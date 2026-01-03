Nhận định Bournemouth vs Arsenal, 00h30 ngày 4/1: Mở màn khí thế

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Arsenal, vòng 20 giải Ngoại hạng Anh, lúc 00h30 ngày 4/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn trình diễn bùng nổ trước Aston Villa, Arsenal nhiều khả năng sẽ khai thác triệt để một Bournemouth thiếu vắng Tyler Adams để mở màn năm 2026 đầy khí thế.

Nhận định trước trận đấu

Từng là một trong 11 “nạn nhân” trong chuỗi phong độ thăng hoa của Aston Villa, Arsenal bước vào cuộc so tài giữa tuần mà không có Declan Rice trong đội hình và gặp không ít khó khăn trước hệ thống giàu tính tổ chức của HLV Unai Emery. Thế nhưng, khoảnh khắc quen thuộc từ một tình huống cố định, với cú đánh đầu của Gabriel Magalhaes sau quả phạt góc, đã trở thành bước ngoặt, mở ra màn “hủy diệt” trong hiệp hai tại Emirates.

Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, giúp Arsenal gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất kể từ đầu mùa trong cuộc đua vô địch Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta khép lại năm 2025 với vị thế dẫn đầu toàn bộ bóng đá Anh.

Cái bắt tay bị từ chối của Unai Emery sau trận thu hút sự chú ý của truyền thông, song với Arteta, đó chỉ là chi tiết bên lề. Điều quan trọng hơn, Arsenal đã làm được điều họ từng thiếu trong quá khứ: tận dụng triệt để thời cơ. Ba điểm trước Villa cũng giúp “Pháo thủ” kết thúc năm dương lịch với 83 điểm, nhiều nhất Premier League.

Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ sáu liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường, trong đó có bốn chiến thắng liền tại Premier League.

Dẫu vậy, thành tích sân khách vẫn là dấu hỏi khi họ chỉ thắng 1 trong 4 chuyến xa nhà gần nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Đáng chú ý, Arsenal đã ghi bàn ở 12/13 trận sân khách trên mọi đấu trường mùa này, chỉ tịt ngòi duy nhất trước Liverpool hồi tháng 8.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth cũng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định khi chỉ “im tiếng” ở một trận sân khách tại Premier League mùa 2025-26. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola tiếp tục mang đến một trận cầu giàu cảm xúc tại Stamford Bridge hồi giữa tuần, dù chỉ rời sân với kết quả hòa 2-2 trước Chelsea.

Trận đấu đó phản ánh rõ tình trạng bất ổn của Bournemouth: dẫn trước, bị gỡ hòa, bị dẫn ngược rồi lại vùng lên gỡ điểm. Hệ quả là chuỗi trận không thắng của họ đã kéo dài lên con số 10.

Kể từ chiến thắng trước Nottingham Forest cuối tháng 10, thời điểm giấc mơ Champions League còn le lói, Bournemouth đã trải qua 5 trận hòa và 5 thất bại, rơi tự do trên bảng xếp hạng Premier League. Dù vậy, họ vẫn tạo được khoảng cách 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Phong độ sa sút rõ ràng không phải tín hiệu tích cực cho tương lai của Iraola, nhất là khi Bournemouth chỉ ghi đúng 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất. Thống kê này càng đáng lo trong bối cảnh Antoine Semenyo được cho là đang đứng trước khả năng rời CLB.

Dẫu vậy, Bournemouth có lý do để tự tin. Mùa giải 2024/25, Iraola từng giúp đội bóng này làm nên lịch sử với hai chiến thắng liên tiếp trước Arsenal, bao gồm thắng lợi 2-0 ngay tại Vitality. Tuy nhiên, cần nhớ rằng trước đó, Arsenal đã ghi bàn trong 8/9 lần làm khách tại sân đấu này, một con số cho thấy cán cân lịch sử vẫn nghiêng về đội khách.

Thông tin lực lượng

Khả năng Declan Rice ra sân bỏ ngỏ khi HLV Mikel Arteta bày tỏ hy vọng Rice kịp bình phục để góp mặt ở trận đấu cuối tuần. Trung vệ Gabriel Magalhaes, người mở tỷ số trước Aston Villa, cũng nhiều khả năng đủ thể lực ra sân, bất chấp việc gặp hiện tượng chuột rút trong những phút cuối trận.

Sự hiện diện trở lại của Gabriel, cùng Jurrien Timber, Kai Havertz và Ben White trong danh sách thi đấu giữa tuần, mang đến thêm những tín hiệu tích cực cho Arsenal về chiều sâu đội hình.

Ở chiều ngược lại, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori, chắc chắn vắng mặt. Tài năng trẻ Max Dowman, người vừa đón sinh nhật 16 tuổi vào đêm giao thừa, đang trong quá trình hồi phục chấn thương cổ chân.

Trên hàng công, Gabriel Jesus, cầu thủ chỉ cần đúng một phút trên sân để ghi bàn, điều mà Viktor Gyokeres không thể làm được trong 77 phút trước Villa, gần như chắc chắn sẽ được Arteta cân nhắc cho một suất đá chính. Nhìn chung, HLV người Tây Ban Nha khó tạo ra quá nhiều xáo trộn về mặt nhân sự.

Bên phía Bournemouth, nhiều đồn đoán cho rằng Antoine Semenyo đã có màn “chào tạm biệt” CĐV nhà sau trận hòa Chelsea. Tuy nhiên, HLV Andoni Iraola khẳng định cầu thủ chạy cánh này, người đang được liên hệ với Manchester City, vẫn sẵn sàng ra sân trong cuộc đối đầu với Arsenal.

Dẫu vậy, Bournemouth sẽ không có sự phục vụ của Ryan Christie (đầu gối), Ben Gannon-Doak (đùi), Veljko Milosavljevic (đầu gối) và Tyler Adams (đầu gối). Trường hợp của Lewis Cook (chấn thương cổ) vẫn bỏ ngỏ và sẽ được kiểm tra thể lực ở thời điểm sát giờ thi đấu.