Cảnh báo: U23 Jordan chạy đà hoàn hảo trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam

TPO - Với tham vọng tạo nên cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Jordan, đội U23 nước này đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận ra quân gặp U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026.

Quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 của U23 Jordan khá giống U23 Việt Nam. Họ cũng có chuyến tập huấn tại Qatar và cùng rời đi vào thứ Sáu (2/1) để tới Saudi Arabia tiếp tục quá trình huấn luyện. Thậm chí hai đội cũng mất một cầu thủ quan trọng trong thời gian tập huấn. Với U23 Việt Nam là Thanh Nhàn, còn với U23 Jordan, danh tính cầu thủ chấn thương được giấu kín.

Chỉ khác là những ngày tại Qatar, U23 Jordan đã chơi 2 trận giao hữu thay vì 1 như thầy trò HLV Kim Sang-sik. Kết quả cũng không giống nhau. Nếu như U23 Việt Nam để thua U23 Syria 1-2 thì U23 Jordan hòa 0-0 với U23 Uzbekistan, sau đó hòa 1-1 với U23 Nhật Bản, hai đội thuộc nhóm ứng viên vô địch hàng đầu.

Theo tờ Al-Ghad của Jordan, đội quân của HLV Omar Najhi đã chơi áp đảo trong trận giao hữu với Nhật Bản. Họ chiếm ưu thế trong hiệp một và liên tục uy hiếp khung thành đối phương, trước khi mở tỷ số ở hiệp hai nhờ bàn thắng của Odeh Fakhouri.



Các kết quả tích cực này phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của U23 Jordan dưới sự dẫn dắt của HLV Najhi, người đã giải quyết ổn thỏa những sự vắng mặt quan trọng trên hàng công bằng cách tìm ra những người thay thế phù hợp, đồng thời tạo nên một đội hình cân bằng, có khả năng cạnh tranh với những đội mạnh nhất. Sau khi đưa ĐTQG tới World Cup 2026, HLV Najhi cũng không giấu giếm ý định đưa một số cầu thủ U23 vào đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Đây là lần thứ 7 U23 Jordan góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026. Họ đạt được vị trí thứ 3 ở lần tranh tài đầu tiên (2013), đi đến tứ kết hai lần (2016, 2020) và 3 lần khác bị loại từ vòng bảng (2018, 2022, 2024). Họ cũng hai lần đối đầu với U23 Việt Nam, thắng 1 (2-0) và hòa 1 trận (1-1).

Tờ Al-Ghad cũng cho hay, U23 Jordan đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng người Jordan khi tới Jeddah chiều thứ Sáu. Họ chắc chắn cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt trên khán đài ở trận ra quân với U23 Việt Nam ngày 6/1 tới, cũng như các trận khác trong hành trình theo đuổi một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Jordan.