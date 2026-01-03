Ngôi sao Việt kiều tỏa sáng ở giải đấu hàng đầu Australia

TPO - Tối ngày 2/1, Khoa Ngo - cầu thủ mang dòng máu Việt, đã có bàn thắng đầu tiên tại A - League, giải đấu hàng đầu Australia, trong trận đấu thuộc vòng 11 với Melbourne Victory của cựu cầu thủ MU Juan Mata.

Đó là phút 79 của trận đấu, chỉ 25 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Khoa Ngo bứt tốc đầy mạnh mẽ bên cánh trái và nhận đường chuyền chéo của đồng đội, sau đó tung ra cú xỉa bóng bằng chân phải ở góc hẹp, mang về bàn thắng cho Perth Glory.

Đáng tiếc, đội bóng miền Tây Australia không thể giành chiến thắng cuối cùng bởi màn trình diễn xuất sắc trước đó của Juan Mata bên phía Melbourne Victory. Cựu cầu thủ MU đã có hai pha kiến tạo xuất sắc để đội bóng của anh kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2, qua đó tạm vươn lên thứ 5 trên BXH A - League 2025/26, trong khi Perth Glory xếp thứ 8.

Tuy nhiên với cá nhân Khoa Ngo, đây là một dấu ấn đáng nhớ khi có bàn đầu tiên tại giải đấu hàng đầu Australia. Cầu thủ sinh năm 2006 trưởng thành từ lò đào tạo của Perth Glory và sau những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo đội một Học viện cũng như đội U20, đã được cho ra mắt đội chính ở vòng áp chót mùa giải 2023/24.

Trang facebook của Perth Glory chúc mừng Khoa Ngo với bàn thắng đầu tiên.

Khoa Ngo ra sân 18 trận trong mùa 2024/25 và có 1 đường kiến tạo, trước khi ghi bàn ở trận thứ 6 tại A - League 2025/26, Trong hai năm qua, anh cũng chơi 6 trận cho đội U23 Perth Glory tại giải NPL Western Australia (hạng hai Australia) và ghi 8 bàn thắng.

Cách đây 2 năm khi trao bản hợp đồng phát triển dành cho cầu thủ theo diện học bổng, Giám đốc bóng đá Stan Lazaridis ca ngợi Khoa Ngo là "mẫu cầu thủ thu hút khán giả đến sân".

“Cậu ấy là một cỗ máy tạo hứng khởi, luôn mang lại sự phấn khích cho đồng đội và người hâm mộ. Cậu ta tuy nhỏ bé nhưng rất dễ mến, dũng cảm, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Khoa Ngo có thể chơi ở hai cánh hoặc vị trí tiền đạo cắm. Tương tự các cầu thủ trưởng thành từ Học viện, cậu ấy rất tài năng, khao khát khẳng định mình ở A-League và hơn thế nữa", ông đánh giá.

Khoa Ngo nổi bật kỹ thuật và tinh thần mạnh mẽ.

Cách đây không lâu, tờ The West Australian xếp Khoa Ngo vào danh sách 5 tài năng thể thao triển vọng năm 2025. Họ coi anh là điểm sáng trong mùa giải ảm đạm của Perth Glory bởi sự nhiệt huyết, không bao giờ sợ hãi trong các pha tranh chấp và kỹ thuật điêu luyện.

Với sự tự tin vốn có và bàn thắng mở hàng, Khoa Ngo chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Được biết Khoa Ngo có cha và mẹ đều là người Việt. Anh có thể là lựa chọn tốt cho bóng đá Việt Nam, nếu những cuộc liên hệ được xúc tiến trước khi Liên đoàn bóng đá Australia có động thái.