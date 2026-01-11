Có nhiều lựa chọn cho trận đấu với U23 Saudi Arabia, nhưng U23 Việt Nam chọn chiến thắng

TPO - Theo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phi Hoàng, U23 Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối bảng A, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Với 6 điểm giành được sau hai trận đấu, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A nhưng vẫn chưa thể sớm giành vé vào tứ kết bởi cục diện phức tạp của bảng đấu. Mặc dù vậy, với nhiều lợi thế, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik rất rộng mở.

Theo tính toán, ngay cả khi thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết (nhưng mất ngôi đầu) nếu U23 Jordan không thể thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi chúng ta thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc thua có bàn thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Vì vậy, có rất nhiều cách tiếp cận dành cho đội quân của HLV Kim Sang-sik trong trận cuối cùng. Mặc dù vậy, theo Nguyễn Phi Hoàng, anh cùng các đồng đội kiên định với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

"Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm giành chiến thắng và tiến vào tứ kết với 9 điểm trọn vẹn", cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế SHB Đà Nẵng khẳng định. Nếu U23 Việt Nam làm được điều này, họ sẽ tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á.

"Chúng tôi biết U23 Saudi Arabia là một đội bóng mạnh, lại có lợi thế chủ nhà", Phi Hoàng chia sẻ, "Qua các buổi phân tích, chúng tôi cũng nhận thấy hàng công của đội bóng này rất khéo, nhanh và kỹ thuật. Ở vị trí của tôi, thầy Kim cũng lưu ý rằng U23 Saudi Arabia rất nguy hiểm ở các mũi tấn công từ hai cánh".

Tuy nhiên Phi Hoàng cho biết, anh cùng các đồng đội đang rất tập trung và tập luyện với tinh thần rất cao. "U23 Việt Nam sẽ ra sân bằng quyết tâm chiến thắng, cố gắng hạn chế các điểm mạnh của đối thủ và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Bản thân tôi đang có thể trạng tốt và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu", anh tuyên bố.