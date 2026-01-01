Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

KUDO Việt Nam sau 8 năm: Điều gì làm nên sức hút của một môn võ 'lạ'?

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tính thực chiến, luật thi đấu đặc thù và cách tiếp cận hiện đại là những yếu tố giúp KUDO dần tạo chỗ đứng tại Việt Nam sau 8 năm phát triển. Giải vô địch Cúp các CLB KUDO quốc gia 2025 là lát cắt cho thấy một bộ môn đang chuyển mình từ thử nghiệm sang giai đoạn ổn định.

6.jpg

Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ KUDO quốc gia 2025 vừa khép lại thành công tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và cộng đồng KUDO cả nước.

Giải đấu quy tụ gần 80 vận động viên đến từ 9 đơn vị, đại diện cho các tỉnh, thành và ngành gồm: Ninh Bình, Quân đội, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai và TP. Cần Thơ. Đây là sân chơi quy mô toàn quốc, lần đầu tiên trong năm 2025 quy tụ đầy đủ các CLB KUDO đang hoạt động tại Việt Nam.

Đặc biệt, giải có sự tham gia của các võ sĩ, võ sư đến từ Liên bang Nga đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, góp phần nâng cao tính quốc tế cũng như chất lượng chuyên môn.

Tổng cộng có 74 trận đấu diễn ra sôi nổi ở 14 hạng thi đấu nam, nữ thuộc các nhóm tuổi khác nhau. Điểm đặc thù đáng chú ý của KUDO là việc phân hạng thi đấu không dựa thuần túy vào cân nặng, mà sử dụng chỉ số PI - tổng của chiều cao (cm) và cân nặng (kg).

Ví dụ, một VĐV cao 170 cm, nặng 60 kg sẽ có chỉ số PI = 230 và thi đấu ở hạng 230 - 240. Cách phân hạng này giúp cân bằng tương quan thể hình, được tổ sư Takashi Azuma nghiên cứu và đưa vào luật thi đấu chính thức của KUDO.

2.jpg
3.jpg

Kết thúc giải, đoàn TP.HCM xuất sắc giành Nhất toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đồng Nai xếp Nhì toàn đoàn (2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), trong khi KUDO Khánh Hòa giành hạng Ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đáng chú ý, lực lượng VĐV của KUDO Khánh Hòa chủ yếu là các VĐV người Nga. TP.HCM cũng là đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất, với gần 20 võ sĩ.

Đây là lần thứ hai một giải đấu KUDO quy mô toàn quốc quy tụ đầy đủ các CLB trong cả nước, sau lần đầu được tổ chức tại Cần Thơ vào năm 2024. Giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 8 năm hình thành và phát triển của KUDO tại Việt Nam.

4.jpg
5.jpg

KUDO là môn võ tổng hợp hiện đại có nguồn gốc từ Nhật Bản, do võ sư Takashi Azuma sáng lập năm 1981, đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ võ thuật thế giới.

Được hình thành trên nền tảng giao thoa giữa Karate, Judo và các hệ thống đối kháng thực chiến, KUDO vận hành theo triết lý “Real Fight - Real Spirit”, cho phép thi đấu toàn diện cả ở cự ly đứng lẫn địa chiến, với mũ bảo hộ chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn và tính khoa học. Sau hơn 40 năm phát triển, KUDO hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia, với hệ thống thi đấu bài bản từ cấp quốc gia đến châu lục và thế giới.

Tại Việt Nam, KUDO chính thức du nhập từ năm 2017. Dù là bộ môn còn non trẻ so với nhiều môn võ đối kháng khác, KUDO nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ tính thực chiến cao, phương pháp huấn luyện hiện đại và sự tham gia của đội ngũ võ sư, huấn luyện viên có nền tảng chuyên môn vững vàng.

Sau 8 năm hình thành và phát triển, KUDO Việt Nam từng bước xây dựng được hệ thống câu lạc bộ tại nhiều địa phương, ngành, hướng tới chuẩn hóa công tác tổ chức, đào tạo và thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trọng Đạt
#Kudo #võ thuật #Việt Nam #giải đấu #quốc tế #võ sư #bộ môn

Xem thêm

Cùng chuyên mục