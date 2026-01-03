Thanh Nhàn xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia

TPO - Trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tối ngày 2/1 tại Saudi Arabia có sự tham gia của tiền đạo Thanh Nhàn, người đang chạy đua với thời gian để không bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn tập luyện cùng đội U23 Việt Nam trước khi dính chấn thương.

Sau khi rời Doha, Qatar vào sáng 2/1, trải qua 2 tiếng trên máy bay, U23 Việt Nam đã có mặt tại Jeddah, thành phố nằm ở phía tây nam Saudi Arabia vào lúc 12h30 (giờ địa phương). Chỉ vài tiếng sau, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có buổi tập đầu tiên tại Jeddah nhằm đẩy nhanh quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi.

Có mặt cùng đội trong chuyến bay tới Saudi Arabia, tiền đạo Thanh Nhàn cũng bước ra sân tập. Tuy nhiên, trong lúc Đình Bắc, Văn Khang và những cầu thủ khác thực hiện các bài tập khởi động cũng như chiến thuật, chia thành hai nhóm đối kháng tập phối hợp dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện, Thanh Nhàn chỉ có thể tập riêng bên ngoài với bác sỹ của đội tuyển.

Thanh Nhàn (áo đen) tập riêng bên ngoài trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia. (Ảnh: Tedtran TV)

Anh tập các bài tập hồi phục, như chạy nhẹ nhàng quanh sân tập hoặc squat cùng dây kháng lực, nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi sau chấn thương rách cơ gặp phải trong quá trình tập huấn tại Qatar. Vì chấn thương này, Thanh Nhàn đã vắng mặt ở trận giao hữu kín với U23 Syria, làm dấy lên nỗi lo lắng có thể bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2026.

Tất cả đều biết tầm quan trọng của Thanh Nhàn với U23 Việt Nam. Vừa có thể đá cánh vừa làm tốt vai trò trung phong, tiền đạo của PVF-CAND mang lại sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật, đồng thời làm đa dạng các giải pháp tấn công bởi kỹ năng không chiến, đánh hơi cơ hội và dứt điểm sắc bén.

Anh thực hiện bài tập riêng dưới sự giám sát của bác sỹ đội tuyển. (Ảnh: Tedtran TV)

Điểm nổi bật khác ở Thanh Nhàn là tư duy và nhãn quan chiến thuật. Như ở trận chung kết SEA Games 33 với U22 Thái Lan, sau khi được tung vào sân trong hiệp hai, anh di chuyển rộng, thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, lôi kéo hậu vệ đối phương và tạo khoảng trống để đồng đội thâm nhập.

Trong tình huống ghi bàn quyết định tỷ số 3-2, Thanh Nhàn giấu mình phía sau lưng các trung vệ U22 Thái Lan và chờ đợi thời cơ, để rồi khi bóng bật ra từ đôi tay thủ môn Sarawat, đã lập tức băng vào đá bồi, mang về tấm huy chương Vàng cho U22 Việt Nam.

Thanh Nhàn chạy nhẹ nhàng quanh sân tập. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik dĩ nhiên không muốn mất nhân tố quan trọng trong chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Vì vậy ông quyết định trì hoãn đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự, kiên nhẫn chờ đợi tin tốt từ quá trình phục hồi của Thanh Nhàn. Bản thân Thanh Nhàn cũng không muốn bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2026 sau khi đã vâng mặt tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cũng với lý do chấn thương.

Với các biểu hiện tích cực của Thanh Nhàn trên sân tập tại Saudi Arabia, bao gồm gương mặt rạng rỡ và tràn đầy quyết tâm, hy vọng anh có thể sẵn sàng cho các thử thách phía trước cùng U23 Việt Nam.