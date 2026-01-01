KUDO Việt Nam sau 8 năm: Điều gì làm nên sức hút của một môn võ 'lạ'?

TPO - Tính thực chiến, luật thi đấu đặc thù và cách tiếp cận hiện đại là những yếu tố giúp KUDO dần tạo chỗ đứng tại Việt Nam sau 8 năm phát triển. Giải vô địch Cúp các CLB KUDO quốc gia 2025 là lát cắt cho thấy một bộ môn đang chuyển mình từ thử nghiệm sang giai đoạn ổn định.

Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ KUDO quốc gia 2025 vừa khép lại thành công tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và cộng đồng KUDO cả nước.

Giải đấu quy tụ gần 80 vận động viên đến từ 9 đơn vị, đại diện cho các tỉnh, thành và ngành gồm: Ninh Bình, Quân đội, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai và TP. Cần Thơ. Đây là sân chơi quy mô toàn quốc, lần đầu tiên trong năm 2025 quy tụ đầy đủ các CLB KUDO đang hoạt động tại Việt Nam.

Đặc biệt, giải có sự tham gia của các võ sĩ, võ sư đến từ Liên bang Nga đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, góp phần nâng cao tính quốc tế cũng như chất lượng chuyên môn.

Tổng cộng có 74 trận đấu diễn ra sôi nổi ở 14 hạng thi đấu nam, nữ thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Điểm đặc thù đáng chú ý của KUDO là việc phân hạng thi đấu không dựa thuần túy vào cân nặng, mà sử dụng chỉ số PI - tổng của chiều cao (cm) và cân nặng (kg).

Ví dụ, một VĐV cao 170 cm, nặng 60 kg sẽ có chỉ số PI = 230 và thi đấu ở hạng 230 - 240. Cách phân hạng này giúp cân bằng tương quan thể hình, được tổ sư Takashi Azuma nghiên cứu và đưa vào luật thi đấu chính thức của KUDO.

Kết thúc giải, đoàn TP.HCM xuất sắc giành Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đồng Nai xếp Nhì toàn đoàn (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), trong khi KUDO Khánh Hòa giành hạng Ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đáng chú ý, lực lượng VĐV của KUDO Khánh Hòa chủ yếu là các VĐV người Nga. TP.HCM cũng là đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất, với gần 20 võ sĩ.

Đây là lần thứ hai một giải đấu KUDO quy mô toàn quốc quy tụ đầy đủ các CLB trong cả nước, sau lần đầu được tổ chức tại Cần Thơ vào năm 2024. Giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 8 năm hình thành và phát triển của KUDO tại Việt Nam.

KUDO là môn võ tổng hợp hiện đại có nguồn gốc từ Nhật Bản, do võ sư Takashi Azuma sáng lập năm 1981, đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ võ thuật thế giới.

Được hình thành trên nền tảng giao thoa giữa Karate, Judo và các hệ thống đối kháng thực chiến, KUDO vận hành theo triết lý “Real Fight - Real Spirit”, cho phép thi đấu toàn diện cả ở cự ly đứng lẫn địa chiến, với mũ bảo hộ chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn và tính khoa học. Sau hơn 40 năm phát triển, KUDO hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, với hệ thống thi đấu bài bản từ cấp quốc gia đến châu lục và thế giới.

Tại Việt Nam, KUDO chính thức du nhập từ năm 2017. Dù là bộ môn còn non trẻ so với nhiều môn võ đối kháng khác, KUDO nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ tính thực chiến cao, phương pháp huấn luyện hiện đại và sự tham gia của đội ngũ võ sư, huấn luyện viên có nền tảng chuyên môn vững vàng.

Sau 8 năm hình thành và phát triển, KUDO Việt Nam từng bước xây dựng được hệ thống câu lạc bộ tại nhiều địa phương, ngành, hướng tới chuẩn hóa công tác tổ chức, đào tạo và thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.