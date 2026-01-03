Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tiết lộ lời căn dặn của HLV Kim Sang-sik trước VCK U23 châu Á 2026

TPO - Trong buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã có những chia sẻ về tình hình của đội U23 Việt Nam cũng như mục tiêu hướng đến.

Hiểu Minh chia sẻ một số vấn đề nhỏ gặp phải tại Saudi Arabia. (Ảnh: Tedtran TV)

U23 Việt Nam đã có mặt ở Saudi Arabia vào trưa ngày 2/1, sau đó bước ra sân tập ngay buổi tối. Theo trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, thời tiết tại nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2026 khá tương đồng so với thời điểm thi đấu tại Thái Lan hồi SEA Games 33.

"Trời tuy trời khá nóng nhưng cả đội không mấy khó chịu vì đã quen với điều kiện tương tự. Ban tổ chức bật điều hòa rất lạnh để giảm nhiệt độ tại một số khu vực và các cầu thủ khá khó chịu khi mới sang, nhưng cả đội phải thích nghi với điều đó", cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND cho biết.

Hiểu Minh tiết lộ chuyện ăn uống ở các nước Trung Đông có nhiều khác biệt so với Việt Nam, nhưng khẳng định "giống như chuyện điều hòa, đây không phải vấn đề quá lớn", và đã là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng thích ứng, đảm bảo dinh dưỡng để đáp ứng cường độ tập luyện và thi đấu”.

Không khí tập luyện của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia.

Hướng tới VCK U23 châu Á 2026, trung vệ sinh năm 2003 đánh giá "các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt, chắc chắn mang lại nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam". "Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất”, anh khẳng định.

“Chúng tôi sẽ bước vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, đội đã có hai danh hiệu ở khu vực, gồm giải vô địch U23 Đông Nam Á và tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn và tập luyện thật chăm chỉ”, Hiểu Minh chia sẻ.