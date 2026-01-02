Thông tin mới nhất về U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2026

TPO - HLV Kim Sang-sik và các học trò hôm nay lên đường sang Saudi Arabia, chính thức bước vào cuộc đua ở VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026 với nhiều thách thức và khó khăn

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sáng nay 2/1 (giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Doha, lên đường sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Thời gian bay khoảng 2 tiếng đồng hồ, đội sẽ có mặt tại Jeddah và tập luyện ngay buổi chiều nếu đảm bảo thể lực tốt.

Trước đó, U23 Việt Nam đã có trận đấu tập với U23 Syria trong thời gian rèn quân tại Doha, với kết quả thua 1-2. Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú cho biết, tinh thần toàn đội rất tích cực.

Theo ông Trần Anh Tú, VCK U23 châu Á 2026 hội tụ các đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Thách thức với đội tuyển U23 Việt Nam vì vậy dự báo sẽ lớn hơn nhiều so với SEA Games 33, giải đấu Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội vừa giành HCV.

Đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia ngày 2/1

"Tuy nhiên việc được thi đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh sẽ là cơ hội quý để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện bản thân"-ông Trần Anh Tú cho biết. Theo sát U23 Việt Nam trong một năm qua, ông Trần Anh Tú đánh giá các cầu thủ đều có sự tiến bộ rõ rệt, cả về chuyên môn, tính chuyên nghiệp cũng như ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Cả 3 trận đấu được đánh giá đều không dễ dàng.