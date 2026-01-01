Độc lạ CAN 2025: Đội tuyển châu Phi không có cầu thủ ghi bàn nào vẫn vượt qua vòng bảng

Rạng sáng 1/1, trận đấu cuối cùng vòng bảng CAN Cup 2025 đã diễn ra khi Sudan gặp Burkina Faso. Với thực lực yếu hơn, việc Sudan thua 0-2 là điều dễ hiểu. Trận thua này khiến họ kết thúc vòng bảng với vẻn vẹn 3 điểm, gồm 1 thắng và 2 thua. Trong cả 2 thất bại, Sudan đều không thể ghi bàn.

Dù thành tích rất khiêm tốn nhưng Sudan vẫn ghi tên mình vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội tuyển xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Theo thể thức, ngoài 12 đội dẫn đầu 6 bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng trong và nhóm này có tên Sudan.

Thậm chí họ không cần ghi bàn nhưng vẫn vượt qua vòng bảng. Chính xác thì Sudan có được bàn duy nhất là nhờ đối thủ đá phản. Trong trận gặp Guinea Xích Đạo, Coco đã đá phản để mang về thắng lợi 1-0 cho Sudan. Nhờ vậy, Sudan trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp châu Phi vượt qua vòng bảng mà không có cầu thủ nào ghi bàn.

Sudan chỉ xếp thứ 117 thế giới

Chiến thắng vừa qua của Sudan cũng giúp họ chấm dứt 14 năm không qua nổi vòng bảng. Lần gần nhất đội tuyển này góp mặt ở vòng loại trực tiếp mặt trận châu lục là năm 2012. Khi ấy Sudan dừng bước ở tứ kết.

Sudan đứng thứ 117 trên BXH thế giới, thua khá xa vị trí của đội tuyển Việt Nam (107) Sudan chỉ thắng 2 trong 19 trận gần nhất ở 6 lần tham dự Cúp châu Phi. Đây chỉ là lần thứ hai họ góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ 1970 tới nay. Giá trị đội hình của Sudan chưa tới 3 triệu euro, bằng 1/3 đội tuyển Việt Nam.

Phần lớn cầu thủ của đội tuyển này đá ở giải trong nước, phải làm cùng lúc nhiều việc kiếm sống. Vậy nên dù có vượt qua vòng bảng đầy may mắn thì thành tích vừa qua vẫn là niềm tự hào của NHM Sudan. “Kết quả này là phần thưởng cho tất cả mọi người ở Sudan và cũng là phần thưởng cho các cầu thủ. Thời gian tới, họ có cơ hội chứng minh rằng họ có thể thi đấu tốt trước một đội bóng như Senegal”, HLV Appiah nói.

Tại vòng 1/8, Sudan sẽ gặp Senegal của Sadio Mane. Đây tiếp tục là một trận đấu chênh lệch giữa và sẽ là một bất ngờ lớn nếu họ đánh bại đội bóng của những Mane, Koulibaly hay Nicolas Jackson...