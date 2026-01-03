Morocco, chủ nhà World Cup 2030 và phép thử mang tên CAN Cup 2025

TPO - Tổ chức CAN Cup 2025 được coi là bước đệm của Morocco, chủ nhà World Cup 2030. Với những gì đã xảy ra, đất nước Bắc Phi này thực sự có rất nhiều việc phải làm.

Chỉ 4 năm rưỡi nữa World Cup 2030 sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, quốc gia châu Phi thứ hai sau Nam Phi đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới. Sân vận động Marrakesh nằm ở thành phố cùng tên là một trong 6 địa điểm thuộc Morocco sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn thế giới để phù hợp với giải đấu. Không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng hiện có, hệ thống giao thông cũng được đầu tư mạnh mẽ, với tàu cao tốc và một sân bay quốc tế.

Morocco đã thất bại trong cuộc đấu thầu năm 1994. Họ thử lại vào năm 1998 và bị Pháp đánh bại. Đức tiếp tục vượt qua quốc gia châu Phi này vào năm 2006. Sau đó đến lượt Nam Phi, một quốc gia châu Phi khác vào năm 2010 và năm 2026, Mỹ cùng liên minh với Canada và Mexico lại giành chiến thắng. Mỗi lần bị từ chối dường như chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm của Morocco. Cuối cùng thì sự kiên trì đã mang lại thành công. World Cup 2030 sẽ diễn ra ở vương quốc Bắc Phi nằm ở cửa ngõ Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, liệu Morocco có sẵn sàng cho World Cup hay không lại là câu chuyện khác. CAN Cup 2025 được coi là phép thử và quốc gia này đang bối rối khi tổ chức một sự kiện tầm cỡ.

Theo ghi nhận của Simon Hughes, phóng viên trang The Athletic, vào rạng sáng thứ Hai, một loạt xe hơi bị bỏ lại trong bùn lầy cách Marrakech khoảng 8km. Vì cao tốc N9 bị tắc nghẽn, những người hâm mộ được các nhân viên điều tiết giao thông hướng dẫn đi vào khu vực bên cạnh. Đó là con đường thảm họa, khi đường sá ngập trong bùn, hậu quả của cơn mưa to ngày hôm trước. Xe cứu hộ không thể tới, dẫn đến việc nhiều chiếc xe bị bỏ lại.

Xe kẹt trong các hố sụt trên đường và đám đông người hâm mộ mắc kẹt bên ngoài cổng sân Marrakech. (Ảnh: The Athletic)

Nếu có thể lái xe tới được sân Marrakech, nơi có không gian rộng lớn để đậu xe, vấn đề khác lại nảy sinh. Các cổng dẫn vào bên trong vẫn đóng kín trong nhiều giờ trước khi trận đấu giữa Cameroon và Bờ Biển Ngà bắt đầu. Xe không được vào, người hâm mộ chỉ có thể đi bộ qua các hàng rào an ninh nghiêm ngặt.

Nhưng ngay cả khi chấp nhận điều đó, một số người cũng không vào được bên trong cho đến cuối hiệp một, do tình trạng quá tải tại các cổng vào. Tình trạng chen lấn xô đẩy đã diễn ra tại cổng D, khi đám đông người hâm mộ cố gắng tiến vào bên trong.

Con số khán giả được công bố sau đó là 35.165 người, dù lượng thực tế có vẻ ít hơn. Câu hỏi đặt ra là, vì lý do gì cảnh tượng chen lấn xô đẩy và tắc nghẽn lại xảy ra với lượng người xem nhỏ hơn sức chứa của sân, với 45.240 ghế? Và điều gì xảy ra tại World Cup 2030, khi Marrakech được nâng cấp và đón lượng khán giả còn lớn hơn nhiều?

Trở lại với vấn đề giao thông, chỉ một con đường chính nối sân vận động Marrakech với trung tâm thành phố. Thật dễ hiểu với tình trạng tắc nghẽn khi tất cả cùng tiến về sân. Mọi thứ còn tệ hơn trong vài km cuối, nơi vỉa hè biến mất và người hâm mộ buộc phải đi xuống lòng đường, hòa vào dòng xe cộ và lấp đầy những khoảng trống nhỏ nhất.

Sân vận động Marrakech.

Phương tiện giao thông công cộng cũng rất hạn chế. Mặc dù Ban tổ chức bố trí xe bus đưa đón miễn phí nhưng thông tin không được phổ biến rõ ràng, khiến nhiều người phải tự đi bằng xe riêng hoặc sử dụng taxi, với giá tăng vọt từ 85 Dirham Morocco (khoảng 245 ngàn đồng) thành 300 Dirham (khoảng 867 ngàn đồng). Một số người hâm mộ chấp nhận giá đó và đồng ý với tài xế sẽ đi đường vòng để tránh tắc đường. Cuối cùng, khi anh ta đến nơi cũng là lúc dòng người... ra về.

Ngoài ra, phóng viên Howard Musonza của Herald Online cũng than phiền về tuyến bay tới Morocco. Từ Zimbabwe, ông phải qua Nam Phi, tiếp tục quá cảnh ở Thụy Sĩ trước khi quay trở lại châu Phi tới Marrakech. Chờ đợi lâu, chi phí cao với những đoạn đường vòng không cần thiết, chuyến đi lẽ ra chỉ mất vài giờ lại kéo dài hơn một ngày. Và chuyện này đã xảy ra trong lần đầu ông tới Morocco vào năm 2005, bây giờ cũng chẳng khá hơn.

Morocco đã tự định vị mình là quốc gia dẫn đầu thế giới về cơ sở hạ tầng và thành phố Marrakech đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch toàn cầu, đi đầu trong lĩnh vực giao thông và kết nối quốc tế. Tuy nhiên để biến tham vọng thành hiện thực, đồng thời sẵn sàng cho World Cup 2030, thực sự họ có rất nhiều việc phải làm.