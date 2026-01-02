Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Ha Hyeok-jun kết thúc mối lương duyên với bóng đá Lào

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khá bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá Lào quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Ha Hyeok-jun, người đã mang lại sự tiến bộ cho bóng đá xứ triệu voi trong hơn một năm qua.

594005568-1251265767038420-10363.jpg

Chiều ngày 2/1, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) ra thông báo chia tay HLV Ha Hyeok-jun. Thời hạn hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với LFF đã kết thúc và đôi bên không tiếp tục hợp tác.

HLV Ha Hyeok-jun được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 8/2024 và ở ASEAN Cup 2024, mặc dù ĐT Lào không thể tiến xa nhưng tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét, như hòa Indonesia 3-2 và Philippines 1-1. Ở trận giao hữu vào cuối năm 2024, Lào cũng cầm hòa tuyển Thái Lan 1-1. Vào ngày 9/7/2025, LFF đánh giá cao những đóng góp của HLV Ha Hyeok-jun và quyết định gia hạn thêm 3 tháng, đến hết tháng 12/2025, nhằm hướng đến SEA Games 33.

Tại kỳ đại hội diễn ra trên đất Thái Lan, U22 Lào cùng bảng với U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Dù chơi rất nỗ lực nhưng họ thua cả hai trận và ra về khi SEA Games 33 còn chưa chính thức khai mạc.

Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, HLV Ha Hyuk-jun từng kể rằng khi mới tiếp quản công việc ở đội tuyển Lào, ông thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Ở giải bóng đá hạng cao nhất của Lào chỉ có 8 CLB, với 3 đội đứng đầu tạm coi là "bán chuyên nghiệp". Họ thiếu một hệ thống đào tạo bài bản và các huấn luyện viên có năng lực. Ngoài ra "thể lực các cầu thủ rất yếu, thậm chí còn không bằng cầu thủ trung học Hàn Quốc, đồng thời tâm lý của họ cũng thấp, để rất khó hồi phục sau những tình huống nhận bàn thua hoặc bị khiển trách".

Trên thực tế, HLV Ha Hyuk-jun đã rất nỗ lực, từng bước một, để thay đổi diện mạo bóng đá Lào. Ông thuyết phục Liên đoàn bóng đá Lào tăng thêm thời gian tập luyện, xin bổ sung thêm thịt vào khẩu phần ăn mỗi ngày, đồng thời cung cấp các lý thuyết cơ bản về chiến thuật cho các cầu thủ dưới dạng tài liệu, sau đó kiểm tra mỗi ngày.

Chia tay HLV Ha Hyuk-jun, LFF sẽ phải bắt đầu xây dựng lại với một HLV mới. Họ dự kiến công bố danh tính người kế nhiệm trước dịp FIFA Days tháng 3, qua đó hướng đến trận cuối cùng của vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 và chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7.

Thanh Hải
#Chấm dứt hợp đồng huấn luyện viên #Tiến bộ bóng đá Lào dưới thời HLV Ha Hyeok-jun #Thành tựu và thử thách của bóng đá Lào #Xây dựng lại hệ thống bóng đá Lào #Ảnh hưởng của HLV Ha Hyeok-jun đến bóng đá Lào #Chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế của Lào #Khó khăn phát triển bóng đá tại Lào #Chương trình nâng cao thể lực và chiến thuật bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục