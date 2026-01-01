Đây là một Arsenal rất khác, một đội bóng sẵn sàng để trở thành nhà vô địch

TPO - Arsenal hiện tại thực sự rất khác so với Arsenal đã thất bại nhiều năm. Đội bóng của Mikel Arteta hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà họ không có những năm qua, để rồi tiếp tục ngự trị ngôi đầu và đủ khả năng giữ vững đến cuối mùa giải.

Với nhiều đội bóng, việc đứng đầu bảng xếp hạng Premier League vào dịp Giáng sinh rất đáng để ăn mừng. Đó là bệ phóng, là tiền đề cho chức vô địch đáng mơ ước vào tháng Năm.

Nhưng với Arsenal, vị trí dẫn đầu gần như một lời nguyền. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Pháo thủ từng 4 lần chiếm ngôi đầu bảng vào Giáng sinh. Cả 4 lần họ đều không thể giữ vững lợi thế và trở thành nhà vô địch khi mùa giải hạ màn. Lần gần nhất là mùa 2022/23, đội bóng Bắc London đã tạo nên một mùa giải đáng kinh ngạc, không chỉ đứng đầu thời điểm Giáng sinh mà còn ở vị trí đó suốt 248 ngày, cho đến khi lặng nhìn Man City bứt phá trong những ngày cuối và bị lật đổ.

Các lần trước là mùa 2002/03, 2007/08 và 2023/24. Từ nhà vô địch tiềm năng, Arsenal bị biến thành trò cười vì trượt ngã theo nhiều cách.

Vậy mùa này, kịch bản quen thuộc sẽ lại xảy ra?

Arsenal hiện tại rất khác so với những phiên bản trước đây.

Có thể sẽ không, bởi Arsenal hiện tại rất khác so với những đội bóng thất bại trước đó. Sau khi giữ vững ngôi đầu vào Giáng sinh, thầy trò Mikel Arteta nối dài mạch thắng bằng các kết quả 2-1 trước Brighton và 4-1 trước Aston Villa. Trước khi Man City gặp Sunderland ở trận đá muộn, khoảng cách giữa hai đội tạm thời là 5 điểm.

Để thấy sự khác biệt, hãy nhìn lại những gì đã xảy ra ở Emirates đêm thứ Ba trước Villa, đội bóng thuộc tốp ba và sở hữu mạch thắng 11 trận liên tiếp. Trong bối cảnh thiếu vắng Declan Rice và đối mặt với ông thầy Unai Emery luôn thành thạo cách đánh bại đội bóng cũ, nhưng Pháo thủ đã biến đêm khó khăn thành một cuộc dạo chơi.

Đúng là Villa đã tạo ra một số khó khăn cho Arsenal trong hiệp một, nhưng chỉ vài phút đầu hiệp hai, mọi thứ được định đoạt bởi hai bàn thắng của Gabriel Magalhaes và Martin Zubimendi. Theo lẽ thường, Pháo thủ sẽ để đối thủ chọc thủng lưới và kết thúc trận đấu với cách biệt mong manh. Có tới 8 trận mùa này, Pháo thủ dẫn trước với cách biệt 1 bàn trong khoảng 15 phút cuối.

Arsenal lần đầu thắng cách biệt 3 bàn tại Premier League sau 6 trận.

Nhưng thứ Ba là một kịch bản khác. Leandro Trossard và Gabriel Jesus ghi thêm 2 bàn nữa để bàn gỡ của Ollie Watkins không khiến bất cứ ai lo lắng. Pháo thủ đã rất thông minh khi hóa giải các mối đe dọa bên phía Villa, sau đó kết liễu đối thủ bằng việc dồn toàn bộ sức mạnh, gia tăng cường độ và áp lực ngay sau quãng nghỉ giữa hiệp.

Trước Villa, Arsenal vẫn thể hiện những khía cạnh ưu việt, như những pha cứu thua tuyệt vời của David Raya hay tận dụng triệt để cơ hội từ các tình huống cố định (đã có 20 bàn từ bóng chết trong hai mùa qua, không bao gồm phạt đền). Đồng thời, họ cũng cho thấy một số phẩm chất khác. Đó là chiều sâu đội hình, với pha lập công sau 363 ngày của Gabriel Jesus, cùng sự hiệu quả trong các pha dứt điểm.

“Trong một số trận đấu trước, chúng tôi đã chơi rất tốt nhưng không thể tạo nên tỷ số cách biệt lớn. Với Villa, có lẽ cách biệt sẽ không quá lớn nhưng các cầu thủ tôi lại tạo nên một chiến thắng đậm bởi vô cùng hiệu quả và quyết đoán trong vòng cấm", Arteta hài lòng nói sau trận đấu.

BXH Premier League 2025/26 sau đêm thứ Ba.

Những thống kê của Arsenal đang rất ấn tượng. Pháo thủ chỉ để nhận trung bình 0,59 bàn mỗi 90 phút mùa này, tỷ lệ tốt nhất dưới thời Arteta. Hai mùa trước, con số tương ứng lần lượt là 0,76 và 1,13. Họ cũng giữ sạch lưới 9 trận trong 19 trận đã qua.

Giống như nhiều nhà vô địch Ngoại hạng Anh trước đây, Arsenal đang xây dựng một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Đội quân của Arteta hiếm khi cho đối phương tạo ra những cơ hội tốt, và bất chấp những chấn thương vẫn duy trì sự ổn định. Họ sẽ còn tốt hơn khi Gabriel Jesus trở lại và nổ súng, Kai Havertz lần đầu được điền tên vào danh sách đăng ký kể từ tháng 8, còn Ben White và Jurrien Timber cũng chuẩn bị tái xuất.

Một chi tiết khác cũng gây ngạc nhiên: không hề có dấu hiệu nào cho thấy Arsenal bị áp lực đè nặng. Trong nhiều năm, họ luôn vật lộn để đối phó với sức ép của sự kỳ vọng. Bây giờ, các cầu thủ hoàn toàn thoải mái. Họ chơi để chiến thắng, và liên tục chiến thắng.

Lịch sử là một trở ngại, nhưng không phải không thể thay đổi. Và Arsenal hoàn toàn có khả năng nếu họ tiếp tục duy trì phong độ này trong suốt lịch trình mùa đông.