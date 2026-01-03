Người chơi hộ Tokyogurl trong bê bối gian lận ở SEA Games 33 chính thức lên tiếng

TPO - 19 ngày sau bê bối rúng động SEA Games 33 ở đội tuyển Liên quân Mobile (eSport) Thái Lan, game thủ đã chơi hộ Tokyogurl đã lên tiếng thừa nhận là người đứng sau vụ việc.

Trong ngày 2/1, "Kong" Cheerio, một game thủ Liên quân bán chuyên nghiệp, đã chính thức lên tiếng, thừa nhận bản thân chính là người đã chơi hộ Tokyogurl trong trận đấu với đội Liên quân Việt Nam tại SEA Games 33.

"Tôi thừa nhận mình đã làm, đóng vai bên thứ ba tham gia vào trận đấu tại SEA Games 33 như các phương tiện truyền thông đã đưa tin", Cheerio viết, "Tôi đã có thời gian suy ngẫm và cảm thấy hối hận về hành động của mình. Tôi nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và cúi đầu chấp nhận mọi chỉ trích cũng như hậu quả. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của tôi, xin lỗi toàn thể người dân Thái Lan vì đã làm ô nhục đất nước".

Cheerio cũng giải thích lý do phải đợi đến 19 ngày sau khi vụ việc xảy ra mới lên tiếng, rằng quá sốc trước phản ứng dữ dội của dư luận nên "không biết làm gì hay mở lời thế nào". Được biết Cheerio là một game thủ tài năng và nổi tiếng tại Thái Lan, từng thi đấu cho đội Bangkok ESC ở vị trí Carry, một trong những vị trí chủ chốt trong game Liên quân.

Tại SEA Games 33, nữ tuyển thủ Tokyogurl của đội Liên quân Thái Lan đã bị tố cáo sử dụng phần mềm trái phép để nhờ người chơi hộ. Ngay sau đó, Tokyogurl bị loại khỏi đội, đồng thời đội Liên quân Thái Lan cũng rút khỏi SEA Games 33. Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan cũng hoàn tất hồ sơ pháp lý để khởi kiện Tokyogurl.

Bê bối gian lận này không chỉ ảnh hưởng tới ngành công nghiệp Thể thao điện tử của Thái Lan mà còn trở thành sự kiện đáng quên nhất của thể thao Thái Lan tại SEA Games 33 cũng như trong năm 2025.