Thể thao

Google News

U23 Thái Lan cầm hòa U23 Iraq, nuôi hy vọng mong manh vào tứ kết

Đặng Lai
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - U23 Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn và nhận bàn thua trước, nhưng bằng những pha tấn công bền bỉ, họ cuối cùng cũng ghi được bàn gỡ hòa ở thời gian cuối. Thậm chí nếu may mắn hơn, đại diện Đông Nam Á đã bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Dù sao thì 1 điểm vẫn giúp U23 Thái Lan nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng D.

foul Hết giờ, U23 Thái Lan chia điểm với U23 Iraq

U23 Thái Lan đã chơi rất nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Và cuối trận, một chút may mắn đã giúp họ có được bàn gỡ hòa 1-1. Với điểm số đầu tay, U23 Thái Lan vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu như họ thắng U23 Trung Quốc ở trận cuối còn trận U23 Australia vs U23 Iraq có tỷ số thắng thua.

thai-lan-4.jpg
report Không vào, quá tiếc cho U23 Thái Lan

90'+2: Nhận bóng bên cánh trái, Sanron tung cú volley đầy cảm giác. Tiếc cho Thái Lan khi thủ môn Iraq đã chạm tay vào bóng, đưa bóng đập cột dọc ra ngoài.

ezgif-4d7a2869bfdb7ffe.gif
report Sẽ có 6 phút bù giờ

90': Liệu có biến cố nào trong thời gian cuối? Chắc chắn Thái Lan đang muốn tận dụng đà thăng tiến để tìm kiếm 3 điểm.

goal U23 Thái Lan có bàn gỡ khá may mắn, nhưng xứng đáng

86': Từ một pha treo bóng vào, hậu vệ Iraq lúng túng phá bóng và tận dụng cơ hội, Phochai đã dứt điểm từ cự ly gần để gỡ hòa cho Thái Lan. Tỷ số là 1-1.

5.gif
report Quá tiếc cho Thái Lan

83': Cơ hội tốt nhất trong hiệp 2 đã bị Thái Lan bỏ lỡ. Một pha chạm đầu rất phung phí, thiếu cảm giác của cầu thủ bên phía Thái Lan.

thailand-iraq-6.jpg
report U23 Thái Lan suýt thua thêm

81': Từ cú ném biên xa bên cánh phải, Abdulrazzaq tung ra cú bắt volley. Bóng chỉ đi chệch cột trong gang tấc.

report Sau hơn nửa hiệp 2, U23 Thái Lan mới dứt điểm trúng mục tiêu

75': Sau khi Sanron đi bóng không thành, Boonlha băng vào dứt điểm rất căng. Cú đá chính xác nhưng rõ ràng, tính sát thương của nó là không cao.

3-444.gif
report U23 Iraq có cú sút đầu tiên trong hiệp 2

71': Sau nửa thời gian hiệp 2, U23 Iraq mới tung ra được cú sút đầu tiên. Từ chấm sút phạt rìa vòng cấm, Nawaf đã đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

report U23 Iraq cũng không quá quyết liệt trong tấn công

66': Iraq có nhiều pha lên bóng nhưng họ tỏ ra khá cá nhân, thiếu tính đồng điệu trong các pha di chuyển lẫn chuyền bóng. Thực ra Iraq cũng không tấn công quá quyết liệt. Họ chủ yếu tập trung bảo vệ lợi thế.

thailand-iraq-4.jpg
report U23 Thái Lan đang loay hoay

59': U23 Thái Lan chỉ chơi hay trong 10 phút đầu. Họ bắt đầu thiếu kết nối và thiếu chỉn chu ở những đường xử lý bóng.

thai-lan-3.jpg
report U23 Thái Lan vẫn chơi sắc nét

56': Các pha lên bóng của U23 Thái Lan nhìn chung vẫn có ý tưởng hơn Iraq khá nhiều. Song họ vẫn chưa thể dứt điểm nguy hiểm. Sanron vừa tung ra cú đá nhưng bị hậu vệ Iraq chặn đứng.

thailand-iraq-7.jpg
report U23 Thái Lan đang tăng tốc

50': Không còn đường lùi nên U23 Thái Lan đang nỗ lực tấn công nhiều hơn. Họ vừa tạo ra thêm một pha dứt điểm nữa, nhưng đường kết thúc vẫn chưa được thực hiện một cách chỉn chu nhất.

thailand-iraq-9.jpg
foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu nhiều tiếc nuối của U23 Thái Lan. Họ đang ép sân nhưng lại phung phí đi nhiều cơ hội.

thailand-iraq-5.jpg
report U23 Thái Lan vẫn chưa ghi bàn

44': Từ chấm đá phạt rìa vòng cấm, Teerapat Pruetong tung ra cú sút khá hiểm. Bóng lại leo xà ngang. Đây đã là cú bắn phá thứ 9 của họ (gấp 3 lần Iraq) nhưng chưa có bàn nào.

thai-lan-5.jpg
report Trận đấu giằng co

40': Thái Lan đang thiên về các pha phản công. Vậy nên họ nhường cho Iraq tấn công nhiều hơn. Nhìn chung, thế trận giằng co và bàn thắng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

thailand-iraq-2.jpg
report Không vào, quá tiếc cho Thái Lan

33': Phochai xử lý khá mềm mại, quay người loại bỏ hậu vệ Iraq nhưng cú cứa lòng của anh lại đi khá lộ. Thái Lan đang tấn công tốt nhưng hiệu quả dứt điểm chưa cao.

2.gif
goal 1-0 cho U23 Iraq

27': Từ một tình huống phòng ngự mắc lỗi, U23 Thái Lan đã bị trọng tài thổi phạt đền. Trên chấm đá, Amoori Faisal đã mở điểm cho U23 Iraq với cú cứa lòng không thể cản phá.

3.gif
yellow Chân sút U23 Thái Lan bị treo giò trận cuối

23': Trong một pha quá ham bóng, Thanawut Phochai đã đạp vào đùi của cầu thủ Iraq. Anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau 2 trận. Thái Lan sẽ mất chân sút quan trọng của mình ở trận cuối với Trung Quốc.

thailand-iraq-8.jpg
report Quá tiếc cho Thái Lan

17': Thái Lan tổ chức phản công rất sắc. Phochai đi bóng mềm mại bên cánh trái rồi tạt vào cho đồng đội. Nhưng pha chạm bóng của cầu thủ bên trong không đưa bóng vào khuôn khổ khung thành.

ezgif-654b6b77ddb8def7.gif
report U23 Iraq đang áp đảo

12': Với những pha dàn xếp ở trung lộ, Iraq đang khiến Thái Lan gặp khó. Tuy nhiên với hàng thủ dày đặc màu xanh, Iraq chưa có nhiều cơ hội dứt điểm.

thailand-iraq-4.jpg
report Cơ hội rõ ràng cho U23 Thái Lan

6': Trong một pha phản công khá sắc, U23 Thái Lan đã tạo ra cơ hội tốt. Phochai nhận bóng ở tư thế khá thoáng. Anh tung cú sút nhưng hậu vệ Iraq đã kịp ngoài người cản bóng.

thailand-iraq-1-5727.jpg
report Cú sút đầu tiên

4': Thái Lan sở hữu cú đá đầu tiên. Từ chấm đá phạt, Teerapat tung ra cú sút căng nhưng bóng chệch mục tiêu khá xa.

thailand-iraq-3.jpg
foul Trận đấu bắt đầu
report U23 Thái Lan mang 3 cầu thủ nhập tịch dự giải lần này

So với SEA Games 33, lực lượng của Thái Lan không được đánh giá cao nhưng họ lại mang theo tới 3 cầu thủ nhập tịch/Thái kiều. Đó là Nathan James, Wichan Inaram và Oussama Thiangkham.

20251207-070023-iiswta3b.jpg
Hậu vệ Wichan Inaram
report Iraq là gã khổng lồ ở sân chơi U23 châu Á

Iraq nằm trong Top 5 quốc gia thành công nhất ở sân chơi U23 châu Á. Ngoài việc vô địch giải đấu năm 2013, họ còn là một trong những đội đã vượt qua hầu hết các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ có duy nhất năm 2020 Iraq bị loại ở vòng đầu tiên. Họ cũng đã hai lần giành được vị trí thứ ba (năm 2016 và 2024),

Iraq đã 3 lần giành quyền tham dự Olympic, và thành tích cao nhất của họ là vị trí thứ 4 vào năm 2004.

tien-dao-u23-iraq.jpg
report Thái Lan không quá lép vế trước Iraq

Ở cấp độ U23, Thái Lan không quá thất thế khi đối đầu Iraq. Cả 2 gặp nhau 4 lần và Thái Lan thắng 1, hòa 1. Trận thắng gần nhất của họ trước Iraq diễn ra ở VCK gần nhất (2024). Ngay trận ra quân ,Thái Lan đã hạ Iraq 2-0 nhưng họ vẫn bị loại với vị trí cuối bảng.

u22-viet-nam-u22-thai-lan-1.jpg
report Đội hình ra sân của 2 đội
capture.png
thai-lan-australia-7.jpg

Ở trận ra quân, Thái Lan đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không thể giành điểm trước Australia. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi Thái Lan phải chơi thiếu người trong gần như cả trận. Thực lực của họ cũng yếu hơn nên một thất bại nằm trong dự tính.

Điều quan trọng là Thái Lan rút ra được gì sau thất bại này. Hôm nay, đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải cải thiện tình hình để giành một kết quả khả quan trước Iraq, qua đó duy trì quyền tự quyết số phận của mình. Từ đầu chiến dịch, đã từng có đội thua ở trận ra quân nhưng vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh. Đó là Jordan. Vì vậy, có thể khẳng định mọi thứ chưa kết thúc với người Thái.

Vấn đề là họ có thể vùng lên được như Jordan hay không? Với bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tuy nhiên xét về tương quan giữa Thái Lan và Iraq, đại diện Đông Nam Á đang lép vế hoàn toàn.

thai-lan-australia-2.jpg

Thứ nhất, kinh nghiệm và thành tích của họ ở giải U23 châu lục là không lớn. Cột mốc tốt nhất của Thái Lan chỉ là vượt qua vòng bảng trong khi Iraq đã 1 lần vô địch và 2 lần vào tới bán kết.

Thứ 2, lực lượng của Thái Lan là rất khiêm tốn. Họ mất đi khoảng 10 cái tên so với đội hình tối ưu. Trong khi đó Iraq triệu tập được khá nhiều tên tuổi ở giải vô địch quốc gia. Ngay cả, Adam Rasheed, hậu vệ tài năng đang thi đấu cho Maribor (đội mạnh ở giải VĐQG Slovenia), cũng được dự giải.

Iraq cũng rất cần chiến thắng sau trận hòa gây thất vọng trước Trung Quốc. Và có thể họ sẽ dốc hết sức mình để đánh bại Thái Lan, qua đó mở cửa vào tứ kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
