lưới một trận còn Cameroon là 4.

Hiện phong độ của Cameroon hơi thiếu ổn định. Họ không thể giành 2 chiến thắng liên tiếp trong 8 trận trở lại đây (thắng 3, hòa 2, thua 2). Với Mozambique, nếu đánh bại Cameroon, họ sẽ có được chiến thắng thứ hai liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024.

Thông tin lực lượng Mozambique vs Cameroon

Nếu không có chấn thương nào phát sinh, nhiều khả năng Cameroon sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trận hòa Bờ Biển Ngà, với hậu vệ Reinildo Mandava chỉ huy hàng phòng ngự, trong khi Diogo Calila đóng vai trò quan trọng ở vị trí hậu vệ phải. Hai bên cánh của họ sẽ là Catamo và Witi, còn Bryan Mbeumo sẽ lĩnh xướng hàng công.

Bên phía Mozambique, vì Junior Tchamadeu bị treo giò do tích lũy đủ thẻ vàng, Christian Bassogog có cơ hội đá chính ở vị trí hậu vệ cánh.

Đội hình dự kiến Mozambique vs Cameroon Mozambique: Siluane; Calila, Mexer, Mandava, Langa; Guima, Amade; Catamo, Domingues, Witi; Bangal Cameroon: Epassy; Malone, Koto, Tolo; Yongwa, Baleba, Avom, Bassogog; Loader, Mbeumo; Eyong

Dự đoán tỷ số Mozambique 0-1 Cameroon