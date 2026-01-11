Lượt 2 U19 nữ Quốc gia 2026: Hà Nội ngược dòng ấn tượng trước Than KSVN

Hà Nội đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng 3-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) trong trận cầu tâm điểm lượt 2 Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026.

Được đánh giá cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc so tài giữa hai đội sớm diễn ra với tốc độ cao. Than KSVN là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo được lợi thế. Phút 17, Nguyễn Thị Quỳnh Anh tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đại diện vùng mỏ.

Bàn thắng khiến thế trận trở nên cởi mở. Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Phút 34, tuyển thủ U19 Quốc gia Lê Thị Trang tỏa sáng với pha lập công gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội bóng Thủ đô cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát và tổ chức lối chơi. Phút 61, Lê Thị Trang hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chuẩn xác, giúp Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Khi Than KSVN buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Hà Nội tận dụng tốt khoảng trống để kết liễu trận đấu. Phút cuối trận, Đào Khánh Vy ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn ngược dòng ấn tượng cho đội bóng Thủ đô.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Sau hiệp một không bàn thắng, Ngọc Ánh giúp TP.HCM mở tỷ số ở phút 62. Tuy nhiên chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Bùi Thanh Huyền ghi bàn gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam, giữ lại một điểm cho đội bóng Hà Nam.