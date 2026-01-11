Nhận định Barca vs Real, 02h00 ngày 12/1: Danh hiệu đầu tay

TPO - Nhận định bóng đá Barca vs Real, chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha lúc 02h00 ngày 12/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chắc chắn trận Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia sẽ vô cùng hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi, và dù Barca được đánh giá cao hơn, Real có thể là đội chiến thắng sau cùng để Xabi Alonso có danh hiệu đầu tiên cùng Los Blancos.

Nhận định trước trận đấu Barca vs Real

Barca bước vào chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha với nhiều lợi thế. Cách đây ít ngày, đội quân của Hansi Flick dễ dàng đánh bại Bilbao khi dẫn trước tới 4-0 trong hiệp một trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 5-0 bằng cú đúp của Raphinha cùng các pha lập công của Fermin Lopez, Ferran Torres và Roony Bardghji. Việc đá sớm cũng có nghĩa Barca có lợi hơn một ngày nghỉ so với Real, đội rất vất vả mới có thể vượt qua Atletico.

Dù dẫn trước hai bàn nhờ cú sút phạt tầm xa tuyệt đẹp của Federico Valverde và bàn thắng nhân đôi cách biệt của Rodrygo đầu hiệp hai, nhưng bàn gỡ của Alexander Sorloth ngay trước phút 60 khiến Los Blancos rơi vào lo lắng trong suốt khoảng thời gian còn lại. Bây giờ, thầy trò Xabi Alonso cần bước qua cửa ải cuối cùng để tìm kiếm danh hiệu Siêu cúp thứ 14 trong lịch sử.

Xét trên mọi yếu tố, Barca đương nhiên được đánh giá cao hơn dựa trên những gì đã thể hiện trong nhiều tháng vừa qua. Tuy nhiên Real không thua kém quá nhiều và Xabi Alonso đang quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV của Real. Ông sẽ phát huy kinh nghiệm 3 lần giành Siêu cúp trên cương vị cầu thủ Liverpool, Bayern và cả Real, cũng như một lần đoạt danh hiệu tương tự khi dẫn dắt Leverkusen.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barca vs Real

Barca đã đánh bại Real với tỷ số 5-2 trong trận chung kết năm ngoái và hướng đến Siêu cúp thứ 16 trong lịch sử bằng chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận thua gần nhất của Barca trước một đối thủ quốc nội chính là trước Real tại La Liga hồi cuối tháng 10. Trên thực tế, dù Blaugrana đã thắng 4/5 đối đầu trở lại đây nhưng nếu mở rộng ra, Los Blancos lại thắng 5/9 lần gặp nhau gần nhất.

Đội quân của Xabi Alonso cũng đang có phong độ rất tốt với 5 chiến thắng liên tiếp đã qua, ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Việc vẫn đang xếp sau Barca ở La Liga sẽ tiếp thêm quyết tâm để họ không vuột mất Siêu cúp lần này.

Thông tin lực lượng Barca vs Real

Barca tiếp tục thiếu vắng Gavi, Marc-Andre ter Stegen và Andreas Christensen, còn Lamine Yamal không chắc chắn sẽ đá chính vì vấn đề về thể lực. Ronald Araujo đã có thể tái xuất sau khi trở lại tập luyện, nhưng nhiều khả năng Eric Garcia vẫn sẽ đá cặp với Pau Cubarsi ở hàng tiền vệ.

Bên phía Real, Kylian Mbappe đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối để trở lại đội hình xuất phát, nhưng Trent Alexander-Arnold, Eder Militao và Brahim Diaz sẽ vắng mặt. Xabi Alonso sẽ hy vọng Rodrygo, Antonio Rudiger và Raul Asencio không gặp vấn đề nào quá lớn khi bị đau ở trận đấu với Atletico, trong khi Dean Huijsen sẵn sàng đá chính.

Đội hình dự kiến Barca vs Real Barca: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres Real: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Dự đoán tỷ số Barca 2-3 Real