Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Có nhiều lựa chọn cho trận đấu với U23 Saudi Arabia, nhưng U23 Việt Nam chọn chiến thắng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phi Hoàng, U23 Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối bảng A, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

afc-u23-asian-cup-2026-match-4.jpg

Với 6 điểm giành được sau hai trận đấu, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A nhưng vẫn chưa thể sớm giành vé vào tứ kết bởi cục diện phức tạp của bảng đấu. Mặc dù vậy, với nhiều lợi thế, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik rất rộng mở.

Theo tính toán, ngay cả khi thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết (nhưng mất ngôi đầu) nếu U23 Jordan không thể thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi chúng ta thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc thua có bàn thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Vì vậy, có rất nhiều cách tiếp cận dành cho đội quân của HLV Kim Sang-sik trong trận cuối cùng. Mặc dù vậy, theo Nguyễn Phi Hoàng, anh cùng các đồng đội kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

afc-u23-asian-cup-2026-match-5.jpg

"Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm giành chiến thắng và tiến vào tứ kết với 9 điểm trọn vẹn", cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế SHB Đà Nẵng khẳng định. Nếu U23 Việt Nam làm được điều này, họ sẽ tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á.

"Chúng tôi biết U23 Saudi Arabia là một đội bóng mạnh, lại có lợi thế chủ nhà", Phi Hoàng chia sẻ, "Qua các buổi phân tích, chúng tôi cũng nhận thấy hàng công của đội bóng này rất khéo, nhanh và kỹ thuật. Ở vị trí của tôi, thầy Kim cũng lưu ý rằng U23 Saudi Arabia rất nguy hiểm ở các mũi tấn công từ hai cánh".

Tuy nhiên Phi Hoàng cho biết, anh cùng các đồng đội đang rất tập trung và tập luyện với tinh thần rất cao. "U23 Việt Nam sẽ ra sân bằng quyết tâm chiến thắng, cố gắng hạn chế các điểm mạnh của đối thủ và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Bản thân tôi đang có thể trạng tốt và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu", anh tuyên bố.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia live #Nguyễn Phi Hoàng U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục