Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 19/12: Chờ 'mưa vàng' từ vật, boxing

TPO - Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội bứt tốc trên bảng tổng sắp huy chương khi hàng loạt môn thế mạnh tranh tài, đặc biệt là vật và boxing.

Sau ngày 18/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đang sở hữu 73 HCV, 72 HCB và 99 HCĐ, vững vàng ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Ngày 19/12 được xem là “ngày vàng” để các VĐV Việt Nam gia tăng thành tích, khi nhiều nội dung chung kết diễn ra đồng loạt.

Tâm điểm trong ngày là boxing, nơi Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết. Sáu gương mặt bước vào tranh HCV gồm Nguyễn Huyền Trân, Ngô Ngọc Linh Chi, Hà Thị Linh, Hoàng Ngọc Mai (nữ) và Nguyễn Văn Đương, Bùi Phước Tùng (nam). Đây được đánh giá là mỏ vàng lớn nhất của đoàn trong ngày thi đấu hôm nay.

Song song với boxing, môn vật cũng hứa hẹn mang về nhiều HCV khi Việt Nam có 4 VĐV tranh tài ở các hạng cân vật tự do nam. Với lực lượng đồng đều và phong độ ổn định, mục tiêu từ 3 đến 4 HCV là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, các môn đua thuyền truyền thống, đấu kiếm, cờ cũng có những nội dung chung kết quan trọng, góp phần mở rộng cơ hội huy chương cho đoàn Việt Nam.

Ở môn futsal nam, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đấu cuối cùng gặp Myanmar. Một chiến thắng đậm không chỉ khép lại SEA Games 33 trong thế ngẩng cao đầu, mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho thầy trò HLV Diego.

Ngày 19/12 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tạo cú bứt phá mạnh mẽ trước khi SEA Games 33 chính thức khép lại.