Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Người chơi hộ Tokyogurl trong bê bối gian lận ở SEA Games 33 chính thức lên tiếng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 19 ngày sau bê bối rúng động SEA Games 33 ở đội tuyển Liên quân Mobile (eSport) Thái Lan, game thủ đã chơi hộ Tokyogurl đã lên tiếng thừa nhận là người đứng sau vụ việc.

1000042762.jpg

Trong ngày 2/1, "Kong" Cheerio, một game thủ Liên quân bán chuyên nghiệp, đã chính thức lên tiếng, thừa nhận bản thân chính là người đã chơi hộ Tokyogurl trong trận đấu với đội Liên quân Việt Nam tại SEA Games 33.

"Tôi thừa nhận mình đã làm, đóng vai bên thứ ba tham gia vào trận đấu tại SEA Games 33 như các phương tiện truyền thông đã đưa tin", Cheerio viết, "Tôi đã có thời gian suy ngẫm và cảm thấy hối hận về hành động của mình. Tôi nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và cúi đầu chấp nhận mọi chỉ trích cũng như hậu quả. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của tôi, xin lỗi toàn thể người dân Thái Lan vì đã làm ô nhục đất nước".

Cheerio cũng giải thích lý do phải đợi đến 19 ngày sau khi vụ việc xảy ra mới lên tiếng, rằng quá sốc trước phản ứng dữ dội của dư luận nên "không biết làm gì hay mở lời thế nào". Được biết Cheerio là một game thủ tài năng và nổi tiếng tại Thái Lan, từng thi đấu cho đội Bangkok ESC ở vị trí Carry, một trong những vị trí chủ chốt trong game Liên quân.

Tại SEA Games 33, nữ tuyển thủ Tokyogurl của đội Liên quân Thái Lan đã bị tố cáo sử dụng phần mềm trái phép để nhờ người chơi hộ. Ngay sau đó, Tokyogurl bị loại khỏi đội, đồng thời đội Liên quân Thái Lan cũng rút khỏi SEA Games 33. Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan cũng hoàn tất hồ sơ pháp lý để khởi kiện Tokyogurl.

Bê bối gian lận này không chỉ ảnh hưởng tới ngành công nghiệp Thể thao điện tử của Thái Lan mà còn trở thành sự kiện đáng quên nhất của thể thao Thái Lan tại SEA Games 33 cũng như trong năm 2025.

Thanh Hải
#RoV #Game Liên quân #game Liên quân SEA Games 33 #bê bối SEA Games 33 #Tokyogurl

Xem thêm

Cùng chuyên mục