HLV Ha Hyeok-jun kết thúc mối lương duyên với bóng đá Lào

TPO - Khá bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá Lào quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Ha Hyeok-jun, người đã mang lại sự tiến bộ cho bóng đá xứ triệu voi trong hơn một năm qua.

Chiều ngày 2/1, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) ra thông báo chia tay HLV Ha Hyeok-jun. Thời hạn hợp đồng của HLV người Hàn Quốc với LFF đã kết thúc và đôi bên không tiếp tục hợp tác.

HLV Ha Hyeok-jun được bổ nhiệm lần đầu vào tháng 8/2024 và ở ASEAN Cup 2024, mặc dù ĐT Lào không thể tiến xa nhưng tạo nên nhiều dấu ấn đậm nét, như hòa Indonesia 3-2 và Philippines 1-1. Ở trận giao hữu vào cuối năm 2024, Lào cũng cầm hòa tuyển Thái Lan 1-1. Vào ngày 9/7/2025, LFF đánh giá cao những đóng góp của HLV Ha Hyeok-jun và quyết định gia hạn thêm 3 tháng, đến hết tháng 12/2025, nhằm hướng đến SEA Games 33.

Tại kỳ đại hội diễn ra trên đất Thái Lan, U22 Lào cùng bảng với U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Dù chơi rất nỗ lực nhưng họ thua cả hai trận và ra về khi SEA Games 33 còn chưa chính thức khai mạc.

Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Hàn Quốc, HLV Ha Hyuk-jun từng kể rằng khi mới tiếp quản công việc ở đội tuyển Lào, ông thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Ở giải bóng đá hạng cao nhất của Lào chỉ có 8 CLB, với 3 đội đứng đầu tạm coi là "bán chuyên nghiệp". Họ thiếu một hệ thống đào tạo bài bản và các huấn luyện viên có năng lực. Ngoài ra "thể lực các cầu thủ rất yếu, thậm chí còn không bằng cầu thủ trung học Hàn Quốc, đồng thời tâm lý của họ cũng thấp, để rất khó hồi phục sau những tình huống nhận bàn thua hoặc bị khiển trách".

Trên thực tế, HLV Ha Hyuk-jun đã rất nỗ lực, từng bước một, để thay đổi diện mạo bóng đá Lào. Ông thuyết phục Liên đoàn bóng đá Lào tăng thêm thời gian tập luyện, xin bổ sung thêm thịt vào khẩu phần ăn mỗi ngày, đồng thời cung cấp các lý thuyết cơ bản về chiến thuật cho các cầu thủ dưới dạng tài liệu, sau đó kiểm tra mỗi ngày.

Chia tay HLV Ha Hyuk-jun, LFF sẽ phải bắt đầu xây dựng lại với một HLV mới. Họ dự kiến công bố danh tính người kế nhiệm trước dịp FIFA Days tháng 3, qua đó hướng đến trận cuối cùng của vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 và chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7.