Nhận định Espanyol vs Barcelona, 03h00 ngày 04/01: Đánh nhanh thắng gọn

TPO - Nhận định bóng đá Espanyol vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một Barcelona đang thăng hoa và dẫn đầu La Liga, Espanyol sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn nếu muốn phá dớp không thắng kéo dài nhiều năm qua trước đại kình địch cùng thành phố.

Barcelona là cơn ác mộng đối với Espanyol.

Nhận định Espanyol vs Barcelona

Espanyol đang nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của La Liga mùa giải 2025-26. Sau 17 vòng đấu, đoàn quân của HLV Manolo Gonzalez chễm chệ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Sự tiến bộ của Espanyol càng trở nên rõ nét nếu so sánh với mùa giải trước, thời điểm họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 14.

Phong độ gần đây của Espanyol càng tiếp thêm sự tự tin cho người hâm mộ. Đội chủ sân RCDE Stadium đã toàn thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Đặc biệt, Espanyol cũng đang chơi khá thuyết phục trên sân nhà với 6 chiến thắng sau 9 trận tại La Liga mùa này.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất với Espanyol ở vòng đấu tới chính là cái dớp kéo dài nhiều năm trước Barcelona. Họ chưa từng đánh bại Blaugrana trên sân nhà tại La Liga kể từ tháng 1/2007, còn lần gần nhất Espanyol thắng Barca ở giải đấu đã cách đây hơn 15 năm, trong trận thắng 2-1 ngay tại Camp Nou vào tháng 2/2009.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Barcelona bước vào trận derby xứ Catalan với phong độ hủy diệt. Đội bóng của HLV Hansi Flick đã toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại La Liga, Blaugrana tích lũy 46 điểm sau 18 vòng đấu và vững vàng trên ngôi đầu bảng, hơn Real Madrid 4 điểm.

Hàng công tiếp tục là vũ khí đáng sợ nhất của Barcelona khi họ đã ghi tới 51 bàn – nhiều nhất giải đấu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Catalan vẫn để lại không ít nỗi lo, khi đã để thủng lưới 20 lần, con số cao nhất trong nhóm 7 đội dẫn đầu. Đây sẽ là điểm mà Hansi Flick cần đặc biệt chú ý trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Barcelona đang hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Espanyol, dù ký ức về trận hòa 2-2 tại RCDE Stadium hồi tháng 2/2022 vẫn còn đó như một lời cảnh báo. Trong bối cảnh Espanyol khát khao khẳng định vị thế mới còn Barcelona muốn duy trì ngôi đầu và đà hưng phấn, trận derby Catalan sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc so tài hấp dẫn, giàu cảm xúc và không thiếu những diễn biến bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Espanyol vs Barcelona

Espanyol đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga.

Kể từ thất bại trước Real Madrid, Barcelona thắng 8 trận liên tiếp tại La Liga.

Barcelona là khắc tinh của Espanyol trong nhiều mùa giải vừa qua. Trong 10 lần đối đầu gần nhất, Barcelona đã thắng tới 7 và hòa 3.

Barcelona không thua trước Espanyol trong 13 trận đấu liên tiếp. Lần gần nhất Espanyol được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây gần 5 năm.

Thông tin lực lượng Espanyol vs Barcelona

Espanyol không có sự phục vụ của Roman Terrats và Charles Pickel.

Về phía Barcelona, ​​Christensen và Gavi vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến ​​Espanyol vs Barcelona

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Edu, Lozano; Dolan, Fernandez, Milla.

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres.

Dự đoán tỷ số Espanyol 1-2 Barcelona