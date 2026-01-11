Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Iraq, 21h00 ngày 11/1: Cơ hội cuối cùng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Iraq, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Thái Lan đã thua trận ra quân. Vậy nên hôm nay, họ phải thắng Iraq để duy trì cơ hội đi tiếp.

thai-lan-1.jpg

Nhận định trước trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Iraq

Thái Lan và Việt Nam là 2 đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Tuy nhiên, nếu như Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ tốt với 2 trận toàn thắng và dẫn đầu bảng đấu khó thì Thái Lan lại mang tới nhiều tiếc nuối.

Trong trận ra quân, họ đã dẫn Australia từ phút thứ 6 nhưng pha vào bóng thiếu kiềm chế của Phon-Ek đã khiến đội bóng xứ chùa vàng đánh mất lợi thế lớn. Kết cục là Thái Lan thua ngược để trắng tay trong trận ra quân.

Không thể nói rằng đây là kết quả thất vọng với Thái Lan vì lực lượng của họ khiêm tốn, mất tới 10 lựa chọn so với lực lượng dự SEA Games 33 trong khi đối thủ Australia được đánh giá vượt trội. Vì vậy mà dù thua người nhưng Thái Lan chỉ thua sát nút Australia là kết quả không quá nặng nề. Vấn đề lúc này là Thái Lan phải hướng tới 2 trận đấu còn lại với tinh thần chiến đấu cao độ để vớt vát hy vọng đi tiếp.

u22-viet-nam-u22-thai-lan-12.jpg
Thái Lan đang thể hiện phong độ không cao

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Iraq

Hôm nay, họ sẽ bị thử thách với trận gặp Iraq, một trong những nền bóng đá mạnh ở châu Á. Hai đội đều không có được 3 điểm trong ngày ra quân nên mục tiêu thắng chắc chắn được ưu tiên.

Thái Lan phải thắng Iraq, đồng thời thắng Trung Quốc ở trận cuối thì mới có thể chủ động định đoạt vận mệnh của mình. Trong khi đó nếu giành 3 điểm trước Thái Lan, Iraq sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp vì trận ra quân họ đã hòa Trung Quốc.

Xét về tương quan giữa 2 đội, có một điều rõ ràng là Iraq được đánh giá cao hơn. Trong lịch sử các lần tham dự U23 châu Á, bóng đá Iraq thường xuyên gặt hái kết quả cao với 2 lần giành vị trí thứ 3 vào các năm 2016 và 2024. Lần đầu tiên tham dự năm 2013, họ đã giành chức vô địch.

So với Thái Lan với chỉ 1 lần duy nhất vượt qua vòng bảng, rõ ràng 2 bên có sự khác biệt lớn về thành tích thi đấu. Phong độ của 2 đội cũng phản ánh khác biệt trời vực. 5 trận gần nhất, Thái Lan thua tới 3 trong khi đó cùng khoảng thời gian thì Iraq giành được 3 chiến thắng.

Có lẽ điểm tựa lớn nhất của người Thái là chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Iraq ở vòng chung kết cách đây 2 năm. Tuy nhiên, liệu như vậy có đủ để họ mơ về một kết quả tốt khi Iraq vẫn nắm rất nhiều lợi thế ở cuộc đối đầu này?

Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Iraq

U23 Thái Lan: Boonloet; Noiwong, Sienkrthok, James, Thiangkham; Boonlha, Inaram, Sanron; Phochai, Baukhai, Saelao.

U23 Iraq: Layth; Karrar, Josef, Abbas, Hussein; Abbas, Abdulrazzaq, Mokhalad; Sadeq, Aymen, Mohammed.

Dự đoán tỷ số: U23 Thái Lan 1-2 U23 Iraq

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Iraq #Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Iraq #Phong độ #lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Iraq #Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Iraq #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #U23 Thái Lan vs U23 Iraq #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

