Từ lớp học vùng cao đến sàn đấu MMA: 'Cô giáo mầm non' Lò Thị Phung hạ đối thủ sau 51 giây, giành HCV châu Á

TPO - Chỉ trong 51 giây thượng đài, Lò Thị Phung hạ gục võ sĩ Iran Akbaridastgerdi Mobina, đưa MMA Việt Nam chạm tới đỉnh cao châu Á. Từ một cô giáo mầm non vùng cao, Phung bước lên sàn đấu bằng bản lĩnh thép, viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, lựa chọn và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Trận chung kết hạng 49kg nữ tại Giải vô địch MMA châu Á 2026 (diễn ra tại Lô Châu, Trung Quốc) khép lại nhanh đến mức khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Sau vài nhịp thăm dò, Lò Thị Phung lập tức áp sát, quật ngã đối thủ và đưa trận đấu vào thế địa chiến sở trường.

Dù Mobina nỗ lực phản kháng và xoay chuyển tình thế trong khoảnh khắc, nữ võ sĩ Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện, khóa chặt đối thủ bằng đòn siết chuẩn xác. Đối thủ xin hàng và MMA Việt Nam có được tấm HCV duy nhất ở giải đấu.

Đó là cái kết hoàn hảo cho hành trình ấn tượng của Lò Thị Phung tại giải. Trước khi bước vào chung kết, cô lần lượt vượt qua những đối thủ sừng sỏ của khu vực: thắng TKO võ sĩ Thái Lan Thanyaret Suksamran chỉ sau chưa đầy 90 giây, rồi đánh bại Narantur Enkhjin (Mông Cổ) để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Không ồn ào, không hoa mỹ, Phung tiến bước bằng sự chắc chắn và hiệu quả, những phẩm chất của một võ sĩ đã được tôi luyện trong môi trường kỷ luật.

Điều khiến chiến thắng ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tấm HCV châu Á, mà còn ở hành trình phía sau nó. Trước khi trở thành gương mặt tiêu biểu của MMA Việt Nam, Lò Thị Phung từng là một cô giáo mầm non vùng cao. Từ bục giảng giản dị đến sàn đấu khốc liệt, cô chọn con đường không dễ dàng: rời bỏ sự ổn định để theo đuổi võ thuật tổng hợp, môn thể thao đòi hỏi khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những năm tháng tập luyện miệt mài, những buổi tập kéo dài đến kiệt sức, những lần đứng dậy sau thất bại đã tạo nên một Lò Thị Phung lì lợm, điềm tĩnh và đầy kỷ luật. Không phải ngẫu nhiên cô được người hâm mộ gọi bằng những cái tên như “cô giáo MMA” hay “nữ hoàng knock-out”.

Năm 2024, Phung từng vô địch Jiu-Jitsu World Cup bãi biển tại Thái Lan, bước đệm quan trọng cho hành trình chinh phục MMA chuyên nghiệp. Tấm HCV châu Á lần này không chỉ là phần thưởng cho một trận đấu, mà là sự ghi nhận cho cả một quá trình dám lựa chọn, dám đánh đổi và dám đi đến cùng với đam mê.

Ở góc độ rộng hơn, chiến thắng của Lò Thị Phung còn mang ý nghĩa chiến lược với MMA Việt Nam. Giải vô địch MMA châu Á 2026 là sân chơi quan trọng để tích điểm xếp hạng, chuẩn bị cho ASIAD 20, kỳ Đại hội đầu tiên MMA được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, cũng như Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026.

Trong bối cảnh đó, tấm HCV của Phung là tín hiệu tích cực, cho thấy các võ sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những nền MMA phát triển trong khu vực.