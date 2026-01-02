Nguyễn Thanh Nhàn quan trọng thế nào với U23 Việt Nam?

TPO - Chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn trước thềm VCK U23 châu Á 2026 có thể khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải điều chỉnh phương án trên hàng tấn công U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 (ảnh M.D)

Đoàn quân của ông Kim Sang-sik vừa kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày tại Doha (Qatar) trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2026. Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia.

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, toàn đội đang ở trạng thái tốt về phong độ, sức khoẻ và tâm lý. Tấm HCV SEA Games 33 tại Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam bước vào giải đấu châu lục một cách lạc quan, hứng khởi bất chấp dự báo khó khăn phía trước do các đối thủ lớn tạo nên.

Lo ngại đáng kể nhất về lực lượng với U23 Việt Nam hiện nay là tình trạng chấn thương của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Chân sút sinh năm 2003 bị tổn thương bắp chân phải trong buổi tập ngày 29/12 của đội tuyển U23 Việt Nam. Ở buổi tập cuối trước khi đội lên đường sang Saudi Arabia, Thanh Nhàn vẫn chưa trở lại cùng các đồng đội. Anh cũng vắng mặt ở trận giao hữu của U23 Việt Nam với U23 Syria.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào cuộc đua nhiều thách thức ở VCK U23 châu Á 2026

Thanh Nhàn từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất các năm 2002 và 2003, thành tích phần nào cho thấy năng lực ghi bàn. Trước đó vào năm 2019 khi thi đấu ở giải U17 quốc gia, Thanh Nhàn lọt "mắt xanh" HLV Troussier.

Do chấn thương, Thanh Nhàn đã lỡ nhiều cơ hội cùng các đội tuyển trẻ quốc gia. Tuy nhiên ngay khi trở lại U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33, Thanh Nhàn đã để lại dấu ấn. Anh là người ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết. Tới trận chung kết với U22 Thái Lan, cũng Thanh Nhàn ghi bàn quan trọng đem lại chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.

Trên thực tế nếu Nguyễn Đình Bắc nổi bật nhờ hoạt động mạnh mẽ trên hàng công thì Thanh Nhàn cũng cho thấy khả năng chớp thời cơ cực tốt. Đây là bản năng của cây săn bàn giàu tiềm năng. Trong trường hợp Thanh Nhàn không kịp bình phục, HLV Kim Sang-sik sẽ buộc phải điều chỉnh phương án trên hàng tấn công U23 Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.