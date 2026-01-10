Truyền thông Trung Quốc ca ngợi bước tiến nhảy vọt của bóng đá Việt Nam

TPO - Các chiến thắng liên tiếp của U23 Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ truyền thông Trung Quốc, sau đó họ lại so sánh với những gì đang diễn ra của đội nhà.

"Mặc dù đội tuyển Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Á, nhưng ở cấp độ trẻ như U23, bóng đá Việt Nam thực sự là một thế lực hùng mạnh", một bài viết trên NetEase News nhận định. Họ tiếp: "Trong hai kỳ U23 Asian Cup gần nhất, Việt Nam đều tiến vào vòng knock-out. Họ tiếp tục có cơ hội lặp lại thành tích ấy sau hai trận thắng liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2026. Nếu chỉ xét riêng về thành tích tại giải này, Việt Nam hoàn toàn áp đảo Trung Quốc".

Một bài khác đánh giá cao chất lượng chuyên môn mà các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện. "U23 Việt Nam luôn có sự chủ động và quyết liệt trong mọi tình huống. Khả năng phối hợp tấn công của họ rất xuất sắc, tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Về phòng ngự, họ cũng rất chắc chắn, thành công trong việc hạn chế sức tấn công của đối phương. Tựu trung, chiến thuật của U23 Việt Nam được thực hiện hoàn hảo, tinh thần chiến đấu và tính đồng đội cũng rất đáng khen ngợi".

Trang 163 cũng có những phân tích cặn kẽ về lối chơi của U23 Việt Nam, rằng đội quân của HLV Kim Sang-sik không tập trung vào kiểm soát bóng mà tìm kiếm cơ hội phản công nhanh, đồng thời dựa vào các tình huống cố định và bóng hai.

"Chiến thuật của họ đã rất hiệu quả", tác giả bài viết ca ngợi, sau đó nhấn mạnh, "các kết quả này không chỉ đơn thuần là chuyện thắng hay thua. Việt Nam đã cho thấy công tác đào tạo cầu thủ trẻ đang vô cùng thành công. Họ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bước ra đấu trường châu lục khi mài giũa các tình huống cố định và xây dựng tâm lý vững vàng".

Dưới các bài viết về U23 Việt Nam, nổi bật là dòng bình luận của một người hâm mộ Trung Quốc. Người này cho biết "đã xem toàn bộ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan, để rồi thực lòng ngưỡng mộ các cầu thủ Việt Nam".

"Tinh thần đồng đội của họ thật tuyệt vời, các miếng đánh đa dạng và kỹ thuật cũng rất ấn tượng. Họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi trước đối thủ. Ngay cả khi U23 Kyrgyzstan có thể chất vượt trội hơn, họ gần như không thể bị khuất phục, vô cùng kiên cường và thể hiện nền tảng đáng nể về tinh thần cũng như thể lực. Họ thực sự đáng được khen ngợi", bình luận viết.