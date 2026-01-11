AFCON 2025: Ai Cập vượt ải đương kim vô địch, Nigeria phô diễn sức mạnh

TPO - Mohamed Salah ghi bàn thắng quyết định giúp Ai Cập đánh bại đương kim vô địch Bờ Biển Ngà trong trận tứ kết nghẹt thở, trong khi Nigeria trình diễn sức mạnh vượt trội khuất phục Algeria để hiên ngang tiến vào bán kết AFCON 2025.

Mohamed Salah mừng bàn thắng trước Bờ Biển Ngà tại tứ kết AFCON 2025

Salah rực sáng, Ai Cập loại đương kim vô địch Bờ Biển Ngà

Mohamed Salah tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một châu Phi khi ghi bàn thắng quyết định, giúp Ai Cập đánh bại đương kim vô địch Bờ Biển Ngà với tỷ số 3-2 để giành vé vào bán kết Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON).

Ngôi sao của Liverpool lập công ở phút 52 – bàn thắng thứ tư của anh tại giải – khép lại một trận tứ kết giàu cảm xúc, nơi Bờ Biển Ngà hai lần thắp lên hy vọng lội ngược dòng nhưng đều bất lực trước bản lĩnh của “Những Pharaoh”.

Ai Cập nhập cuộc đầy chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Ngay phút thứ 4, từ pha cướp bóng ở khu trung tuyến, Emam Ashour tung đường chọc khe sắc lẹm cho Omar Marmoush. Tiền đạo này che chắn khéo léo trước khi tung cú dứt điểm sệt hiểm hóc, đánh bại thủ môn Yahia Fofana, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Đến phút 32, cách biệt được nhân đôi. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Salah, trung vệ Rami Rabia bật cao đánh đầu đưa bóng trở lại khung thành. Bóng chạm cột gần rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Bờ Biển Ngà.

Nhà đương kim vô địch có bàn rút ngắn tỷ số chỉ 8 phút sau đó, dù khá may mắn, khi Ahmed Abou El Fotouh phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá một quả đá phạt.

Tuy nhiên, Mohamed Salah nhanh chóng tái khẳng định vai trò thủ lĩnh. Phút 52, anh băng cắt đúng thời điểm, đón đường căng ngang của Ashour và dứt điểm một chạm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-1 cho Ai Cập.

Bờ Biển Ngà không buông xuôi. Phút 73, từ quả phạt góc của Amad Diallo, hàng thủ Ai Cập lúng túng để thủ môn Mohamed El Shenawy cản phá cú đánh đầu của Ibrahim Sangare, trước khi Doue kịp băng vào đá bồi, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì nhà đương kim vô địch làm được. Ai Cập đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn chiến thắng, qua đó tiến vào bán kết AFCON 2025, tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu vô địch châu Phi thứ tám, cột mốc giúp họ kéo dài kỷ lục giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Ở bán kết, Ai Cập sẽ chạm trán Senegal.

Victor Osimhen ghi bàn mở tỷ số cho Nigeria tại tứ kết AFCON 2025.

Nigeria thị uy sức mạnh

Ở cặp tứ kết còn lại, Nigeria thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Algeria 2-0 để giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu Morocco.

Victor Osimhen mở tỷ số chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Từ đường tạt dài bên cánh trái của Bruno Onyemaechi, thủ môn Luca Zidane bật nhảy thiếu chuẩn xác, chọn sai điểm rơi để bóng trôi thẳng vào lưới.

Mười phút sau, Adams nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của chính Osimhen. Tiền đạo này vượt qua Zidane rồi dứt điểm vào khung thành trống, khép lại một pha phản công mẫu mực.

Đó là màn trình diễn đầy thuyết phục của “Những chú đại bàng xanh”, đội bóng vừa lỡ hẹn với World Cup cách đây hai tháng. Ngay từ đầu trận tại Grand Stade de Marrakesh, Nigeria đã áp đảo hoàn toàn: chơi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong tranh chấp và không cho Algeria tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào.