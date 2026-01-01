Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Độc lạ CAN 2025: Đội tuyển châu Phi không có cầu thủ ghi bàn nào vẫn vượt qua vòng bảng

Đặng Lai

TPO - Đá 3 trận không có cầu thủ nào ghi bàn. Thế nhưng Sudan vẫn giành vé bước vào vòng knock-out CAN Cup 2025.

playermohamedabdelrahman-10final.jpg

Rạng sáng 1/1, trận đấu cuối cùng vòng bảng CAN Cup 2025 đã diễn ra khi Sudan gặp Burkina Faso. Với thực lực yếu hơn, việc Sudan thua 0-2 là điều dễ hiểu. Trận thua này khiến họ kết thúc vòng bảng với vẻn vẹn 3 điểm, gồm 1 thắng và 2 thua. Trong cả 2 thất bại, Sudan đều không thể ghi bàn.

Dù thành tích rất khiêm tốn nhưng Sudan vẫn ghi tên mình vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội tuyển xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Theo thể thức, ngoài 12 đội dẫn đầu 6 bảng, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng trong và nhóm này có tên Sudan.

Thậm chí họ không cần ghi bàn nhưng vẫn vượt qua vòng bảng. Chính xác thì Sudan có được bàn duy nhất là nhờ đối thủ đá phản. Trong trận gặp Guinea Xích Đạo, Coco đã đá phản để mang về thắng lợi 1-0 cho Sudan. Nhờ vậy, Sudan trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp châu Phi vượt qua vòng bảng mà không có cầu thủ nào ghi bàn.

130112326-6787c159-bf40-4500-8bef-7b110d49232e.jpg
Sudan chỉ xếp thứ 117 thế giới

Chiến thắng vừa qua của Sudan cũng giúp họ chấm dứt 14 năm không qua nổi vòng bảng. Lần gần nhất đội tuyển này góp mặt ở vòng loại trực tiếp mặt trận châu lục là năm 2012. Khi ấy Sudan dừng bước ở tứ kết.

Sudan đứng thứ 117 trên BXH thế giới, thua khá xa vị trí của đội tuyển Việt Nam (107) Sudan chỉ thắng 2 trong 19 trận gần nhất ở 6 lần tham dự Cúp châu Phi. Đây chỉ là lần thứ hai họ góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ 1970 tới nay. Giá trị đội hình của Sudan chưa tới 3 triệu euro, bằng 1/3 đội tuyển Việt Nam.

Phần lớn cầu thủ của đội tuyển này đá ở giải trong nước, phải làm cùng lúc nhiều việc kiếm sống. Vậy nên dù có vượt qua vòng bảng đầy may mắn thì thành tích vừa qua vẫn là niềm tự hào của NHM Sudan. “Kết quả này là phần thưởng cho tất cả mọi người ở Sudan và cũng là phần thưởng cho các cầu thủ. Thời gian tới, họ có cơ hội chứng minh rằng họ có thể thi đấu tốt trước một đội bóng như Senegal”, HLV Appiah nói.

Tại vòng 1/8, Sudan sẽ gặp Senegal của Sadio Mane. Đây tiếp tục là một trận đấu chênh lệch giữa và sẽ là một bất ngờ lớn nếu họ đánh bại đội bóng của những Mane, Koulibaly hay Nicolas Jackson...

Đặng Lai
#Cúp châu Phi #CAN #Sudan #Algeria #Morocco #Senegal #Nigeria #Việt Nam #bóng đá châu Phi

Xem thêm

Cùng chuyên mục