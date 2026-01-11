Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lượt 2 U19 nữ Quốc gia 2026: Hà Nội ngược dòng ấn tượng trước Than KSVN

Trọng Đạt

Hà Nội đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng 3-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) trong trận cầu tâm điểm lượt 2 Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026.

1-2014.jpg

Được đánh giá cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc so tài giữa hai đội sớm diễn ra với tốc độ cao. Than KSVN là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo được lợi thế. Phút 17, Nguyễn Thị Quỳnh Anh tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đại diện vùng mỏ.

Bàn thắng khiến thế trận trở nên cởi mở. Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế cân bằng và tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Phút 34, tuyển thủ U19 Quốc gia Lê Thị Trang tỏa sáng với pha lập công gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước giờ nghỉ.

2-2538.jpg

Sang hiệp hai, đội bóng Thủ đô cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát và tổ chức lối chơi. Phút 61, Lê Thị Trang hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chuẩn xác, giúp Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Khi Than KSVN buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Hà Nội tận dụng tốt khoảng trống để kết liễu trận đấu. Phút cuối trận, Đào Khánh Vy ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khép lại màn ngược dòng ấn tượng cho đội bóng Thủ đô.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Sau hiệp một không bàn thắng, Ngọc Ánh giúp TP.HCM mở tỷ số ở phút 62. Tuy nhiên chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Bùi Thanh Huyền ghi bàn gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam, giữ lại một điểm cho đội bóng Hà Nam.

Trọng Đạt
#U19 nữ #Hà Nội #Than KSVN #bóng đá nữ #giải quốc gia #bóng đá trẻ #thắng lợi

Xem thêm

Cùng chuyên mục